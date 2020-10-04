【閱讀引路人】楊斯棓／60歲時，你想走成L型或C型人生？

文／楊斯棓

我觀察身邊超過六十歲的人，其中最極端的兩種人生樣貌約莫如下：

第一種我稱之「L型人生」。

L小姐已退休，退休後喪偶，靠另一半的撫卹金過活。

年輕時沒有培養什麼興趣、嗜好，除了八卦別人家的大小事或股票明牌，即使她老公在世時，炒、賣股票總以賠錢收尾。

擋住家中動線那些只用過一次的商品，以前購自電視購物，近年則來自臉書直播。

她跟兒子、媳婦同住，兒、媳出門工作時，她總以愛之名，踏進人家主臥室，以整理之名行窺探之實。她嘴上最關心的不是自己的健康，而是媳婦的肚皮；肚皮裡有沒有心跳聲？有沒有帶把？這牽動她的萬千神經，兩造千千結。

她喜歡旅遊，但通常只參加里長相招的一日遊，搭那種由呵欠連連的司機所駕駛的陽春遊覽車，旅遊品質連她自己都不滿意，唯一短暫的開心時刻是車上可以唱卡拉OK。

健康每況愈下，但她也不覺得運動習慣有多重要，每當有人建議她要運動，她總會回嘴已經做很多垃圾分類的勞動。她最近爬樓梯開始覺得有點困擾，因為膝蓋愈來愈使不上力。有時趕不上倒垃圾，追垃圾車時，發現自己竟會喘。

有一次她在星巴克遇到一位自稱是治療師的小姐，請她錄下自己一天說過的話，她驚覺自己只要開口，就是抱怨。

此刻的她，對於「活著」，並沒有特別的喜悅。她雖燒香，但那些舉動只是年輕時，無意識模仿母親的初一、十五，她其實沒有信仰，不曾禱告。

C型人經濟獨立、體態與心態也更自由開闊，懂享受更懂得活出自信的精采人生。（示意圖／Unsplash）

第二種我姑且稱為「C型人生」。

C小姐也已退休，年紀跟L小姐相仿，過去因為買股票賠過很多錢，後來只喜歡儲蓄，定存利率雖低，但感覺「至少錢不會不見」，幾年前擔心老本會愈來愈少（因為銀行利息不足以支應其生活費，生活費會耗掉部分本金），四處詢問資金有沒有更安全的停泊處，最後她找到較安心的投資方式，她投資REITs，並且分散投資地點：台灣、新加坡、香港、美國（但香港欲通過《逃犯條例》之後，她賣光相關持股，分散到其他投資標的），從此她的生活費不會耗掉本金，光REITs的利息，已經夠她開銷。

她年輕時稱不上有良好的運動習慣，但年過六十，聽到許多醫師提及肌少症，加上看到身邊許多長輩行動都需要人攙扶，她不希望自己走到這一步，於是下定決心認真運動，每天騎健身車或到國小操場健走，每天保持運動半小時，自己也深深覺得認真運動後，身體舒服很多。

過去她也看第四台，在子女勸說下，慢慢減少自己無目的看電視的習慣，要看就看Netflix或HBO，好好放鬆享受一段影集，而不是看第四台那些粗製濫造的節目，吸收一堆錯誤雜訊，心智停止成長。

兒女住在車程半小時的地方，一週見面幾次。各有生活空間的好處是，彼此較珍惜見面時刻，不會互相干擾生活步調。

在兒女的勸說下，退休後她搬到大樓，按照大樓規矩跟著垃圾分類，隨時都可以把垃圾丟在子車，簽約的清潔公司會定期去清運，不知不覺她開始過著「不用追垃圾車」的人生。很多住精華地段的台北人還要追著垃圾車跑，這對新加坡或奧地利人來說，簡直像天方夜譚。

書名：《人生路引：我從閱讀中練就的28個基本功》作者：楊斯棓出版社：先覺出版／圓神出版出版時間：2020年10月01日

我希望你活得比C型人生更精采

香江第一才子陶傑筆下曾提過一個詞叫「小農DNA」，此類人「嫉妒、自私、小心眼，盯著眼前半畝爛地，以為就是全世界」。然而我們不妄自菲薄，也不夜郎自大。我們要有宏觀的世界觀，察納雅言、慎思明辨。

有些事情，我們必須及早準備，愈早準備好，我們就能擁有更多餘裕，去過屬於自己的人生，諸如：被動收入、預立醫療、預立遺囑、教養下一代、安頓上一代。

我在想，再過二十年，身邊許多朋友，也會來到L小姐、C小姐的年紀，有沒有可能因為我分享一些好觀念跟可具體執行的方法、可培養的習慣，讓大家從L型人生往C型人生移動，甚至過得比C型人生更精采，這就是我寫這本書的初衷。

●本文摘自 先覺出版／圓神出版社於10月1日出版新書《人生路引：我從閱讀中練就的28個基本功》之作者序。