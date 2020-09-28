【靈異經驗】錯別字／警「冥」合作（下）國姓爺指路

文／錯別字（中天神秘52區記者賴正鎧）

隨後警方開始偵辦這起案件，但只有一顆不會說話的骷髏頭是要怎麼辦？於是他們從「失蹤人口」調查起，但也不能保證死者就是該轄區的失蹤人口，這彷彿是宇宙中撈針般困難，因此隊上的士氣變得低迷。此時吳隊長想到隊上有在拜「國姓爺鄭成功」，立刻跑去上香一拜。

吳隊長把三柱清香握在指尖，極其慎重的說：「國姓爺！延平郡王！鄭成功老大！現在隊上遇到一個棘手的案子，請幫幫忙，我看這案子真的辦不好，如果到時耽誤到幫你祝壽，也請你多多包涵。」

三柱香插上去，吳隊長回到座位繼續審視文件，在一份又一份的失蹤人口資料中，一位巡佐把一份名單遞給了吳隊長，接過手的瞬間，一個電擊「啪」的一聲，兩個大男人之間的大手竟產生了火花，兩人迅速把手縮了回去，留下那張緩緩落地的紙。

吳隊長張大雙眼，心裡納悶地盯著巡佐想：「X！你敢電我！」但同時直覺國姓爺來幫忙了，就是這位失蹤人口了！

撿起來一看，一位四十多歲的王姓女子，外籍配偶，牙齒有特殊的銀色假牙，馬上對照白骨嘴裡就有好幾顆「銀色假牙」。吳隊長精神一振，但不能確定白骨就是王姓女子，於是找了當初的承辦員警，不過因為時間晚了，所以留到第二天再聯絡。

求助鄭成功，下屬電長官，意外找到疑似死者身分。這是第二個靈異現象。

當天晚上吳隊長忙到十二點才去洗澡，洗到一半，警局浴室大門被推開，應該是其他同仁也來洗澡，隊長抹著沐浴乳叫了一聲：「誰啊？」對方沒回他，繼續走到他旁邊的盥洗間。吳隊長又叫的更大聲：「誰啊啊啊啊——」人就在隔壁，一樣不回話。吳隊長沖完泡沫，火大的探頭出來看誰這麼沒禮貌，卻發現隔壁的盥洗間根本沒人，整個大浴室只有他一個人！「我想那個死者來找我了。」當時在辦公室，隊長小小聲地跟我說這句話。

「隊長盥洗亡靈窺，呼喊身份嬌羞噤。」這是第三個靈異現象。

第二天一早，吳隊長馬上聯絡承辦員警，問到失蹤人口王姓女子有位陳姓丈夫跟女兒住在高雄茄萣，於是吳隊長帶人下高雄詢問，順便想取女兒的DNA做比對。一開始這位陳姓丈夫很訝異，竟然有具白骨跟失蹤的老婆這麼相似，但隔沒多久他的神情便顯得有些難過。

全部人都在詢問難過的丈夫，有沒有更多老婆生前的訊息？只有吳隊長直覺不對勁，怎麼丈夫像早知道老婆死了，沒半點質疑就哭了起來？不解留在心底，辦案繼續進行，隨後女兒的DNA跟白骨的DNA一比對，確定白骨就是王姓失蹤女子，一條明確的方向就在眼前，大夥覺得不久就可以破案了，沒想到更快就破案，因為女兒丟了一句震撼彈給檢察官。

「爸爸開車帶我們到竹林，外面下雨，爸爸跟媽媽下車吵架，爸爸拿棒子敲媽媽的頭就走了。」

火焰之中出現白骨的照片，圖中紅圈處。（圖／摘自遊讀世界出版《鬼獨家》書中）

書名：《鬼獨家：找鬼記者的靈異事件簿》作者：錯別字（賴正鎧）出版社：遊讀世界出版時間：2020年9月15日

吳隊長以涉有重嫌申請拘票將陳姓男子逮捕，沒幾下他就認了，原因是懷疑老婆紅杏出牆，夫妻長時間爭吵不斷，那天在車上想問個清楚，理智被怒火燒斷才動手殺人。

破案後，吳隊長帶著家屬到現場招魂，燒紙錢時拍到熊熊烈焰中有顆吶喊的骷顱頭，隨後又有一隻螽斯跳到香的上頭，待了一下竟往高溫的火焰方向跳過去。

而這起命案從發現到偵破只用了「十天的時間」，可說是非常快且非常順利。恰恰好趕在鄭成功誕辰，也就是中元普渡前破案，最後在整理命案報告時還發現，指揮整起案件的楊青垂分局長，恰巧與凶手「同年同月同日生」。

後面有幾個靈異現象，我就懶得算了。（下）

●本文摘自遊讀世界出版新書《鬼獨家：找鬼記者的靈異事件簿》一書。