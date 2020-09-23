遊園、賞花、住豪宅！從白居易退休人生看見唐宋逸樂文化

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唐宋時期是中國古代歷史上經濟與文化教育最繁盛的的時代，上到皇室貴族，下到仕紳階級，皆瘋狂追求享樂的休閒活動，尤其特別講究珍饈佳餚、園林豪宅、珍奇花卉等生活奢侈品，自然造就了唐宋時代上層人士相當講究的生活品味。

《唐宋吃喝玩樂文化史》本書談唐宋搢紳人士在園林、飯館以及牡丹花會的文化，以白居易紀實詩、唐宋人士的亭園記文本，重構唐宋園林主生活的日常軌跡，並重現唐宋三百年洛陽牡丹花文化流行盛況。

文／盧建榮

第一章 幕起

六十五歲的白居易是在三年前四月，才從河南府尹職位上卸任。任府尹期間，白居易經常出遊，幾個城門的守門士兵都認得這位城主大人。這天晚上，白居易從龍門山香山寺園回返城內履道坊居所。這一趟路有十八里之遙，可真累死這兩位抬籃輿的腳伕。其實，半年前，白居易已升官至太子少傅，但城門衛兵仍視他為河南府尹。白居易安排一日遊的行程節目，其背後是一種饒富貪玩、重玩到夜以繼日的安於逸樂精神。這攸關書旨：「享樂」，極富代表性。請讀者勿以等閒視之。洛陽是唐宋權貴安置房產宅第的優選所在，這些宅院競相以豪奢園林標榜，並以此炫富。園林盛植四時花卉，這使東都（按：北宋時改稱西都）洛陽有花都之稱。權貴人物起落有時，當失權時最佳落腳之處是擔任洛陽分司官。洛陽的官是清閒之官，幾乎無公可辦。這時，這些權貴化身為有閒有錢階級，縱身躍入這花都提供的各種遊樂節目。這些權貴中耽於逸樂最長時間的，要數白居易。他成了洛陽這大逸樂園的玩家達人。也虧得有他，才想出從洛陽家至龍門香山寺一日來回的旅遊行程。更在歸途的夜間，可於籃輿上趁機入睡，一點都沒損失睡眠時間。這樣精心計算的一日遊行程，要考慮的，計有路線、交通工具，以及配合洛陽城門開閉時間。這些都沒問題，香山寺景點的享樂才大功告成。白居易這香山寺一日遊行程的設想，是唐宋逸樂文化的一次突出表現，饒富當時休閒文化之極致的諸般意義，引發筆者高度關切。

唐宋對牡丹花熱愛程度成了當時重要的特色文化。（圖／Unsplash）

各位讀者難免奇怪，這麼深夜，洛陽城門竟然是開著的，而且允許人自由出入。兩京城開不夜、而且城門不閉，是最近四十年的新生事物。前此帝國宵禁長達一百七十年。白居易白天出城遊玩，與一般人無異，可在深夜自由入城，不是他官大、享有特權，而是一般人都可以，只不過，他不需接受盤查罷了。還有，一天往返的遊香山寺園方式，有那麼緊張到非得把回程安排到半夜，而身為遊園客的白居易，適巧在交通工具上安睡度過。這有點像今天旅客搭夜車睡臥鋪的情景。一日行程的遊園方式如此斤斤計算時間，究是何道理？

九世紀的唐帝國，新生事物還不僅兩京加上汴梁，有夜生活，可以自由出入城門這一樁而已。

「清院本清明上河圖」（此為局部圖）中能清楚看見北宋狀元府門前的熱鬧景象，也能一覽府中庭園格局與布置。記者周美惠翻攝（圖／聯合報系新聞資料照）

有錢有閒人住豪宅，且宅第必有園，抑且是大型園林，是當時搢紳階級競相追求的居住必備門檻。而有朋將遠行，則呼朋引伴為之辦一場風光的餞別宴會，且必擇京城（在唐代還包括汴州城在內）新式著名飯館作為聚餐地點。像西元八一一年，洛陽府重要官員為社會賢達溫造，即將赴任河北河陽軍幕僚，一起到東門某名館子參加餞行餐會。唐宋時的餞行餐會援例是賦詩大會，餐後食客交出席間各自創作的詩文，再加以匯集成聯合詩稿集，不但如此，更要費心的是，尋求可靠的印刷商，將詩稿雕印數十、上百冊，印成後俾讓與會者至少人手乙冊，以資紀念。所以，這樣的餐會，包括文學創作、書物印刷等文化活動成分在內。更重要地，餐會主辦者會央求一位國手級文豪，為此詩集寫一篇序，附在書首地位。這樣的序文，一律統稱「XX送別序」。這種因應餞別餐會而出版的詩集書物，在唐宋三百多年間，流通不知凡幾，但之後亡佚散失殆盡，求其一部都不可得。然而，這類餐會詩集即使至今不傳，但每部詩集書首的那篇序文，因係文豪所寫，文豪都有詩文集傳世，他生前寫過的「送別序」文，亦在其中，一篇不少。

這樣，唐宋文豪的送別序文，就成了筆者追索唐宋餞別宴文化最有力的線索。每一場餞別宴行動，既是品嚐家外美食的一次嚐鮮機會，又是文學創作暨澆灌友誼給遠行者的文化質地細緻的場域所自。西元八一一年洛陽城內一群聞人／名流共同送行溫造這次，為詩集寫序的是韓愈，文中為蹭蹬多年的天下菁英發聲說：「世有伯樂，才有千里馬。」這一句話一千二百多年來鼓舞多少被埋沒多時的人才！這還沒完。文士團體餐會後以雕版印刷送別詩集乙事，讓中國雕版印刷的歷史多出一項光輝物事。原來學界以為雕版印刷史的起源是農民曆和佛經這兩類書打前鋒，而文人個人或團體因耽溺於手抄本書籍之偉大的關係，不參與雕版印刷的創制活動。如今，因本書的發行，推翻了這流行多年的看法。

（圖／Unsplash）

韓愈在前此的六年前，即西元八○四年，受貶至今廣西省北邊的陽山縣令任上，為連州一位受貶難友所築燕喜亭落成大典，寫記文，內中有云：「仁者樂山，智者樂水」，成了千古以來尋幽訪勝的山客水友琅琅上口的名句。這篇「亭／園記」文，更成了同代和異代的文學名家，奉為「亭／園記」的鼻祖。名家寫亭記、園記，此下百多年實踐不已，變成文化慣習。宋人於西元九八七年編成《文苑英華》時，追尊韓愈〈燕喜亭記〉，為此類文章的濫觴，等如加以認證，從此，「亭／園記」才被人意識到那是一種定型的文章體裁。唐宋名家接力耕耘這塊文學園圃，發榮滋長的亭記、園記名篇無法勝計。「亭／園記」文既是唐宋大型園林遺跡的見證，又是當時公共論述的重要文化載體，裡面蘊含不少政治意涵。這些文化遺產成了今日研究者予以解碼的重要對象。這裡，我要呼應前述西元八三六年夏天白居易安排一日遊龍門山香山寺園那件事。白居易年輕壯年之時，在廬山、杭州西湖和湖州白蘋洲，甚至自家洛陽履道坊私宅園林，都留有從事公共論述活動的亭記、園記之類的文章。但到了晚年，白居易由公轉私，就棄絕了這類屬於偏公共領域的文化活動。他改而大寫特寫遊園林詩。至此，同樣是園林，卻有兩種表述。

（圖／Unsplash）

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園林不止是公共領域的發聲媒介所在，而且是安養餘年的日常生活憑藉或措施。唐宋名公巨卿從政一生，為的是退藏園林居所，一生積蓄盡在傾力經營一座大型園林。但通常都事與願違，這且不去說它。少數有福份可在自家園林安享晚年的人之中，以白居易最稱福澤深厚，如此黃金晚年長達十七年，相形之下，在潁州擁有數百畝田產的園林主歐陽修，只納福年許便往生了。健康良好時便歌詠園林生活至死的生活達人，自屬白居易，不作第二人想。白居易實際享有樂活人生十七年，更重要地，他留下大量詩篇，多方再現他的日常園林生活。這還不算，白居易的時間感毫不緊迫，以身居全國園林重鎮所在的洛陽，名園多不勝數，但園林主多因工作關係不在家，這些園林幾乎悉數交由常駐洛陽的白居易，代為遊賞，並遺下詩篇不少。這樣的白詩，其實與記遊文無異。所以，白居易不僅是貨真價實的自家園林主，更是他家園林的老園林客。

●本文摘自紅通通／暖暖書屋出版之《唐宋吃喝玩樂文化史：園林遊憩、飯館餞別與牡丹花會》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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