【名家評讀】但唐謨／屬於上個世紀的優雅愛慾──閱讀《慾望莊園》

文／但唐謨

二○一七的夏日，大英圖書館的走廊辦了一個小巧的英國同志歷史展，紀念英國同性戀除罪化五十年。瀏覽其中，看到了這西方古國有最耀眼／妖冶的八○年代的酷兒流行文化，也看到最惡名昭彰的同志黑歷史，包括王爾德，圖靈等事件。英國的同志歷史多元而有趣，每個世代都有不同的媒材紀錄同志的記憶。在二十世紀初，整個人類開始邁向新文明之際，英國作家伊夫林‧沃的小說 《慾望莊園》（Brideshed Revisited）呈現了一個帶著點嘆息與時代印記的同志文本。

◆慾望的時空

《慾望莊園》的背景是個美好優雅的烏托邦。故事開始於一九二○年代，英國剛經歷過世界大戰，還在緬懷歌頌戰爭英雄，僅管國力已不如以往，昔日的榮光仍足以支撐那份富饒的傳統，此時的英國，仍然是個日不落的帝國，即使已經到了尾聲。故事的主人翁，就是這世代的最後貴族。他們養尊處優，談吐高尚，遵守上流社會的規範，至少，他們都意識到了這規範的制約。他們對生命都有各自的執著，然而，生命卻不一定如他們的執著所願。

《慾望莊園》誠如它的副標題：「查爾斯‧萊德上尉的敬神與瀆神回憶錄」，是一份生命／成長的紀錄，標題中的查爾斯‧萊德是個成長在二十世紀初末代帝國的年輕人。他的出生雖非超級富裕，至少他也進得起牛津名校。他帶著一絲不切實際的青春浪漫，希望當一個藝術家。在風格特異的大學生態中，他結識了同樣年輕帥氣，但是小小年紀卻彷彿承載了生命無比重量的賽巴斯提安。兩個男孩馬上莫名奇妙地彼此吸引。然後，賽巴斯提安帶著查爾斯造訪了他的家，也就是故事的中心，書名中的——布萊茲赫德莊園。

對於布萊茲赫德莊園，我們應該一點也不難去想像，就像我們在電影電視看過的那種大得不得了的西方大豪宅，裡面有一大堆複雜的房間走廊，有下人住的地方，還有一大片草坪，可能還會有河流小湖。豪宅內好像博物館，滿滿的藝術品，每個人都穿著正式服裝走來走去……你彷彿可以在這地方優雅地過完一生一世。

2008年多獎提名劇情片《慾望莊園》劇照。劇中演員（左起）海莉艾特沃、班維蕭及馬修古德。山水國際娛樂提供（圖／聯合報系新聞資料照）

◆宗教與逃離

這本書中對於布萊茲赫德莊園的描述，應該是最吸引人的地方之一。那種過度的豐富，絕對的完好，風格化的完美要求，從今天的角度看，根本沒人會去住吧（累死）；但是今天的我們卻願意去從旁欣賞這份古典的頹「廢」。故事中兩個男孩來到莊園的時候，家裡沒大人，豐盛的莊園是他們的玩耍空間，他們可以盡情揮灑生命，享受／分享彼此，彷彿無憂無慮的伊甸園；但是當大人（母親瑪奇梅因侯爵夫人）在家的時候，這個大莊園頓時變成了地獄。

《慾望莊園》中的家庭，我們也不陌生：美麗的母親一絲不苟的執念，逼瘋了每個人，於是父親拋棄一切離家，兒子也選擇自我放逐，幾乎是典型的《玻璃動物園》的家庭生態。然而這故事中，一切的衝突的源頭卻是宗教（天主教）的執念。英國歷史上的天主教與「異教」一直在互相廝殺，爛事一堆。這份悖乎人性的宗教執念被放進名門豪宅中，演變成了這場宿命悲劇。於是，逃離與流放，就是唯一的宿命了。

◆慾望的流放

在空間場域上，《慾望莊園》也是個慾望流放的過程。英國人超級愛往外跑，有個說法是英國太冷，所以他們喜愛跑去溫暖的地方；但也或許是，英國的拘謹壓抑，讓他們很想逃離，《慾望莊園》以英國／倫敦／牛津為中心，故事空間卻涵蓋了歐陸，北非，拉美，以及美國。每個地點都彷彿是個慾望的流放之地。無法擺脫壓抑的賽巴斯提安，最後選擇了北非摩洛哥的坦吉爾，當作慾望的終點；無法忍受妻子的瑪奇梅因侯爵逃到了威尼斯，藉著異國氛圍來解放自己；查爾斯來到法國，故事中鉅細靡遺地描述了一場法國大餐飲食的過程，也是另一種慾望的實踐（大家都知道英國食物超難吃）；他也流放到了墨西哥，從相異的文化中尋找創作靈感。故事到了最後面還有一場紐約豪華郵輪的壯麗景觀，也是從另外一個文化觀點，對比人物內心的慾望衝突。每個人都有各自的理由，選擇各自的流放；只有英國，只能孤零零地死守著一片大而無當的莊園。

◆曖昧的同性戀

《慾望莊園》中兩個男性角色——查爾斯與賽巴斯提安——發展了一段比友誼還深厚的感情，「幾乎」就要是同性戀了。或許正因為這份曖昧性，本書中並沒有《墨利斯的情人》中那種直接對於同性戀傷害壓抑的文字，而是以隱晦的美感來呈現，這種曖昧的，隱喻的，文學性的表達，也襯托出了那個時代的純真／無知。例如侯爵夫人會在對話中直接對查爾斯說：「賽巴斯提安愛你，」但是母親根本沒有不知道兒子的同性戀，在她的思維中，那根本是不存在，不可能發生的東西。又如故事中賽巴斯提安在告解室「總是花很長的時間懺悔，因此我相當好奇，他到底在懺悔什麼？他從來沒有做錯過任何事……」那麼？他到底在告解室幹嘛？跟神父打情罵俏嗎？

至於查爾斯，他或許是那種青春時期有過同志慾望的暫時性異性戀，因為他後來選擇了女性；然而他卻更像一個隱性的，深櫃的，想要轉性卻沒有成功的同性戀。他喜歡上賽巴斯提安的妹妹茱莉亞，只是因為她像極了她哥哥（如果不像的話呢？）；他娶了俗不可耐的妻子，只是因為「我很寂寞，我很思念賽巴斯提安。」

同性戀在這整個故事中，彷彿一個洶湧的暗流，從來沒有在文字中明喻，從來沒有過性慾的描述；這道暗流也從來沒有真的射出來過，但文字依然抒情撩人，正如那個保守，壓抑，卻不失優雅的年代。

（左起）馬修古德與班威蕭與在《慾望莊園》中有曖昧的對手戲。山水國際娛樂提供（圖／聯合報系新聞資料照）

◆純真的慾望

保守不失優雅的年代，也是《慾望莊園》所讚美或緬懷的，查爾斯在二戰的時候回歸了他愛情的起點——布萊茲赫德莊園，但是昔日的優雅，已經永遠失去。同樣的人物故事，放在今天的脈絡，絕對是完全不一樣的結局，甚至可能是個勵志喜劇；但是唯有在二十世紀初，思想剛剛開始解放，現代化剛剛成型完畢，人們對於舊秩序仍然存在著頭腦不清楚的執著，以及所有人物耽溺到不行的感性背景下，才能成就出如此一個「敬神與瀆神」的紀錄。這份對慾望傻傻分不清的「純真」也讓故事格外吸引人，因為，那些都是我們已經失去的東西。

●本文摘自聯經出版於2020年9月17日出版新書之《慾望莊園》