快訊

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

兆豐銀董事多台灣官員 富比世編輯爆料：川普駙馬秘借14.5億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬克思的「繼承者們」 毛澤東倡農民運動改革槍響

聯合新聞網 / 臺灣商務印書館
書名：《沙灘上的馬克思，生活中的資本論》 作者：尚－紐曼．杜康吉（Jean-Numa DUCANGE） 出版社：臺灣商務印書館 出版時間：2020年8月5日
書名：《沙灘上的馬克思，生活中的資本論》
作者：尚－紐曼．杜康吉（Jean-Numa DUCANGE）
出版社：臺灣商務印書館
出版時間：2020年8月5日

「社會主義革命的成功不應以國界為限。社會主義革命始於一國之內，發展於國際之間，並在全世界完成。除非全世界都成功確立了新社會，否則，不能稱之為社會主義革命的絕對勝利。」

毛澤東與中國：農民革命？

　　馬克思將未來的歷史，賭在西歐工業部門當時和未來的擴張上。在此前提下，對他而言，歷史的主要行動者和未來革命的核心就是工人階級。他曾幾次變更預測的革命，尤其是晚年後，但他從未提供新的奪權策略，給未來的世代當作指引。此外，世界上仍有許多國家局未工業化。在這些國家裡，農民才是全國的大多數人口。許多政治領導人認為，馬克思應該將革命第一線的角色交給農民。這些領導人中最負盛名的，毫無疑問的就是毛澤東（1893~1976）。他是一九四九年到一九七六年間中國的最高領導人。最初，他就是仰仗世界史上最大規模的農民起義，而登上權力高峰。

　　毛澤東是中國共產黨的創建人之一，一九二〇至一九三〇年代，他接觸了史達林版本的馬列主義思想。不過，他日後以某種「馬克思主義的中國化」，與蘇聯產生分歧。毛澤東在《中國的紅色政權為什麼能夠存在？》等許多著作中提議，應由農民主導社會變革。在一九三九年的《中國革命和中國共產黨》中，他直白說明農民在中國革命中的地位：

　　在這種情形下，由於中國經濟發展的不平衡（不是統一的資本主義經濟），由於中國土地的廣大（革命勢力有迴旋的餘地），由於中國的反革命堡壘內部的不統一、和充滿著各種矛盾，由於中國革命主力軍的農民的鬥爭，是在無產階級政黨共產黨的領導之下，這樣，就使得在一方面，中國革命有在農村區域首先勝利的可能；而在另一方面，則又造成了革命的不平衡狀態，給爭取革命全部勝利的事業，帶來了長期性和艱苦性。由此也就可以明白，在這種革命根據地上，進行的長期的革命鬥爭，主要的是，在中國共產黨領導之下的農民游擊戰爭。因此，忽視以農村區域作革命根據地的觀點，忽視對農民進行艱苦工作的觀點，忽視游擊戰爭的觀點，都是不正確的。

　　一九六〇年代，毛澤東被視為第一批非歐洲馬克思主義的重要理論家之一。直到後來，因一九六六年開始的「文化大革命」帶來人道與物質災難等原因，他遭受批評、喪失信譽。不過，「毛主義」仍有相當程度的影響，許多第三世界國家，接納毛澤東提出的發展模式。毛澤東的功過，至今仍無法蓋棺論定。在中國，他被認為是促成中國獨立的重要人物，並可能讓中國未來走向成功。但我們不能因此忽略他在一九六〇年代犯下的錯誤。

馬克思主義者眼裡的馬克思：只是知識上的導師？

　　二十世紀時，馬克思的著作影響了無數第一線的政治領導人，這些政治領導人又影響了無數國家、甚至全世界。除了前述幾個人物，還有許多拉丁美洲的社會活動家與思想家，如切．格瓦拉（Ernesto Che Guevara, 1928~1967），以及較不知名、但也很重要的秘魯思想家何塞．馬里亞特吉（José Carlos Mariátegui La Chira, 1894~1930）──他是目前許多玻利維亞政治人物的啟蒙者。一九九一年蘇聯解體之後，雖然非蘇聯模式的原始馬克思主義擁有悠久的傳統，但馬克思的思想仍被視為過時。直到二〇〇〇年代，尤其是二〇〇八年之後，人們才重新關注馬克思。到了批判思想百家爭鳴的現代，馬克思是主要的思想家之一。不過，這些名聲主要來自英語世界，且只在知識分子的領域。雖然能在知識分子間的辯論中發揮影響力，但在政治領域中仍很邊緣。之所以如此，主要原因是馬克思通常被視為作家，而忽略了其他身分。所以，我們有必要好好研究，社會科學中與馬克思對抗的多種學術傳統。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《沙灘上的馬克思，生活中的資本論》

農民 毛澤東 臺灣商務印書館 閱讀風向球

延伸閱讀

浪漫的血色大革命？中國《入戲》的文革實驗與「紅色青春記憶」

聯合筆記／林死周哭 不言之聽

中共黨校前副校長：省部級幹部貪汙受賄金額怵目驚心

收藏家符春曉寓所遭竊 稱痛失值40億港元毛澤東真跡

相關新聞

遊園、賞花、住豪宅！從白居易退休人生看見唐宋逸樂文化

唐宋時期是中國古代歷史上經濟與文化教育最繁盛的的時代，上到皇室貴族，下到仕紳階級，皆瘋狂追求享樂的休閒活動。《唐宋吃喝玩樂文化史》本書談唐宋搢紳人士在園林、飯館以及牡丹花會的文化，以白居易紀實詩、唐宋人士的亭園記文本，重構唐宋園林主生活的日常軌跡，並重現唐宋三百年洛陽牡丹花文化流行盛況。

馬克思的「繼承者們」 毛澤東倡農民運動改革槍響

毛澤東是中國共產黨的創建人之一，一九二〇至一九三〇年代，他接觸了史達林版本的馬列主義思想。不過，他日後以某種「馬克思主義的中國化」，與蘇聯產生分歧。毛澤東在《中國的紅色政權為什麼能夠存在？》等許多著作中提議，應由農民主導社會變革。

【壓抑年代】李歐梵／李安的《色｜戒》及其迴響

《色｜戒》在美國的成績平平，大致而言票房並不突出。最難堪的是，雖然《色｜戒》在2007年威尼斯影展贏得金獅獎，在臺灣的金馬獎也抱走包括最佳劇情片在內的七個獎項，卻無法擠進2008年奧斯卡最佳外語片的提名推薦名單。

拜託閉嘴？！川普「流氓」言論　西亞紛爭亂上加亂

今年8月14日，川普宣布，以色列和阿拉伯聯合大公國達成了歷史性和平協議。綜觀近年來的西亞局勢，美國總統川普的言論與行動，扮演了相當關鍵的角色（至少在媒體報導中是這樣的）。當然這種情況不是川普統治美國之後才有，而是幾十年來都如此。主流輿論聚焦在美國的政策，忽視西亞的個別性與主體性，甚至妖魔化西亞的形象。有些問題就因為美國的關注，而更失去交涉的空間與彈性，反而剪不斷理還亂。伊朗精神領導人哈梅內意曾說「美國必須離開西亞」，儼然美國就是西亞的麻煩製造者。

遠離肥肚、擊退糖尿病！轟動日本的間歇性斷食減醣全書

暢銷突破12萬冊、榮登日本Amazon綜合類排行榜第一健康書《快速瘦肚！間歇性斷食減醣全書》不再把「斷食」歸類在負面極端減肥法。本書作者是日本減醣飲食先驅‧權威醫師實證江部康二，在他52歲患糖尿病後開始執行「斷食減醣」，不僅瘦身有成，年70歲的他18年來沒再復胖，適時適當的「減醣」及「斷食」反而還能幫助了自己遠離疾病！

【情深不悔】陳雪／男孩看見野玫瑰

有人來勸他：「那是個蛇蠍女子啊，要小心。」 男孩說：「不是每段關係，都得有一個受害者。」

【靈異經驗】賀逸娟／喪事與納骨塔

回想曾經參加一場長輩的告別式，在靈骨塔待了將近五個小時，所以有機緣觀察到塔內現象。那場告別式安排在三芝某處......

【考古識讀】李修平／認識城牆。然後，爬過去。

對於考古學家來說，城牆是人類文明發展過程中的重要標誌之一。考古學家的看家本領是「藉物識人」，也就是透過深埋地底的殘磚斷瓦，逐步拼湊古人活動的點點滴滴......

從法老到市井小民！看見古埃及24種職人的生活實境秀

《古埃及24小時歷史現場》考古學者唐諾‧萊恩透過風趣幽默的文筆，虛構出當地居民的日常生活，帶領我們穿越時空，前往古埃及的政治與宗教首都底比斯展開一日遊。盡可能真實地還原古埃及的生活原貌，從法老王到宰相，從農人到士兵、從職業孝女到接生婆、從石匠到其實是祭司的光頭，一層層剝開埃及社會的神祕面容。

【出版推薦】蘇上豪／關於器官捐贈及移植你要懂的事

臺北市博仁綜合醫院心臟血管外科主任蘇上豪出版《謝謝你在我們心裡》（時報出版，9月15日上市）提到，臺灣於1959年由台北榮總完成首例人體眼角膜移植開始，中間經歷過1967年首例活體腎臟移植，到1969年屍捐腎臟移植等，但這些都是沒有法律的完整規範，因此器官移植在台灣都限於零星個案，沒有辦法提供給更多需要幫助的患者。

務農沒「錢」途？水良伯培育千元香瓜的老農哲學

70歲的水良伯卻願意不接受看天吃飯的宿命。《水良伯的老農哲學》是他一改傳統農人舊思維，忍受7年投入血本無歸，並到處聽演講、請教專家。最後成功打造出一顆要價上千元名貴網紋洋香瓜的傳奇故事，書中不僅能看見他用心栽種瓜果等農作的心得，不屈不撓、積極求知的態度，還有他懂得謙卑面對大自然，放低姿態細聞生命與植物的聲音，並與之共處共榮的大智慧結晶。

抓毒、鎮暴、緝凶！20年資深警察不吐不快的警界真相

警察身為國家公職人員的代表，第一線正義執法者，不僅要面對黑、白、黃三道潛規則，還要直面人民求助、質疑，《你所說的都將成為呈堂證供 》作者條子鴿擔任過各種警力職位，從鎮暴霹靂小組、辦案刑事警察、開紅白斑馬車的國道警察、還是派區所管區，20年來警職生涯他常感悲憤無奈，拋開警察英雄形象，來閱讀這本書裡最原汁原味的警察故事，也看見條子鴿隱藏在字裡行間的領悟與嘆息。

熱門新聞

【大叔的中年小事】程耀毅／我何德何能

【生命終站】王如斯／蝶舞

30年腹稿「清倉存貨」 黃春明完成長篇小說「秀琴」

【中秋這樣過˙插畫展】想樂／一年一收盼中秋

遊園、賞花、住豪宅！從白居易退休人生看見唐宋逸樂文化

【青春名人堂】哎呀呀／觀賞角度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。