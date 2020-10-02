國產恐怖片《粽邪》原著小說揭開神秘喪葬習俗

文／華影國際影藝有限公司

廢墟：新娘半夜送肉粽

深夜時分，在彰化地區有一位身穿白紗、手拿捧花的新娘，像是失了魂地獨自走進一間荒野廢墟裡，只見沿路樹林聳立，枝葉茂密，其中一棵大樹的樹幹垂掛著一條麻繩結成的吊環，吊環底下擺著一張椅凳。她邊走邊哭，臉上的美妝已經哭花，原本刷上的睫毛膏也隨淚水流下，在眼睛下方暈成兩道黑影，整個人彷彿被操控的傀儡一般，不由自主地往前走，最後走到那張椅凳前面。

只見她緩緩脫下腳上的高跟鞋，跨上椅凳後將頭靠向吊環，曾有一瞬間她試圖推開眼前的吊環，但似乎有股力量控制著她，強逼她將頭伸進吊環，最後她無力反抗，只得任由它擺佈。當吊繩套住頭的那一剎那，原本直立的椅凳像是被人刻意踢倒，吊環的繩索瞬間緊勒住她的脖子，她無法呼吸，身體不斷扭動，拼命掙扎，漸漸地，她雙眼開始翻白，臉色慢慢漲青，舌頭微微伸出，又過了一會兒，雙手頹然放下，四肢逐漸僵直，最後全身停止抖動，一股血水靜靜地沿著雙腿流下。

家維，是台北一家電視台的工作人員，同時也是網路的YouTuber，他經常以鬼故事或靈異題材作為影片的主題，藉由網路瀏覽點閱率賺取獎金。他的助理兼好友阿怪告訴他，最近在彰化地區要為一位在婚禮當天上吊的新娘舉辦「送肉粽」儀式，而且還可以透過阿怪叔叔的關係進到現場直播，他覺得很有搞頭，於是兩個人決定在「送肉粽」當天晚上開車到彰化，同時花錢聘請一個大奶主播，準備拍攝直播「送肉粽」的影片。

2018年（左起）鄒承恩、夏于喬電影「粽邪」劇照。華影國際提供（圖／聯合報系新聞資料照）

原來，在彰化沿海地區，鄉民認為上吊自盡的人怨氣最重，甚至會接二連三發生類似的情況，有如亡靈在捉交替一般，當地鄰里為了避免這個情況，通常會舉辦法會消除死者煞氣，並將上吊的繩索送到海邊或是河流的出海口丟掉，以達驅邪除煞之效，這就是所謂的「送肉粽」。

「送肉粽」當晚，附近的居民跟宮廟的法師已經在新娘上吊的廢墟裡架設好法壇，並進行簡單的祭拜儀式。同一時間，另有幾個村民搬著梯子來到上吊的那棵樹旁，先用鋸子將那段綁著繩索的樹幹鋸下，再拿出一把剪刀將纏繞在樹幹上的繩索剪斷。

當家維跟阿怪開車快趕到彰化的時候，卻發現忘了帶攝影機的補光燈和電池，此時家維想起他的未婚妻書儀老家好像就在彰化，於是傳訊請她用快遞送下來。正在加班的書儀看到訊息，急忙打卡下班，回家拿了東西，連夜搭車南下，準備親自將東西拿到家維拍攝「送肉粽」的地方。

當家維他們開車接近「送肉粽」的地點時，便看到沿途家家戶戶都拉下鐵門，門窗上貼滿符咒，門口還擺著一把倒立也貼著符咒的掃把。來到現場後，他們開始對著法師及隊伍拍攝，只見法師小心翼翼地把麻繩、樹幹、小草人放進麻布袋裡，外頭用好幾張符咒封住，接著，兩位村民把麻布袋放上板車，所有的人開始往外走。

昏暗的馬路上，數名壯漢正推著板車前進，沿街鞭炮聲大作，煙霧瀰漫，整個隊伍除了有撐著八卦傘的鍾馗法師、官將首、七爺、八爺、揮舞法器的法師外，還有當地隨行的村民，整個隊伍浩浩蕩蕩前進。

就在隊伍到達某個地點時，板車像是撞到牆一般，突然定止不動，車上的麻布袋因此滑落掉在地上，袋裡的樹幹、麻繩、小草人因為袋身破裂而散落一地。幾個壯漢見狀大吃一驚，趕緊將散在地上的東西撿起並裝進麻布袋內，重新用膠帶封好再放上推車。

此時，扮成鍾馗的法師走到板車旁對著板車默念數句，原本固定不動的板車竟能順利推動，於是隊伍繼續前行。或許是因為天色昏暗，又或者是冥冥之中另有安排，當隊伍離去後，竟無人發現剛剛板車停留的地上遺留著一截麻繩。

河口出海處，隊伍隨行的人員正在燃燒金紙，扮成鍾馗的法師口中唸唸有詞，同時將草席捲成的「草龍」兩端點火，擊打五方除煞。這時書儀已經趕到現場，她看到家維正繞著隊伍在拍攝，而阿怪似乎在不遠處講著電話，她拍了拍家維並將補光燈跟電池交給家維。

阿西在電影「粽邪」中扮演送肉粽儀式中的法師一角。華影國際提供（圖／聯合報系新聞資料照）

一旁的阿怪講完電話，正準備回頭找家維，卻在半路上與一位婦人擦撞，婦人似乎神色慌張，不知在懼怕什麼，對著阿怪連聲道歉後便轉身離去，阿怪當下覺得奇怪，卻也沒放在心上。

阿怪走回海灘上，看到書儀出現，還趁機調侃了兩人一番，接著就跟家維提到他們聘請的那個大奶主播到了，家維聽到後略顯不悅，而阿怪則是一臉無奈，最後他還是硬著頭皮跟家維拿了車鑰匙，準備去接她到現場。

書儀看著阿怪離去，而家維還在到處補拍畫面，她只覺又好氣又好笑。當所有祭拜儀式完成，隊伍開始轉向往回走時，原本站在沙灘上的書儀卻突然聽見從海面上傳來一個女子的聲音，而這個聲音似乎是在叫喚著她的名字，書儀感到一陣驚疑，她急忙轉頭望向海面，卻沒有發現半個人影，只看見海面上火光倒影，波光搖曳。隨著水面光影波動，書儀腦海裡卻隱約浮現一位少女的身影，同時勾起了一連串過去的往事。

●本文摘自 華影國際影藝 出版之新書《粽邪（電影小說）》。