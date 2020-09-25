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【字符一瞬】李秉樞／破體字

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／Unsplash）
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文／李秉樞

我的人生，總是在辨識或者指認文字。這些那些難解的，關於字的命題，或許都與長大有關。

童年的我，很早就學會畫出八卦。當時並不明白卦象與爻位的涵義，於我而言，那是護身符上守護我們不受傷害的記號。我將八卦畫在紙上，剪了下來，放進原本是指南針的羅盤中，佩戴在身上。 

有段時間，父親曾每晚在書房翻閱十幾冊的《中文大辭典》。那一套書是他在就讀中文系時所購置的。他想要記錄數萬個中文字裡，所有具備重疊特質的字形。我經常前去窺探紙張上所羅列的繁複書契：天𡙎𡚌、火炏焱燚、水沝淼㵘、風䬕飍𩙡、雷靐䨻、龍龖龘𪚥。大部分都是曾經存有，但如今已經廢棄的字。 

譬若文字儀式，關於字體的考古學。父親彷彿要從象形指示的線索中，尋找已然逝去的失落神話。不知何故，他後來沒有完成這件事情。我於是將他所蒐羅的文字拾來，在字典上逐項複查。這道習題，成為我想像文字的初始。我我發現天、地、水、火、雷、風，這些詞與物，皆是構成世界的元素，恍如當年八卦圖象的示現。這是隱喻了。

在我逐漸長大的九○年代，第一個學會的困難生詞，是鬼片裡的道士用毛筆在黃符上所寫下的「敕」。它指涉的意義是：奉請神靈，斬妖治邪。曾經有位同學將鉛筆刺進我的手掌心，傷口雖然已經復原，但依舊能看見肉身裡的鉛筆芯，停留在掌紋生命線一端。我於是在手心寫字，上敕下令，祈求它能保護自己。  

將要進入二十一世紀前，動畫《庫洛魔法使》中，男女主角各自憑藉牌卡與符令，召喚風、雷、水、火。縱使只是幻想，我卻覺得那是一個嚴肅的遊戲。由於想要庫洛牌卻不敢說，我獨自在牆邊坐著。父親見狀，便帶著我到書局。我在一個紙盒裡發現庫洛牌，並將它們攤放在地面挑選，同時指認著世間的文字。

從小開始，我就想讓別人以為自己讀得懂許多的字，於是拿著一本古詩集，在同學面前小聲地唸出來，甚至每日悄悄走進書房，默背一段古文，並且抄寫在作業簿上。彼時並不懂得，人生識字憂患始。在日後的課堂上，老師要我為同學示範一個生難字的筆畫，我在黑板寫出方正的字，但同學紛紛在台下搖頭，有人大聲地說：你寫錯了。

這使我感到受傷。或許那是因為，我以為認得許多字的自己，並不會寫錯字。那段時間，偶爾凝視著字，竟會一時不認得，或是感覺到陌生，遺忘其本有的意義。在生字簿的練習之外，我撿來學校裡被丟棄的粉筆，用面紙包覆起來，謹慎地放到書包裡。我拿它在三合院老家的外牆寫字。而夏日午後的落雨，會將那些字跡清洗乾淨。

某日，父親交給我一本道經，裡頭夾著幾道符。我每日從房間抽屜將它取出，認真地看著符的文字。日後，我收藏許多香火袋，裡面各自存放著摺疊為八卦狀的平安符。我將它們拆開，放置在桌面上。即使並不完全識得那些符號，我仍摹擬其字形與筆跡，畫下無數道符。辟邪、護身、鎮宅、化煞。所寫之字，所畫之圖，沒有複本，每次都臨場而變，有所差異。它們潦草凌亂，不可名狀，不可破讀。古老的字體，晦澀的象徵，如此艱難。

我向父親說，想要學習書法。有幾年的時間，我側背一只裝著毛筆、宣紙和字帖的布袋，等候三個小時的車程，去到位於遙遠的書法教室。我喜歡坐在角落練習寫字。我寫得極慢，因為寫著的同時，還要想著才行。當我寫下「天地玄黃，宇宙洪荒」的時候，亦想像著它所負載的意義。課程結束時，往往已過凌晨十二點，於是要再等候三個小時的車程歸返。 

〈蘭亭集序〉神龍本，原作現藏北京故宮。（圖／聯合報系新聞資料照）
〈蘭亭集序〉神龍本，原作現藏北京故宮。（圖／聯合報系新聞資料照）

在書房裡，我將老師所寫的字，剪貼到屬於自己的冊子中。那是字帖，同時也是字典。我臨摹老師的字跡，作著像是拓印的事。而在每張練習過的宣紙背面，都被我畫下像是符令的文字。正反兩面，書法與符籙。我總以為它們是同一件事，關於意義尋索之事。在充滿墨水味道的書房，那個寫字的時空，像是古老的夢。

那幾年，許多書法比賽在廟宇裡舉行，參賽者在修行之所，安靜地寫字。廟方只發給每人一張宣紙，於是我們僅有一次性的書寫，彷彿要畫下不能寫錯的符令。據說，這些作品最終會一一擺放在廟宇的地面，於神明的俯視下，接受書法家的評判。  

為了臨摹書體，我購置多本書籍，像是王羲之、智永、趙孟頫、王鐸、趙之謙的書法字帖。由於時常臨帖，《蘭亭集序》與《千字文》的書冊上，都被我沾染些許墨滴。那些帖子中，諸多的字原已模糊不清，甚至破毀闕如，無法辨認，於是每當臨帖時，我常揣想著那些未知的筆法。 

有的時候，我會在作品上刻意寫下古體字。某次老師在批閱作品時，指著其中一個字說：「這不是古字，而是錯字。」並且點出許多問題。

書名：《畫符》作者：李秉樞出版社：九歌出版社出版時間：2020年8月28日
書名：《畫符》
作者：李秉樞
出版社：九歌出版社
出版時間：2020年8月28日

父親問：是不是姿勢的關係？老師說：不是，是觀念。

彼時我才明白，寫字是關乎意志的。

路遙則十駕。我經常獨自一人留校，在權充書法教室的倉庫裡練習寫字，直到畢業前夕。放學的人群遠去，喧鬧的聲音消退，偌大的校園空蕩無人，格外安靜。完成一幅作品後，已是黃昏。我在走廊的洗手台，清洗著毛筆。未留神的瞬間，毛筆從手指間脫落，掉進了孔洞之中，下落不明，我因此感到十分悵惘。而不久後，我終將告別那所校園。許多字帖無意間被我丟失，它們或許被遺留在那間廢棄的教室，陪著那一枝無法尋回的毛筆。


●本文摘選自九歌出版社新書《畫符》。


生命線 動畫 考古 書法家 九歌出版社

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