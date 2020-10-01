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《胡宗南將軍與夫人葉霞翟在戰火中的生命書寫》西昌成仁之心．堅決同命

聯合新聞網 / 臺灣商務印書館
書名：《情到深處：胡宗南將軍與夫人葉霞翟在戰火中的生命書寫》 作者：胡為口述、汪士淳撰寫 出版社：臺灣商務印書館 出版時間：2020年3月5日
書名：《情到深處：胡宗南將軍與夫人葉霞翟在戰火中的生命書寫》
作者：胡為口述、汪士淳撰寫
出版社：臺灣商務印書館
出版時間：2020年3月5日

編按：

1949年最後撤守中國大陸胡宗南將軍與夫人的親筆書信首次曝光，見證大時代中的家國兩難！戰火下的國愁家恨．如史詩的人生故事，跟隨327封書信，走過7個城市。

70年後，胡將軍之子、前國安會秘書長胡為真，重新走過父母親駐足、在大陸最後階段關鍵的七個城市，以人子的視角、雙親大量書信為證，詳述當年父母親際遇與內心掙扎，恰為中華民國苦難歷史，做了真實的見證，也完成史詩般的本書《情到深處：胡宗南將軍與夫人葉霞翟在戰火中的生命書寫》。

口述／胡為真； 撰寫／汪士淳

　　西昌地處原來西康省東南十餘平方公里的盆地，是省政府所在地，現在西康已併入四川、西昌市則成為四川省涼山彝族自治州的首府了，這是我的旅程終點──不同於父親，我們從成都經雅安，然後驅車經雅西高速公路，翻山越嶺。雅安在成都保衛戰的最後關頭，也歷經了戰火，並寫入父親的日記；這座城市在山區的邊緣，是往西昌的必經之地。

　　至於雅西高速公路，近年來已被盛讚為工程奇蹟，有「天路」、「天梯高速」和「雲端上的高速公路」美稱，確實是不容易的工程傑作。也可見得，相當偏僻的西昌位處於群山與大河之間，要修條路都有如攀上天。

自雅安通往西昌的雅西高速公路，由於要翻山越嶺，而有「天路」之稱。七十年前，這是父親部隊最後撤退路線，但終未達成。（圖／摘選自臺灣商務印書館出版《情到深處》書中）
自雅安通往西昌的雅西高速公路，由於要翻山越嶺，而有「天路」之稱。七十年前，這是父親部隊最後撤退路線，但終未達成。（圖／摘選自臺灣商務印書館出版《情到深處》書中）

　　從一九四九年年底到一九五〇年初，中華民國經歷了驚心動魄的大變局，不僅失了大陸大部分土地、政府遷臺，而且未來如何難以預知。國家如此，覆巢之下的個人命運更有如處於風雨飄搖之中；父親以成仁之心飛赴西昌，留在臺灣的母親，心情也好不到哪裡去。

　　新年元旦，她提筆寫信給父親。

　　一九五〇年一月一日　母親之信

　　親愛的夫，今天是民國三十九年的元旦，我給你拜年，並祝你健康、祝戡亂的最後勝利！

　　昨天晚上孩子睡熟了，我一個人靜靜地坐在客廳裡打毛線，打開無線電聽委座的除夕廣播，情詞懇切而沉痛，歷述吾中華民國開國以來的種種經過，真使人感慨萬千、熱淚盈眶。今天國家到了這種田地，中華民族沉淪到這步田地，叫人怎不痛心。聽完廣播之後，我仍然繼續地坐在那裡，深覺得這國家歷史上最黑暗、最苦痛的一年真不容易過去，恨不得趕快捱過那最後的兩個鐘頭。

　　在那時候我就想著你，不知道你在哪裡──昨天早晨聽說你還是去西昌了──是不是也在聽廣播？是不是也在同樣的心境度著這歲末的幾個殘餘的時辰？天涯海角，天各一方，此情此境怎不使人黯然欲泣。

　　親愛的，過去幾個陽曆年我們雖也不在一起，但我從來沒有像這次這樣的難過，但願一九五〇年的除夕能夠有點比較使人安慰的回憶。昨夜我在十一時左右上床，可是一直到三點鐘還沒睡著，後來睡去了也睡得非常不安寧。今早起來有點頭痛，心情也似很沉重。親愛的，假使我們在一起，日子就不會這樣的難過的。現在你在做什麼？希望你的心境能比我的舒暢點。南哥，上帝總會保佑你的。

　　今天中午，我請母親、兄嫂、亞麗和程太太一家，來家吃中飯，此外也約了Mary陳的兩個外甥女。大家一起熱鬧一點而彼此也可以相互安慰。

　　剛才報紙來了，其中有一則你和顧總長署名發出的告西南將士、民眾通電，閱後心裡比較安慰得多，因為這表明你仍然在一個大陸據點指揮著，而這個據點在目前仍是安全的。

　　接下來，母親寫信就被諸多來家探視、賀年的親友、將領包括陳誠夫婦打斷了，她這封信斷斷續寫到次日才完成。信中她還提了我一筆：「……陳長官夫婦來了，坐了一會和小廣玩得很高興。親愛的，你不在家孩子替你招呼客人，大家都很稱讚你的兒子呢！你高興嗎？」那時，我才剛滿三歲。

　　信末，母親提了她的人生盼望：「親愛的，如果不是國家萬分的需要你的話，我真想你現在回來，讓我們找個荒鄉僻壤去墾荒！我不想任何的富貴榮華，只盼望能夫唱婦隨、平平安安的過一輩子。現在這種世界，一切的虛榮都是累贅，可恨的是在目前這個時候，我們要解甲歸田都無田可收呢！」

　　

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《情到深處：胡宗南將軍與夫人葉霞翟在戰火中的生命書寫》。


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