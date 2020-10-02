【生命領悟】陳文茜／終於，不愛了！
文／陳文茜
終於不再愛了。
為什麼？是老了嗎？
是；也不是。
人的一生都在渴望愛情，直到死亡。這是人的本性，不分性別。性別的差異現象，不是本性，不是荷爾蒙，是文化，是體制，是現實的殘酷。它明明白白告訴所有上了年齡的女人，你的皺紋、身體摺痕、皮膚鬆垂，身為一個物種，你已經和魅力和美，都毫無關係。
在一個東方歧視女性的社會中，一個老去的妳，沒有資格渴望愛情。而若有男子出現，他們八成愛的不是妳的人，而是妳的財富，或是妳的社會地位……。
於是渴望愛雖是人的本性，卻只是上了年紀男人的專利品。他們的成功、地位，或是累積的生活智慧，擋卻了老人斑、啤酒肚，和早已變形的身材。
男人不是被觀看的物種，是愈老愈待價而沽的品種，環肥燕瘦，各有所長。只要狀態還沒有太糟，尚未進入後威爾剛時期，總有個傻女孩痴心塌地陪著他。沒有太多人嘲笑這是一段社會地位或是財富交易，頂多羨慕讚嘆：「哦，他娶了一個嫩妻！雄風再現！」
我是一個女的，老去的女人，而且還真老，六十二歲。依循古禮，這樣的歲數，公開討論愛情，顯然是個既不得體也貽笑天下的事。
不過古禮向來和我沒關係，天下離我也愈來愈遠。
我的生命年數當然是倒數的，如果我渴望愛情，那些古禮、目光、議論，當我閉眼的時候，比腸蠕動，比放個屁還不重要。
是的，我的身體的確沒有年輕時豔麗。這些都是事實！可是再怎麼糟，我總比那些兜著嫩女的男人們，一、出色；二、聰明；三、有智慧；四、眼界寬；五、脾氣尚屬溫和；六、擅長所有賢妻良母之事；七、年幼時偶爾會紅杏出牆，現在牆爬不動了；八、我比年輕時更明白珍惜愛我的人；九、我早已歷鍊了一身不佔有、不嫉妒、不勒索的愛情高情商；十、不會禿頭。
總之，我的優點，比其同年男子，實在族繁不及一一備載。
所以我為什麼要向這個歧視女性的社會現實投降？我為什麼不可以在千千萬萬人中，尋一人，長伴人生？
尤其我，怎麼可以叛逆一生？老來卻變成妥協的笨女人？
他們又說：妳是公眾人物，走在街上，人人盯著妳，再喜歡妳的人也會有壓力。
我說：我早已過氣了，何況即使我仍是公眾人物，我也不是這個社會的囚犯。何只是我，這個社會四面八方都不準備給上了年齡的女性「自由戀愛」的權利，甚至連渴望、想像，也連根拔起。那是對老女人苟延殘喘活下來，擺明的貞節牌坊，精神上徹底的謀殺。
我，為什麼要服從？
我選擇終於不愛，不是老的問題。
是理解，是憂傷，是無奈。是我用一生的無眠，織就了一個人的安靜庇護所。是我對生命中最美好的情感的棄絕。
是愛給我的陰影太多，它使我漸漸失去了飛揚的步伐。
是愛情的浪花，逼著我歷經一道殘酷過一道的浪潮。我不是公眾人物，我不是老女人，我是一個跛了腳，不想愛並且從來不願恨的人。
生命有一種絕對。「在愛情中，我可以瀟灑如男人，也可以痴情如女人。」這是拜倫的名言，我十六歲時牢牢記住。別當傻女人，被情當標本釘得死死的。
但我終究有自己的弱點，一旦跌入，連我也不明白為什麼突然成了痴情女子。痴情到可以三十年心中總留了一個角落給他！
我的勇敢使我以手術刀型的方式快刀分手，他淚流滿面，我冷靜以對。我很快選擇奔入另一段情感，但這挽救不了我。就這樣，年年歲歲，時光滴滴答答地流過，那個當年選擇不流淚的我，只是一個佯裝堅強的女孩，她並不知道命運的捉弄。她甚至不是自己心中的主人，那個她控制不了的心，總留了一個位子給那位特定的人，無可救藥地想像他回來。
而每回當他坐下來的時候，世界瞬間圓滿。我希望他長久地坐著，也渴望永遠坐在他身邊。
但現實逼著我們，逼著他坐坐就走，然後便是我對他長長的想念。
一年過去了，十年過去了，二十年過去了……三十年了！
三十年，一萬多個日子，我們每年彼此問候見面幾次，擁抱幾次，表面上好似恆長的情誼，實際上更像時間如一把刀一片一片削掉我的心。
終於，三十年後，我慢慢感覺不了那個空位上殘留的溫度。事實上枯枝落葉早已鋪滿了那個空位：三十年，我們終於彼此慢慢察覺，我們都不是時間的對手。
原來再深的情感，也會隨浪而逝。人會深愛，會淡忘，會抵退，最後只剩下，輕輕的嘆息。
而嘆一口氣，就是三十年了。
劉若英朗讀〈終於，不愛了！〉（夢醒時分版）
●本文摘自有鹿文化／紅螞蟻圖書 出版之新書《終於，還是愛了》。
※本書版稅全數捐贈中華民國骨肉癌關懷協會※
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