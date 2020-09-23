馬克思的「繼承者們」 毛澤東倡農民運動改革槍響

「社會主義革命的成功不應以國界為限。社會主義革命始於一國之內，發展於國際之間，並在全世界完成。除非全世界都成功確立了新社會，否則，不能稱之為社會主義革命的絕對勝利。」

毛澤東與中國：農民革命？

馬克思將未來的歷史，賭在西歐工業部門當時和未來的擴張上。在此前提下，對他而言，歷史的主要行動者和未來革命的核心就是工人階級。他曾幾次變更預測的革命，尤其是晚年後，但他從未提供新的奪權策略，給未來的世代當作指引。此外，世界上仍有許多國家局未工業化。在這些國家裡，農民才是全國的大多數人口。許多政治領導人認為，馬克思應該將革命第一線的角色交給農民。這些領導人中最負盛名的，毫無疑問的就是毛澤東（1893~1976）。他是一九四九年到一九七六年間中國的最高領導人。最初，他就是仰仗世界史上最大規模的農民起義，而登上權力高峰。

毛澤東是中國共產黨的創建人之一，一九二〇至一九三〇年代，他接觸了史達林版本的馬列主義思想。不過，他日後以某種「馬克思主義的中國化」，與蘇聯產生分歧。毛澤東在《中國的紅色政權為什麼能夠存在？》等許多著作中提議，應由農民主導社會變革。在一九三九年的《中國革命和中國共產黨》中，他直白說明農民在中國革命中的地位：

在這種情形下，由於中國經濟發展的不平衡（不是統一的資本主義經濟），由於中國土地的廣大（革命勢力有迴旋的餘地），由於中國的反革命堡壘內部的不統一、和充滿著各種矛盾，由於中國革命主力軍的農民的鬥爭，是在無產階級政黨共產黨的領導之下，這樣，就使得在一方面，中國革命有在農村區域首先勝利的可能；而在另一方面，則又造成了革命的不平衡狀態，給爭取革命全部勝利的事業，帶來了長期性和艱苦性。由此也就可以明白，在這種革命根據地上，進行的長期的革命鬥爭，主要的是，在中國共產黨領導之下的農民游擊戰爭。因此，忽視以農村區域作革命根據地的觀點，忽視對農民進行艱苦工作的觀點，忽視游擊戰爭的觀點，都是不正確的。

一九六〇年代，毛澤東被視為第一批非歐洲馬克思主義的重要理論家之一。直到後來，因一九六六年開始的「文化大革命」帶來人道與物質災難等原因，他遭受批評、喪失信譽。不過，「毛主義」仍有相當程度的影響，許多第三世界國家，接納毛澤東提出的發展模式。毛澤東的功過，至今仍無法蓋棺論定。在中國，他被認為是促成中國獨立的重要人物，並可能讓中國未來走向成功。但我們不能因此忽略他在一九六〇年代犯下的錯誤。

馬克思主義者眼裡的馬克思：只是知識上的導師？

二十世紀時，馬克思的著作影響了無數第一線的政治領導人，這些政治領導人又影響了無數國家、甚至全世界。除了前述幾個人物，還有許多拉丁美洲的社會活動家與思想家，如切．格瓦拉（Ernesto Che Guevara, 1928~1967），以及較不知名、但也很重要的秘魯思想家何塞．馬里亞特吉（José Carlos Mariátegui La Chira, 1894~1930）──他是目前許多玻利維亞政治人物的啟蒙者。一九九一年蘇聯解體之後，雖然非蘇聯模式的原始馬克思主義擁有悠久的傳統，但馬克思的思想仍被視為過時。直到二〇〇〇年代，尤其是二〇〇八年之後，人們才重新關注馬克思。到了批判思想百家爭鳴的現代，馬克思是主要的思想家之一。不過，這些名聲主要來自英語世界，且只在知識分子的領域。雖然能在知識分子間的辯論中發揮影響力，但在政治領域中仍很邊緣。之所以如此，主要原因是馬克思通常被視為作家，而忽略了其他身分。所以，我們有必要好好研究，社會科學中與馬克思對抗的多種學術傳統。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《沙灘上的馬克思，生活中的資本論》。