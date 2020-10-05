《富比士》年度好書！教你如何突破現況、改變有別傳統新思維

文／艾米妮亞．伊貝拉

很多傳統的領導力培訓或輔導課程的目的是改變你的思考方式，教你學會反思你是誰，以及你要成為誰等問題。的確，自省和反思是成為一名成功者的黃金法則。首先要提高自我意識，認識自己，問問自己成為成功者的目的是什麼，內心深處真實的自己是什麼樣的。這些問題的答案，能在你成為成功者的道路上，發揮引導的作用。各種書、節目以及課程推薦的成為成功者的方法中，都包含了這一點，它們都告訴你，你需要找到適合自己的領導方式，揚長補短，才能成為一名優秀的領導者。

如果你嘗試過這些方法，就會發現它們是非常有局限性的。雖然在很大程度上，它們能讓你認清你當下的能力以及領導方式，但是我們會發現，當下的想法恰恰是阻礙你繼續前行的絆腳石。所以你需要改變的是思考方式，而只有一種方法能改變它：改變你的做事方法。

亞里斯多德發現，一個人如果表現得很有美德，那他最終會成為一個有美德的人，即多做好事就會變成好人。這個說法得到很多社會心理學家的證實，研究顯示一個人若改變了他的想法，是因為他的行為先發生了改變。簡單來說，改變是由外而內，而並非由內而外產生的(如圖1-1)。正如管理專家理查‧帕斯卡(Richard Pascale)所說：「成年人更傾向於先做而後產生新的想法，而不是先想再以一種新的方式去做。」

成為領導者：傳統與真正有效方法。（圖／摘選自今周刊出版《破框能力》書中P.17圖1-1）

因此，我們要先學會像領導者一樣做事。一項關於「成年人學習方式」的研究發現，一般情況下的學習順序是「先思考後行動」；但是在一個人的改變過程中，學習順序其實是相反的。例如，如果我們想要成為一名優秀的領導者，就要學會「先行動後思考」。這與普遍所熟知的學習順序的矛盾在於，在改變的過程中，我們會先看到結果，即改行動改變讓我們產生了什麼樣的感受，身邊的人對我們的改變有什麼樣的反應，之後我們才會開始思考，把外在經歷內在化。換句話說，我們要先在行為上表現得像一個領導者，而後才會像領導者一樣思考。

如何成為一名高效的領導者

過去，我曾做過研究員、作家、教育者以及顧問。我研究過人們如何度過工作中的重大轉變期。我為《哈佛商業評論》(Harvard Business Review)寫過大量關於領導力以及工作轉變方面的文章(同時，還出版了《職業身分》【Working Identity】一書，該書也討論了相同的問題)。有趣的是，我所得到的結論中，大多數都與傳統的認知相悖。

由傳統研究方法得出的結論是：領導者轉變過程是由內而外產生的。之所以這個謬論一直延續到現在，是因為研究方法沒有改變。研究者們全都把關注點放在如何區分高水準領導者、創新型領導者或可靠型領導者上，之後再以此為基礎，舉例說明哪些人是這樣的領導者，以及他們做出了什麼樣的貢獻。由此，研究者們必然會發現，高效優秀的領導者一定具有以下幾點特質：有高度的自知之明，有明確的目標導向，還要是一個真誠可靠之人，但是，卻很少有研究關注這些領導者成長發展的過程。因此，對於那些需要提升領導力的人來說，前人的研究缺少很多實用的引導效果。

與傳統研究不同的是，我的研究關注的是領導者的發展之路，即人們如何發現以及定義自己的領導者身分。我發現一個人之所以能成為領導者，是因為他所做的事是一名真正的領導者會做的事。做領導者所做的工作，會引發兩個重要的轉變過程：一是外在轉變過程；二是內在轉變過程。它們之間是緊密相連的。外在轉變過程指的是建立起一個有潛力或有能力的好名聲，這能夠在很大程度上改變我們的自我認知；而內在轉變過程涉及內在動機和自我定位的轉變，這種轉變並不是獨立發生的，而是在與他人所建立的關係中漸漸發生。

如果我們像一位領導者一樣做事：如不斷提出新觀點，在專業領域之外做出貢獻，或是集合人力物力完成一件很有價值的事等，身邊的人也就會覺得我們越來越像一名真正的領導者。研究發現，社會認同及個人名聲為心理學家所謂的領導者身分內在化(Internalizing，即把自己看成一位領導者)提供了條件，進而使他們能抓住更多的機會展現自己的領導才能。例如，隨著一個人領導能力的增強，他在整個組織中受到認可的可能性也就會越來越大，也就更有可能升職；隨著職位升遷，他就又有更多的機會展現自己的領導才能。如此一來，便形成了一個良性循環。

先像領導者一樣做事，而後才能像領導者一樣思考，這樣的循環—外在改變引起的內在改變—也就是我所謂的「由外而內」(Outsight)。

「由外而內」原則

像雅各以及本書其他人的故事一樣，那些根深柢固的思考方式，阻礙我們在行為上做出改變，或者說是無法堅持改變，而這些改變正是成為一名優秀的領導者所必需的。一個人的想法，即他的價值觀、他所信仰的真理，以及他認為需要優先考慮的事情，會直接影響他的行為。因此，過去認為「由內而外」產生改變的想法，反而會對我們的改變造成阻礙。

一個人的思維方式是很難改變的，因為改變需要外在經歷。如果不是由外而內地改變，我們的自我認知會被過去所禁錮，進一步導致思想和行為也無法改變。沒有人會比我們自己更適合為自己進行定位。改變的矛盾在於，改變想法的唯一辦法就是要做一些沒有做過的事，而這些事正是原本想法不認同的事。

「由外而內」原則是本書的核心觀點，如果要像領導者一樣思考，唯一的辦法是先像領導者一樣行事，如積極參與新專案以及新活動，與各式各樣的人打交道，以及嘗試採用新方法做事等。那些充滿挑戰的新經歷以及它們所帶來的成就，會改變那些一直限制你的固有行為和思維。在改變的不穩定時期，思考和反省是會跟隨你的行為和嘗試而發生改變的，而非反方向行之。新的經歷不僅會改變你的想法—你認為什麼是重要的，什麼是值得去做的，還會改變你未來的樣子。它們可以幫助你從新的成就裡獲得自信，讓你放棄過去的目標，還可以改變過去所習慣的做事方法。這不僅是因為過去的方法不再適用於當前的情況，還因為你有了新的目標，有更具意義、更有價值的事情需要去做。

「由內而外」與油外而內之間的區別比較圖。（圖／摘選自今周刊出版《破框能力》書中P.23表1-1）

與自省相比，由外而內地改變更能幫助你重塑形象，告訴自己能做什麼。成為一名優秀的成功者，並非是你發展道路上的起點，而是自我身分認知的結果。這種認知只有在你與新認識的人，一起做新的工作時才會產生。這並不是說你因此發現了真正的自我，而是說你所做的事映射出了真實的你。

但是如果我們從相反的方向，也就是由內而外的方向來改變，那是行不通的。與大眾普遍認為的觀點相反，自省大多時候只會讓我們停留在過去，蒙蔽我們的雙眼，使我們無法發現自己的領導潛能，還會讓我們毫無準備地去面對周圍環境的根本轉變(如表1-1)。這就好比在昏暗的路燈下尋找弄丟的手錶，你需要有很強的觀察力。同樣地，解決新問題也需要這種能力，而這種能力來自於我們在做與以往不一樣的事情時所獲得的新見解。偉大的社會心理學家卡爾‧維克(Karl Weick)將其簡述為：「如何知道我在想什麼呢？只有在看到我做了什麼以後。」

●本文摘自今周刊出版社 出版之《破框能力》。