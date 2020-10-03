【家常料理】韓良憶／今晚來一道和風紅燒石斑魚
編按：
我食故我在。再難的日子也好，吃頓好的，一切都好。
飲食作家韓良憶的餐桌日常是父系的江浙滋味，阿嬤的府城台味，也是在異國婚姻生活中練就的西式風味，如同這座島嶼多元紛呈的身世，融合了各種家鄉的味道。
這些餐桌上經年累月出現的飯菜，融合了台日西各色料理，有居遊世界得來的靈感，也是基於好吃、懂吃、愛吃，而習得掌握食材風味的調配祕訣。
《好吃不過家常菜》 本書以一年12個月，寫四時節氣、食材身世，也帶入廚事祕訣，透過料理，尋回記憶中的重要食光，爬梳其中甜蜜與酸澀。
又有什麼能比上街去買菜，回家簡單做一頓飯，更能重拾日常生活的安定感呢？
文／韓良憶
和風紅燒石斑魚
新冠肺炎疫情期間，大多數產業受到打擊，農漁產業也不例外，朋友找我參與民間組織的公益活動，隨同多位專業大廚與家庭廚師，每人分別設計並烹飪一道石斑魚菜餚，希望藉此推廣優質的本土養殖漁業。我一聽，完全不需要考慮，當場答應，身為愛吃鬼，又是飲食寫作者，這種有意義的事，怎麼可以推三阻四。
既然旨在推廣，烹法「親民」一點，或能較有成效。左思右想，決定仿造日式甘露煮的做法，做技術門檻不高的和風紅燒魚。
此做法有兩大好處，一是烹飪時無油煙，二是魚用不著先煎過，因此就不怕煎破魚皮了。而且，因為不油不膩，加上在燉煮的過程中，魚的膠質釋放至醬汁中，冰涼即是魚凍。這道紅燒魚冷熱食皆宜，一次多煮一點，分兩頓食用，也是一魚兩吃。
沒有龍虎石斑魚，用別種魚亦可，好比紅條、鱸魚、大比目魚片、午仔魚都行。鮭魚、鯖魚和竹筴魚等魚，因腥味較重，較不適合。
材料：
冷凍龍虎石斑魚1條 ( 500至600公克)
薑6片
蔥絲或芫荽、青紫蘇少許
調味料：
清水或昆布高湯2杯
淺色醬油2大匙
深色醬油1大匙
味醂2大匙
冰糖或砂糖1大匙
米酒或清酒2大匙
鹽少許
特殊工具：
鋁箔紙或萬用料理紙 1 張
做法：
1. 冷凍石斑魚整包用流水解凍， 或前一晚取出置冷藏室解凍。取出，切成4至5大塊，用熱水快速汆燙，至魚肉變白即可。
2. 調味料連同薑片置鍋中，有日式雪平鍋固然好，沒有，用一般炒鍋也無妨。將調味料煮沸，這時可以嘗嘗味道，看是否要加鹽或糖。醬汁應該比煮好的湯鹹一點，又比燒好的紅燒魚汁淡一些，應該是鹹中帶甜。
3. 魚頭、魚尾和魚塊下鍋，中大火煮3分鐘，其間需不時舀起醬汁澆在魚肉上。
4. 轉中小火，將鋁箔紙或料理紙剪成圓形，中央並剪出一個小洞，蓋在魚肉上。續煮3分鐘，掀開紙，小心地將魚塊翻面，再蓋紙，轉小火，續煮6至7分鐘。
5. 取出煮好的魚，淋醬汁，撒上蔥絲，若有青紫蘇更好。
6. 其餘的魚塊排進一深碗中，倒入湯汁，冷藏一夜後即成魚凍，吃時倒扣盤中，上面可撒嫩薑絲和綠色辛香葉如青紫蘇、芫荽或蔥花。喜歡甜酸口味者，可淋一點醋(烏醋或米醋)或檸檬汁。
●本文摘自今周出版社 所出版之《好吃不過家常菜》
作者簡介
韓良憶
飲食旅遊作家和譯者，曾旅居歐洲十三年，目前和荷蘭丈夫定居台北。自認是饞人，對美食有信仰，樂於動手烹飪，愛旅行，愛散步，生活中不能沒有書本、電影和音樂。曾在報紙和電視媒體工作，還當過電影助理製片，目前在台北BRAVO FM 91.3電台主持節目，並為台灣和中國大陸多家報刊撰寫專欄。繁簡體中文著作加起來近二十本，譯作更多。
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