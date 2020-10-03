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蔣曉薇新書《秋鯨擱淺》看見香港紛亂時代下認同與歸屬

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
書名：《秋鯨擱淺》 作者：蔣曉薇 出版社：聯合文學 出版時間：2020年8月24日
書名：《秋鯨擱淺》
作者：蔣曉薇
出版社：聯合文學
出版時間：2020年8月24日

編按：

《秋鯨擱淺》是香港作家蔣曉薇的小說，書中角色「游敏兒」是香港中學老師，經歷過香港回歸前後兩個時期，是對中港矛盾感受最複雜的世代，他對中國傳統文化有深厚情感，又同時擁抱在香港培養出來的西方民主價值觀。另一角色「蘇月秋」，則是一名中國移民來港唸書的高中生，入讀游敏兒任教的中學，在中港衝突加劇、文化差異、語言不通的大環境下，使她對新土地的適應並不順遂，也屢遭同學霸凌。

在這紛擾的大時代下，在同一座城市卻失去集體認同感的她們，被一串看似無意義的默寫密碼連結在一起，兩個異鄉人在心靈上的共鳴，超越性別、年齡、身分、文化。夢中再也回不去的香港，如同迷失的鯨，集體擱淺......

文／蔣曉薇

將近赤徑時，在麥里浩徑有一個分叉路口，向右邊前走，沿著海岸線便是通往赤徑碼頭。狹長的碼頭空無一人，當她們走到碼頭時，月光已經浮在海上。海面風浪很少，水平如鏡，月亮又圓又飽滿，倒影在水中，使得海面好像出現了另一輪圓月。兩個圓月，若即若離地放著醉人的光。

月色真美啊！游敏兒心裡驚嘆著。她舉起手，瞇起眼睛，用指頭嘗試捕捉月亮。月亮給她圈在手指裡，柔亮夢幻，令她的心窩變得很平靜。夜色美好，她不自覺地輕聲地哼起歌來，才哼了兩三句，蘇月秋竟接著唱下去：

世界萬千的變幻

愛把有情的人分兩端

心若知道靈犀的方向

哪怕不能夠朝夕相伴……

游敏兒頓時像觸了電一樣，驚訝的看著蘇月秋：「妳怎麼會這首歌？這首歌並不是妳年代的歌啊！」

「小時候，姐姐經常在家裡播放的。有時看到美麗的月光，心裡會自動浮現這首歌，然後口中自然會哼起那一小節。」蘇月秋說話時的語速不徐不疾，像說著一件極平常的事，然後又在停下來的地方接續唱下去。

城裡的月光把夢照亮

請溫暖他心房

看透了人間聚散

能不能多點快樂片段……

月色清麗，蘇月秋的音色像月光一般清亮。她放聲唱著，靈動的歌聲在游敏兒心裡如同投下了一個水彈，造成巨大的震撼。游敏兒努力壓抑著內心的波動，可是水面的月光卻一再晃動著，那曾經美好的日子，又再浮在眼前。夜太靜，月太美，一片亮白的光瀉在海面，一點一點的思念悄悄從她心底裡沁出來。

游敏兒眼眶紅了，她想念母親了。每次母親看到圓滿的月亮都會唱著〈城裡的月光〉，母親的歌聲是繪影繪聲的，她的思念是投向太平洋去的，她總是想著遠航的父親。小小的她聽著母親的歌聲總會無端的悵惘，像提早感知了甚麼叫思念如潮，人間有些情感就只能靠著月亮方可以連結起來。那時候的她不需要長大，儘管母親常抱著她說，很快很快她就六歲，然後七歲、八歲、九歲……母親會一直數下去，數算的節奏如心跳，那是只有當母親的才會懂得的生之奧妙。游敏兒聽著蘇月秋的歌聲，眼眶濕潤起來了。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

「月圓的時候，海水也像滿了呢！原來思念如潮就是這個意思啊！妳知道嗎？之前妳跟我提到《邊城》的二老和翠翠，我就告訴妳我造了一個夢，夢裡看見稻田，有歌聲。其實在夢裡我見到妳啊，沒有樣子的，只有影兒，我唱的歌就是〈城裡的月光〉。今天下午，妳拉著我跑的時候，我想到一個很傻的畫面，要是其中一個南亞裔人跑過來要傷害妳，我會擋在妳面前，好讓妳平安難開。真的，我不想妳出事呢！後來，在小聖堂看到聖母像的時候，我很感動，一定是聖母的祈求保守了妳，所以在開學前的一天，妳才會見到橋上的我，沒有從天橋上跳下來呢！因為這樣，我們才能相遇！」

游敏兒聽著，似乎又被另一個水彈投中，心裡好像突然有甚麼鬆脫了似的。明明她很善於把情感藏起來的，怎麼心竟然動了，偽裝不來。是的，她很久沒有得到過溫暖和重視了，即或只是輕輕一下的擁抱也必定是滿瀉的幸福啊！那種溫暖定可填補內心某個位置的空洞，也可修補生命中大大小小的裂縫。

月色過份的清亮，清亮得把蘇月秋的五官輪廓都勾勒了出來，在月色下她的眸子在是靈動的，有種驚人的真摰。她知道，要是蘇月秋再說下去，她一定會用力抱著眼前這個人，讓殘缺變成圓。

蘇月秋抬頭看著月色，背靠著她，後腦勺已經跟她貼在一起了。游敏兒能感受到她的吸呼很平和，想必她的內心也很平靜的吧！月色是不含雜質的澄清，像有情人輕柔的吻，蘇月秋的膀臂已經碰著她的膀臂，略帶微涼，只要蘇月秋說出一句話，就足以令游敏兒兵敗如山倒了。

游敏兒努力按壓著不規則的心跳，但似乎蘇月秋並沒有感受到，她只沉醉在迷人的月色中。她似乎想要說話，海面很靜，月色很美，一切都那麼確定，又那麼惘然。蘇月秋會說甚麼？或許是讚美月亮的說話，或許是某個她從未透露過的心願，或許她甚麼都沒有說，只是輕輕發出讚嘆的聲音。無論一開口是甚麼聲音，也足以教游敏兒的偽裝被打敗，她必須擁抱眼前這個人，實實在在的，即或只是一分鐘已經是一世。

蘇月秋說話了，兩個人比之前靠得更近，慢慢地，兩個殘月伸展成一個圓，醞釀出獨特的溫暖。這分鐘，上天、下地連同海面出現了三個月亮，是偶然的，柔亮的，揮不散的。月色無邊，柔和清淺，甚麼地方是水，甚麼地方是天，那邊界已經難以區別了。

夜靜靜地加深，海水快要滿瀉，幸福靜靜地灑滿整個夜晚。

●本文摘自聯合文學出版之新書《秋鯨擱淺》


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