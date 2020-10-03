【家常料理】韓良憶／今晚來一道和風紅燒石斑魚

文／韓良憶

和風紅燒石斑魚

新冠肺炎疫情期間，大多數產業受到打擊，農漁產業也不例外，朋友找我參與民間組織的公益活動，隨同多位專業大廚與家庭廚師，每人分別設計並烹飪一道石斑魚菜餚，希望藉此推廣優質的本土養殖漁業。我一聽，完全不需要考慮，當場答應，身為愛吃鬼，又是飲食寫作者，這種有意義的事，怎麼可以推三阻四。

既然旨在推廣，烹法「親民」一點，或能較有成效。左思右想，決定仿造日式甘露煮的做法，做技術門檻不高的和風紅燒魚。

此做法有兩大好處，一是烹飪時無油煙，二是魚用不著先煎過，因此就不怕煎破魚皮了。而且，因為不油不膩，加上在燉煮的過程中，魚的膠質釋放至醬汁中，冰涼即是魚凍。這道紅燒魚冷熱食皆宜，一次多煮一點，分兩頓食用，也是一魚兩吃。

沒有龍虎石斑魚，用別種魚亦可，好比紅條、鱸魚、大比目魚片、午仔魚都行。鮭魚、鯖魚和竹筴魚等魚，因腥味較重，較不適合。

書名：《好吃不過家常菜：韓良憶的廚房手帖》作者：韓良憶出版社：今周刊出版社出版時間：2020年8月6日

材料：

冷凍龍虎石斑魚1條 ( 500至600公克)

薑6片

蔥絲或芫荽、青紫蘇少許

調味料：

清水或昆布高湯2杯

淺色醬油2大匙

深色醬油1大匙

味醂2大匙

冰糖或砂糖1大匙

米酒或清酒2大匙

鹽少許

特殊工具：

鋁箔紙或萬用料理紙 1 張

●本文摘自今周出版社 所出版之《好吃不過家常菜》