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【靈異經驗】錯別字／警「冥」合作（上）與亡靈喊話

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／canva）
（圖／canva）

文／錯別字（中天神秘52區記者賴正鎧）

小時候在電視上，很常看到一位老刑警坐在昏暗的燈光下，慢慢說著當年一些陷入膠著的命案，經由死者托夢提供線索來抓到凶手，堪稱「警冥」合作。不過，你是不是覺得，現在很少看到這樣的節目或新聞，似乎這樣的合作模式越來越少了？要說是科學辦案能力更加精進，臺灣警察的素質整體提升，絕對不為過。但是，除此之外還有更大的原因是警方不想讓人們覺得：「辦案是靠求神問鬼才偵破的」。

的確啦，有時候媒體太專注詭異神秘的橋段，一不小心就忽略警方辛苦的過程，偏偏詭異橋段才是收視率的養分，是最讓我和觀眾興奮的地方。一條專題拍下來，搞得好像警察都拿筊杯去廟裡，邊擲邊問誰是凶手，笑筊的就把名字劃掉，聖筊的就抓來質問，然後就破案了。所以現在警方不太會在鏡頭前大談這些靈異現象，比較著重在科學辦案，不過不談不表示「警冥」合作消失，科學歸科學，不能抹煞其重要性。但我必須很認真很正經的跟你說，至今有些案子的破案過程，仍是科學無法解釋。

有次我到臺南南化採訪「竹林火焰白骨命案」的專題新聞，會找到這起命案要歸功於智慧手機的興趣導向模式，因為太常輸入「命案」、「凶殺」、「鬼故事」、「傳說」等關鍵字，變得很多時候手機自動會跳出這些訊息。不過有時也會跳出「熱褲」、「長腿」、「大奶妹」之類的，我對這些一點興趣都沒有，真是莫名其妙。

2018年8月臺南南化筍農意外挖到一具散落的白骨，檢警進而追出2年前的凶殺案。（圖／聯合報系新聞資料照）
2018年8月臺南南化筍農意外挖到一具散落的白骨，檢警進而追出2年前的凶殺案。（圖／聯合報系新聞資料照）

那是發生在二〇一八年八月的事情，當時一位筍農大清早出去工作，那天他突然想走別的路線挖竹筍，於是到了臺南南化玉山里往關山里的產業道路旁，光看這一長串的地名就知道這裡很偏僻。結果筍農竹筍沒挖到，卻挖到一顆骷髏頭。

他嚇到跑去報警，當時承辦員警是吳姓偵查隊長，聽完筍農的敘述，吳隊長覺得可能是年代久遠的古墓被土石沖刷後遺骨露出土面，過去也曾發生過。而且他們這裡民風純樸、人民可愛，不太可能有什麼凶殺命案，結果吳隊長一到現場看到白骨的顏色，就被賞了一巴掌。

「骷顱頭的顏色不是土黃色，而是新鮮白，表示死沒多久，而且……後腦勺有疑似被鈍器重擊過的痕跡。」

電話拿起來馬上叫人，沒多久鑑識組及相關單位的車一輛接著一輛來，一整片竹林幾十位員警，地毯式把四散的白骨逐一拼湊起來。沒想到組裝到一半突然風雲變色，原先頭頂的大太陽害怕的拉起烏雲遮臉，大風大雨躁動整個竹林，讓蒐證過程變得很不順利，這時吳隊長對著空蕩蕩的竹林大喊：「別這樣，我們是來幫你的，請你也幫幫我們，不要讓我們難做事。」

書名：《鬼獨家：找鬼記者的靈異事件簿》作者：錯別字（賴正鎧）出版社：遊讀世界出版時間：2020年9月15日
書名：《鬼獨家：找鬼記者的靈異事件簿》
作者：錯別字（賴正鎧）
出版社：遊讀世界
出版時間：2020年9月15日

結果，太陽真的又出來了！

當下我聽吳隊長描述這段鬼哭神嚎的情節，心想當我第一天幹記者？講的這麼誇張！但就在審視一百多張以時間序排列的現場照片時，換我被照片打了一巴掌，照片的背景還真的是晴天轉陰天，其中有一張是警方的雨傘被風吹到差點抓不住。

天氣劇變，彷彿是亡靈激動的哀號；隊長喊話，成了冷靜亡靈最好的安慰。這是第一個靈異現象。（上）

●本文摘自遊讀世界出版新書《鬼獨家：找鬼記者的靈異事件簿》一書。


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