拜託閉嘴？！川普「流氓」言論　西亞紛爭亂上加亂

文／陳立樵

今年8月14日，川普宣布， 以色列和阿拉伯聯合大公國達成了歷史性和平協議。

綜觀近年來的西亞局勢，美國總統川普的言論與行動，扮演了相當關鍵的角色（至少在媒體報導中是這樣的）。當然這種情況不是川普統治美國之後才有，而是幾十年來都如此。主流輿論聚焦在美國的政策，忽視西亞的個別性與主體性，甚至妖魔化西亞的形象。有些問題就因為美國的關注，而更失去交涉的空間與彈性，反而剪不斷理還亂。伊朗精神領導人哈梅內意曾說「美國必須離開西亞」，儼然美國就是西亞的麻煩製造者。

自上個世紀中葉與沙烏地、以色列建立友好關係以來，美國就逐漸在西亞占據一個位置；奪取石油利益是其一，對抗蘇俄共產勢力則是另一個目的。儘管沙烏地並不認同以色列建國一事，卻因為雙方都與美國友好，沙以並無明顯的對峙與鬥爭。除了七○年代石油危機讓沙美兩國關係有所對峙之外，沙、以、美的利益衝突都不似其他阿拉伯國家來得激烈。一九七九年蘇俄打阿富汗，沙美的軍事合作開始緊密，還因此出現了奧薩馬賓拉登這號人物。九○年代波斯灣戰爭除了影響美國的石油利益，也危及沙烏地北方的邊界安全，沙美兩國就更如影隨形。

美國對西亞的影響，還涉及到地名爭議。當沙烏地一再強調波斯灣不該名為「波斯灣」，而是「阿拉伯灣」（Arab Gulf）時，伊朗總批判沙烏地主張「阿拉伯灣」的立場，背後有以色列與美國支持，形同是殖民主義與獨裁暴政。從歷史來看，這個海灣稱為「波斯灣」，是自西元前六世紀伊朗地區的阿契美尼德帝國就這樣使用了。雖說那時波斯灣對岸的阿拉伯居民稱呼海灣為「阿拉伯灣」，但阿契美尼德帝國畢竟是主要強權，「阿拉伯灣」這樣非主流的命名也就不可能成為主流。在這個時代，沙烏地主張必須「正名」為「阿拉伯灣」，除了名字的主權爭奪，也能從中嗅出國際政治的火藥味。背後皆與美國勢力脫不了關係。

不只是地名的爭奪，城市、土地的爭奪都是主權問題。川普在今年初宣布耶路撒冷為以色列的首都，又再次讓以色列與巴勒斯坦的關係出現動盪。一九四八年以色列的建國，始作俑者是一戰時期英國外交部長貝爾福，但讓以色列如此無視於阿拉伯人的，則是美國。耶路撒冷也是穆斯林的宗教聖地，阿克薩清真寺的重要性並不亞於旁邊的猶太人哭牆。過去就算美國不時有言論指出耶路撒冷是以色列首都，但都沒有像川普那樣大喇喇地說出來。美國的西亞外交本來就不甚高尚，川普的言論與行動更如流氓一般。

如果川普不說這些話，或許巴勒斯坦與以色列就能少一點紛爭。問題就在於，川普這樣的「流氓」言論，嚴格來說不會造成更大的糾紛，畢竟巴以問題本來就沒人能解決，即便多來一點麻煩的言論，也只是在波濤洶湧的局勢中再丟一顆小石頭下去而已。伊朗精神領導人哈梅內意譴責美國憑藉與沙烏地的友好關係，在西亞造成區域衝突，也連帶批判「沙烏地沒有智慧，才會受到美國的欺瞞，伊朗必須負起區域安全的責任，美國必須離開西亞。」如今伊朗與美國的關係就像兩條平行線一樣，不可能交會。

這就像巴勒斯坦與以色列一樣，前者希望後者永遠消失，但後者怎樣都不肯離開。伊朗在一九七九年之前雖是美國的盟友，但之後卻成為政治對手，至今儘管兩國都有人願意握手言和，但仍沒有任何跡象顯示雙方會將爭議擱置一旁。一九七九年以來伊朗對美外交走入死胡同，反映出世界上有一部分人對美國的觀感不是很好。就算哈梅內意這般譴責美國，但以目前局勢來看，美國主宰西亞甚至世界的發展，仍會持續很長一段時間。

「美國離開一切就會沒事」，雖是部分人士對國際局勢的看法，但這樣的說法終究不夠務實。因為就歷史的角度來看，其實所有問題都是一層層疊上去的，不可能單純靠改朝換代、強權勢力轉移，就能和緩固有的緊張局勢。從近代以來英國與俄國的「大賽局」，到二十世紀美國與蘇俄的「冷戰」，角色雖然不同，但實際上的發展模式並沒有太大的差異。