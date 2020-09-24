快訊

共軍西南海域演習：東沙群島失守，會有什麼衝擊？

【名家評讀】但唐謨／屬於上個世紀的優雅愛慾──閱讀《慾望莊園》

聯合新聞網 / 聯經出版
書名：《慾望莊園》 作者：伊夫林‧沃（Evelyn Waugh） 譯者：李斯毅 出版社：聯經出版 出版時間：2020年9月17日
書名：《慾望莊園》
作者：伊夫林‧沃（Evelyn Waugh）
譯者：李斯毅
出版社：聯經出版
出版時間：2020年9月17日

文／但唐謨

二○一七的夏日，大英圖書館的走廊辦了一個小巧的英國同志歷史展，紀念英國同性戀除罪化五十年。瀏覽其中，看到了這西方古國有最耀眼／妖冶的八○年代的酷兒流行文化，也看到最惡名昭彰的同志黑歷史，包括王爾德，圖靈等事件。英國的同志歷史多元而有趣，每個世代都有不同的媒材紀錄同志的記憶。在二十世紀初，整個人類開始邁向新文明之際，英國作家伊夫林‧沃的小說 《慾望莊園》（Brideshed Revisited）呈現了一個帶著點嘆息與時代印記的同志文本。

◆慾望的時空

《慾望莊園》的背景是個美好優雅的烏托邦。故事開始於一九二○年代，英國剛經歷過世界大戰，還在緬懷歌頌戰爭英雄，僅管國力已不如以往，昔日的榮光仍足以支撐那份富饒的傳統，此時的英國，仍然是個日不落的帝國，即使已經到了尾聲。故事的主人翁，就是這世代的最後貴族。他們養尊處優，談吐高尚，遵守上流社會的規範，至少，他們都意識到了這規範的制約。他們對生命都有各自的執著，然而，生命卻不一定如他們的執著所願。

《慾望莊園》誠如它的副標題：「查爾斯‧萊德上尉的敬神與瀆神回憶錄」，是一份生命／成長的紀錄，標題中的查爾斯‧萊德是個成長在二十世紀初末代帝國的年輕人。他的出生雖非超級富裕，至少他也進得起牛津名校。他帶著一絲不切實際的青春浪漫，希望當一個藝術家。在風格特異的大學生態中，他結識了同樣年輕帥氣，但是小小年紀卻彷彿承載了生命無比重量的賽巴斯提安。兩個男孩馬上莫名奇妙地彼此吸引。然後，賽巴斯提安帶著查爾斯造訪了他的家，也就是故事的中心，書名中的——布萊茲赫德莊園。

對於布萊茲赫德莊園，我們應該一點也不難去想像，就像我們在電影電視看過的那種大得不得了的西方大豪宅，裡面有一大堆複雜的房間走廊，有下人住的地方，還有一大片草坪，可能還會有河流小湖。豪宅內好像博物館，滿滿的藝術品，每個人都穿著正式服裝走來走去……你彷彿可以在這地方優雅地過完一生一世。

2008年多獎提名劇情片《慾望莊園》劇照。劇中演員（左起）海莉艾特沃、班維蕭及馬修古德。山水國際娛樂提供（圖／聯合報系新聞資料照）
2008年多獎提名劇情片《慾望莊園》劇照。劇中演員（左起）海莉艾特沃、班維蕭及馬修古德。山水國際娛樂提供（圖／聯合報系新聞資料照）

◆宗教與逃離

這本書中對於布萊茲赫德莊園的描述，應該是最吸引人的地方之一。那種過度的豐富，絕對的完好，風格化的完美要求，從今天的角度看，根本沒人會去住吧（累死）；但是今天的我們卻願意去從旁欣賞這份古典的頹「廢」。故事中兩個男孩來到莊園的時候，家裡沒大人，豐盛的莊園是他們的玩耍空間，他們可以盡情揮灑生命，享受／分享彼此，彷彿無憂無慮的伊甸園；但是當大人（母親瑪奇梅因侯爵夫人）在家的時候，這個大莊園頓時變成了地獄。

《慾望莊園》中的家庭，我們也不陌生：美麗的母親一絲不苟的執念，逼瘋了每個人，於是父親拋棄一切離家，兒子也選擇自我放逐，幾乎是典型的《玻璃動物園》的家庭生態。然而這故事中，一切的衝突的源頭卻是宗教（天主教）的執念。英國歷史上的天主教與「異教」一直在互相廝殺，爛事一堆。這份悖乎人性的宗教執念被放進名門豪宅中，演變成了這場宿命悲劇。於是，逃離與流放，就是唯一的宿命了。

◆慾望的流放

在空間場域上，《慾望莊園》也是個慾望流放的過程。英國人超級愛往外跑，有個說法是英國太冷，所以他們喜愛跑去溫暖的地方；但也或許是，英國的拘謹壓抑，讓他們很想逃離，《慾望莊園》以英國／倫敦／牛津為中心，故事空間卻涵蓋了歐陸，北非，拉美，以及美國。每個地點都彷彿是個慾望的流放之地。無法擺脫壓抑的賽巴斯提安，最後選擇了北非摩洛哥的坦吉爾，當作慾望的終點；無法忍受妻子的瑪奇梅因侯爵逃到了威尼斯，藉著異國氛圍來解放自己；查爾斯來到法國，故事中鉅細靡遺地描述了一場法國大餐飲食的過程，也是另一種慾望的實踐（大家都知道英國食物超難吃）；他也流放到了墨西哥，從相異的文化中尋找創作靈感。故事到了最後面還有一場紐約豪華郵輪的壯麗景觀，也是從另外一個文化觀點，對比人物內心的慾望衝突。每個人都有各自的理由，選擇各自的流放；只有英國，只能孤零零地死守著一片大而無當的莊園。

◆曖昧的同性戀

《慾望莊園》中兩個男性角色——查爾斯與賽巴斯提安——發展了一段比友誼還深厚的感情，「幾乎」就要是同性戀了。或許正因為這份曖昧性，本書中並沒有《墨利斯的情人》中那種直接對於同性戀傷害壓抑的文字，而是以隱晦的美感來呈現，這種曖昧的，隱喻的，文學性的表達，也襯托出了那個時代的純真／無知。例如侯爵夫人會在對話中直接對查爾斯說：「賽巴斯提安愛你，」但是母親根本沒有不知道兒子的同性戀，在她的思維中，那根本是不存在，不可能發生的東西。又如故事中賽巴斯提安在告解室「總是花很長的時間懺悔，因此我相當好奇，他到底在懺悔什麼？他從來沒有做錯過任何事……」那麼？他到底在告解室幹嘛？跟神父打情罵俏嗎？

至於查爾斯，他或許是那種青春時期有過同志慾望的暫時性異性戀，因為他後來選擇了女性；然而他卻更像一個隱性的，深櫃的，想要轉性卻沒有成功的同性戀。他喜歡上賽巴斯提安的妹妹茱莉亞，只是因為她像極了她哥哥（如果不像的話呢？）；他娶了俗不可耐的妻子，只是因為「我很寂寞，我很思念賽巴斯提安。」

同性戀在這整個故事中，彷彿一個洶湧的暗流，從來沒有在文字中明喻，從來沒有過性慾的描述；這道暗流也從來沒有真的射出來過，但文字依然抒情撩人，正如那個保守，壓抑，卻不失優雅的年代。

（左起）馬修古德與班威蕭與在《慾望莊園》中有曖昧的對手戲。山水國際娛樂提供（圖／聯合報系新聞資料照）
（左起）馬修古德與班威蕭與在《慾望莊園》中有曖昧的對手戲。山水國際娛樂提供（圖／聯合報系新聞資料照）

◆純真的慾望

保守不失優雅的年代，也是《慾望莊園》所讚美或緬懷的，查爾斯在二戰的時候回歸了他愛情的起點——布萊茲赫德莊園，但是昔日的優雅，已經永遠失去。同樣的人物故事，放在今天的脈絡，絕對是完全不一樣的結局，甚至可能是個勵志喜劇；但是唯有在二十世紀初，思想剛剛開始解放，現代化剛剛成型完畢，人們對於舊秩序仍然存在著頭腦不清楚的執著，以及所有人物耽溺到不行的感性背景下，才能成就出如此一個「敬神與瀆神」的紀錄。這份對慾望傻傻分不清的「純真」也讓故事格外吸引人，因為，那些都是我們已經失去的東西。

●本文摘自聯經出版於2020年9月17日出版新書之《慾望莊園》


英國 同性戀 同志 聯經出版 閱讀風向球

延伸閱讀

【壓抑年代】李歐梵／李安的《色｜戒》及其迴響

英國疫情嚴重宣布宵禁 川普卻不對英封鎖

英國呼籲民眾配合最新防疫措施 警告死亡人數可能攀升

英國小村落過去一年半網路超爛 結果是這東西惹禍

相關新聞

【名家評讀】但唐謨／屬於上個世紀的優雅愛慾──閱讀《慾望莊園》

信仰、情愛、名利，哪一個才是你心所屬？一本讓年輕讀者紀念第二次世界大戰的經典作品，英國八○年代膾炙人口、迷你影集《故園風雨後》(夢斷白莊)、《珍愛來臨》導演茱利安．賈洛執導之電影《慾望莊園》暢銷原著小說。

馬克思的「繼承者們」 毛澤東倡農民運動改革槍響

毛澤東是中國共產黨的創建人之一，一九二〇至一九三〇年代，他接觸了史達林版本的馬列主義思想。不過，他日後以某種「馬克思主義的中國化」，與蘇聯產生分歧。毛澤東在《中國的紅色政權為什麼能夠存在？》等許多著作中提議，應由農民主導社會變革。

遊園、賞花、住豪宅！從白居易退休人生看見唐宋逸樂文化

唐宋時期是中國古代歷史上經濟與文化教育最繁盛的時代，上到皇室貴族，下到仕紳階級，皆瘋狂追求享樂的休閒活動。《唐宋吃喝玩樂文化史》本書談唐宋搢紳人士在園林、飯館以及牡丹花會的文化，以白居易紀實詩、唐宋人士的亭園記文本，重構唐宋園林主生活的日常軌跡，並重現唐宋三百年洛陽牡丹花文化流行盛況。

【壓抑年代】李歐梵／李安的《色｜戒》及其迴響

《色｜戒》在美國的成績平平，大致而言票房並不突出。最難堪的是，雖然《色｜戒》在2007年威尼斯影展贏得金獅獎，在臺灣的金馬獎也抱走包括最佳劇情片在內的七個獎項，卻無法擠進2008年奧斯卡最佳外語片的提名推薦名單。

拜託閉嘴？！川普「流氓」言論　西亞紛爭亂上加亂

今年8月14日，川普宣布，以色列和阿拉伯聯合大公國達成了歷史性和平協議。綜觀近年來的西亞局勢，美國總統川普的言論與行動，扮演了相當關鍵的角色（至少在媒體報導中是這樣的）。當然這種情況不是川普統治美國之後才有，而是幾十年來都如此。主流輿論聚焦在美國的政策，忽視西亞的個別性與主體性，甚至妖魔化西亞的形象。有些問題就因為美國的關注，而更失去交涉的空間與彈性，反而剪不斷理還亂。伊朗精神領導人哈梅內意曾說「美國必須離開西亞」，儼然美國就是西亞的麻煩製造者。

遠離肥肚、擊退糖尿病！轟動日本的間歇性斷食減醣全書

暢銷突破12萬冊、榮登日本Amazon綜合類排行榜第一健康書《快速瘦肚！間歇性斷食減醣全書》不再把「斷食」歸類在負面極端減肥法。本書作者是日本減醣飲食先驅‧權威醫師實證江部康二，在他52歲患糖尿病後開始執行「斷食減醣」，不僅瘦身有成，年70歲的他18年來沒再復胖，適時適當的「減醣」及「斷食」反而還能幫助了自己遠離疾病！

【情深不悔】陳雪／男孩看見野玫瑰

有人來勸他：「那是個蛇蠍女子啊，要小心。」 男孩說：「不是每段關係，都得有一個受害者。」

【靈異經驗】賀逸娟／喪事與納骨塔

回想曾經參加一場長輩的告別式，在靈骨塔待了將近五個小時，所以有機緣觀察到塔內現象。那場告別式安排在三芝某處......

【考古識讀】李修平／認識城牆。然後，爬過去。

對於考古學家來說，城牆是人類文明發展過程中的重要標誌之一。考古學家的看家本領是「藉物識人」，也就是透過深埋地底的殘磚斷瓦，逐步拼湊古人活動的點點滴滴......

從法老到市井小民！看見古埃及24種職人的生活實境秀

《古埃及24小時歷史現場》考古學者唐諾‧萊恩透過風趣幽默的文筆，虛構出當地居民的日常生活，帶領我們穿越時空，前往古埃及的政治與宗教首都底比斯展開一日遊。盡可能真實地還原古埃及的生活原貌，從法老王到宰相，從農人到士兵、從職業孝女到接生婆、從石匠到其實是祭司的光頭，一層層剝開埃及社會的神祕面容。

【出版推薦】蘇上豪／關於器官捐贈及移植你要懂的事

臺北市博仁綜合醫院心臟血管外科主任蘇上豪出版《謝謝你在我們心裡》（時報出版，9月15日上市）提到，臺灣於1959年由台北榮總完成首例人體眼角膜移植開始，中間經歷過1967年首例活體腎臟移植，到1969年屍捐腎臟移植等，但這些都是沒有法律的完整規範，因此器官移植在台灣都限於零星個案，沒有辦法提供給更多需要幫助的患者。

務農沒「錢」途？水良伯培育千元香瓜的老農哲學

70歲的水良伯卻願意不接受看天吃飯的宿命。《水良伯的老農哲學》是他一改傳統農人舊思維，忍受7年投入血本無歸，並到處聽演講、請教專家。最後成功打造出一顆要價上千元名貴網紋洋香瓜的傳奇故事，書中不僅能看見他用心栽種瓜果等農作的心得，不屈不撓、積極求知的態度，還有他懂得謙卑面對大自然，放低姿態細聞生命與植物的聲音，並與之共處共榮的大智慧結晶。

熱門新聞

遊園、賞花、住豪宅！從白居易退休人生看見唐宋逸樂文化

【文學台灣：基隆篇 之3】向陽／暖暖山居

【心情點滴】蔡怡怡／三十年後的畫面

【住在陰陽海邊】施岑宜／自強不息

【中秋這樣過˙插畫展】PPAN／夏夜波光　

【畫在瘟疫蔓延時‧插畫展】王嗚咪／疫情下的流動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。