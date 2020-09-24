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【當愛降臨】yoyo／不再被感情左右！學著當個瀟灑的人

聯合新聞網 / 今周刊出版社
（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

文／yoyo

不可能、有風險、沒意義、試試看

你真正喜歡一個人的時候，會想什麼？

「會想以後。」

要怎樣才會喜歡上一個人，每個人的觀點都不一樣，有人覺得第一印象最重要，有人覺得感覺最重要，有人覺得長期的相處最重要。不論哪個觀點，每個人都在用自己的方法找到自己的幸福。

被感情傷害了好多次，對於愛情也是越來越敏感，越長大越發現，原來我一直單身是因為我越來越不好騙。以前可能會被甜言蜜語撩走，以前別人一個舉動我就可以愛他愛到死，他稍稍對我好就覺得他喜歡我。現在長大了，知道甜言蜜語不如我現在去找你，你送我昂貴的禮物不如在我冷時給我一杯熱拿鐵，你稍稍對我好我，會在心裡想我，大概只是是其中一個吧。

一路上來來去去的人不多，感情的經驗不怎麼多，但倒是都挺精彩的。每一次的失敗都讓我更討厭愛情，打從心底覺得可能我真的不配吧，可能我上輩子是個渣男，所以這輩子是來贖罪的吧。別人的愛情粉紅色，我的卻總是綠綠的。

越長大越難喜歡上新的人，自尊心、經驗、情理，喜歡一個人會想很多。現在已不再是一起去補習班就很甜蜜的年紀了，小時候的愛情懵懂不需要太多理由，長大了要考慮的事情太多了，都有自己要做的事情。兩個不同的價值觀要磨合成契合的靈魂談何容易，這時又覺得感情麻煩，還是一個人自在多了。於是，本來以為跟你的故事要用冒號開頭，卻不小心打成了句號。

常常有人問我，你單身那麼久，不想再找一個嗎？我想啊！想的不得了！但又怕我把心交給他，會傷痕累累地回來，我以為有天我墜落了，他會在下面把我抱緊，結果我摔得比誰都慘。

但我相信一定會有那個人出現，只是他還在路上，而我要等。

自尊心跟我說：「你跟他不可能。」

嗯，我也覺得我跟他不可能。他那麼完美，我卻少根筋；他是那麼多人的太陽，而我只是自己的月亮。

經驗跟我說：「這有風險。」

嗯，的確有風險，也許我只是他的一個過客，我為了他付出了很多，到最後可能只是一場空；我說很高興認識你，他最後回了我一句，「你是好人，對不起。」

情理跟我說：「這沒有意義。」

嗯，愛情本來就沒什麼意義，所謂的意義不過就是我們一起寫下的故事。

這時內心突然輕輕地說：「試試看吧。」

我想，這就是真正的喜歡吧。我以前跟自己妥協的原則，在他的出現後全部被打破，因為他，我想再相信愛情一次。

我默默地在心裡告訴自己：「嗯，就一次，一次就好了。」

 

（圖／Unsplash）
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大家都去談戀愛了，就你還在等前任。

我們聽過無數個道理，

卻終究過不好這一生。

過來人的經驗、父母的建議，聽他們說起來總覺得簡單，但等要做的時候又那麼難；我會用些雞湯或溫柔的話安慰一個人，但拿那些話來安慰自己卻沒什麼用，總是告訴別人要正面，不要一直墮落，但當自己一個人獨處時，又會一直往負面的地方想。

大家都去談戀愛了，就你還在等前任。

其實我到現在都會想，會不會有天收到你的消息，你告訴我你還是很想我，明明知道不可能，但不知道為什麼離開你越久這種想法就越頻繁；我曾堅定的說我不會回頭，但如果今天你拍拍我的肩，你這個回頭草我可能還是會吃。

我也想當一個瀟灑的人，我不明白為什麼別人都不會被感情左右，為什麼總是可以說服自己，而我就是不行。別人都說我很樂觀，但唯獨感情這件事我樂觀不起來，總覺得月老忘記我了，我是不是上輩子做了什麼壞事。

我們常常會笑那些還在等前任的人，因為我們知道不可能，知道他只是浪費時間，但對當事人來說，哪怕是一根羽毛我都不想讓他飄走，不只是對曾經的留戀，更是對自己的憐憫。

想到當時苦苦哀求你不要走的我，我總覺得我們的故事還未完待續，我們不可能只到這裡，我哭著求你留下。只是你挽留不住一個要走的人，就跟你無法叫醒一個裝睡的人一樣，很諷刺吧！因為不愛了，所以我想走了。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

自私的愛情，有著自私的離開，自私的挽留。

遇到了好的人，但總是放不下你，傻傻地以為你會回來，無數個夜晚守著手機，我熬的不是夜，是你，告訴自己要早睡，閉上眼睛卻都是那些畫面，一點、兩點、三點，不知不覺早上了，我還是沒有等到你，倒是等到了黑眼圈跟越來越差的身體。

書名：《我長成了你喜歡的樣子》作者：yoyo出版社：今周刊出版社出版時間：2020年4月1日
書名：《我長成了你喜歡的樣子》
作者：yoyo
出版社：今周刊出版社
出版時間：2020年4月1日

覺得自己是一個專情的人，但其實你只是一個傻子。

如果你想要擁抱新的人，請你先學會遺忘，有些人就是注定沒結果，你再怎麼思念都沒有用，也許他早就忘了你，你卻還抓著過去。別人都開始第二段甚至第三段戀情了，就你還在等前任。

他不會回來了，永遠不會，永遠。

很難，但請接受這個事實，沒有誰一定要誰才能活下去。你一直騙自己，你都不想走出來了，誰幫得了你，沒有要你叮一聲就痊癒，是要你不要只看著深淵，也看看天空，看看週遭，看看自己到底還剩下什麼。你擁抱了你愛的人，比你擁抱風踏實多了。

●本文摘自今周刊出版社出版之《我長成了你喜歡的樣子》


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