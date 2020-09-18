遠離肥肚、擊退糖尿病！轟動日本的間歇性斷食減醣全書

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減重永遠是圍繞在身邊的話題，尤其明星們為了隨時保持最佳狀態，平時就得刻意控制飲食及作息，為了立即速成甚至有還會採取：斷食法，像是紅遍全球的「168斷食法」近日也在臺灣流行起來。

暢銷突破12萬冊、榮登日本Amazon綜合類排行榜第一健康書《快速瘦肚！間歇性斷食減醣全書》不再把「斷食」歸類在負面極端減肥法。本書作者是日本減醣飲食先驅‧權威醫師實證江部康二，在他52歲患糖尿病後開始執行「斷食減醣」，不僅瘦身有成，年70歲的他18年來沒再復胖，適時適當的「減醣」及「斷食」反而還能幫助了自己遠離疾病！想知道他是如何成功減掉鮪魚肚？好吃滿還能一週瘦3公斤？有效預防糖尿病、高血壓、牙周病、骨質疏鬆症等醣類病？不妨閱讀本書一起來建立正確斷食飲食觀！

文／江部康二

「糙米魚菜食」反而讓肥肚子、糖尿病找上門！

雖然開頭便誇耀自己多健康，但其實在開始斷食減醣之前，也就是五十二歲時，我的身體狀況很不好，很不健康。

當時體重六十七公斤，比現在重十公斤。腹部周圍都是內臟脂肪，整個人胖墩墩的，完全是代謝症候群（Metabolic syndrome）的代表。血壓則是舒張壓九十五左右、收縮壓一百五十左右。加上看診壓力大，診療後血壓上升，舒張壓超過一百、收縮壓超過一百八的情況也不少見。儼然是不折不扣的高血壓患者。

糖尿病診斷指標之一的糖化血色素（HbA1c）數值是百分之六．七。一般只要數值超過百分之六．五就會判定為「糖尿病」，事實上，我在之後的診斷中也被確診罹患了糖尿病。我父親在七十七歲時因糖尿病截肢，八十歲時因心肌梗塞過世，所以我想方設法避免跟他走上同一條路，為此我採用了減醣飲食，這正是「斷食減醣」開始的契機。

當時我既胖又有代謝症候群問題，不只罹患高血壓，還有糖尿病……整個人就像一間「疾病百貨公司」，但原因絕非出在生活不健康，應該說，因為是醫師，我反而比誰都重視健康。在開始「斷食減醣」之前，我的飲食法是「糙米魚菜食」（似乎都很健康吧）。方法就是大量食用糙米、沙丁魚或鯖魚等魚貝類與蔬菜，少吃肉類與油脂。

跟我的飲食改變經歷一樣，過往高雄醫院推薦給糖尿病患者的飲食就是含大量醣類的「糙米魚菜食」（如今正深深反省中），現在醫院則是以減醣飲食的先驅聲名遠播。

麵食是減醣飲食法中最該避免攝取的食物。（圖／Unsplash）

高雄醫院是一九八四年開始提供入院患者「糙米魚菜食」的住院飲食，這也是首次在日本實行。因為嚴格的「糙米菜食」有蛋白質與維生素不足的疑慮，所以加上魚貝類或雞肉。而既然提供患者這樣的飲食，我也該身體力行才對，所以我也改吃糙米魚菜食。從此之後，我和超愛的拉麵和烏龍麵說掰掰，還戒掉了愛吃的巧克力，小心翼翼地呵護身體的健康（原以為是這樣）。

此外，我平均一年斷食一次。

我第一次斷食是在一九八四年，當時三十四歲，是全共鬥最後的世代。當時因為美國核子潛艇載著戰斧巡弋飛彈進入佐世保港，母校京都大學的學生在京都高島屋前絕食抗議（斷食），我在這段期間受託管理學生們的健康。趁這次機會，我也嘗試了斷食。絕食抗議也是一種斷食，而很久以前斷食的健康效果就獲得認可。

除了飲食調整，我維持一星期打兩次網球，流汗促進新陳代謝，還會去一次健身房，非常注重健康。明明採用糙米魚菜食，一年斷食一次，還定期運動，體重卻一點一滴持續增加。內臟脂肪囤積、血壓與血糖等健康指標逐年惡化。

我明明很注重健康，為何反而變得不健康？

原來萬惡根源就是吃下大量醣類，造成「醣類攝取頻繁且過度」

減醣是維持纖瘦體型與健康的不二法門

高雄醫院自一九九九年起，因當時的院長、我的哥哥江部洋一郎引進，首次在日本執行治療糖尿病的減醣飲食法。

頭兩年，我覺得老哥又在做奇怪的事，所以跟其他三名營養師袖手旁觀。沒想到患者的血糖值在不靠藥物的狀況下逐漸改善，內臟脂肪也減了下來，親眼看到他們變瘦，讓我對哥哥刮目相看。後來，我得了糖尿病，抱著人生就要勇於嘗試的想法，我也開始這套減醣飲食法，沒想到成效驚人。

體重改變是斷食法中最明顯的變化之一。（圖／Unsplash）

我在半年內瘦了十公斤，體重從六十七公斤變成五十七公斤。不僅體重回到學生時期，也解決了代謝症候群的問題。從那之後十七年沒有復胖。

我從五十二歲發現罹患代謝症候群與糖尿病開始減醣，半年瘦了十公斤，血壓等健康指標也趨於正常。此外，透過電腦斷層掃描（CT）檢查出高達一百二十六平方公分的內臟脂肪橫截面積，也在後來減少為七十一平方公分。（雖然再次做CT是在減醣兩年後，但半年後體重下降且多數健康指標正常的那個時間點，我想內臟脂肪說不定也減少了。）

我的糖化血色素（HbA1c）在三週後從百分之六．七降到百分之六，進入糖尿病診斷的安全範圍。之後一直維持在百分之五．六到五．九之間，換句話說，我不會跟家父一樣因糖尿病截肢或發生心肌梗塞。

原來，單靠斷食減醣，就能打造超健康的身體。

不運動也能快速瘦肚，最健康的飲食法

本書收錄了讓我順利剷除內臟脂肪、克服代謝症候群、遠離糖尿病的「斷食減醣」理論及實踐方法。

不吃米飯、麵包與麵類的減醣飲食，聽來極端，但其實這本來就是正確的飲食方式。雖然米或小麥等榖物感覺健康，一般也建議小朋友「多吃飯」，但這對人體來說卻是「異物」，雖不至於有毒，「中毒性」卻很高，也不健康。

若從人類七百萬年的歷史來看，攝取穀物等含醣食物是非常近期的事。穀物這類澱粉成為日常飲食是在一萬年前，當時世界進入農耕時代，日本則是在二千五百年前彌生時代開始。

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換句話說，人類在長遠的歷史中幾乎不吃醣類。花了七百萬年打造的身體，自然無法在短期內適應現今這種大量醣類的飲食生活。

我們的身體靠吃進來的食物打造，長期吃那麼多不合體質的醣類，怪不得會生病。現實中，糖尿病這種因為醣類攝取過多的「醣類病」，蔓延整個世界，日本光是糖尿病潛在患者就超過一千萬人，全世界的糖尿病人口更超過四億。除了糖尿病，占據日本人死因前幾名的癌症、心臟病、腦中風也屬於「醣類病」。此外，失智症、過敏等原因不明的眾多現代病，我認為其實也是「醣類病」。

不用運動就能快速瘦肚、大幅剷除內臟脂肪的斷食減醣（減醣飲食＋一日兩餐的間歇性斷食），不只能改善體型，還是預防疾病的最佳方法。

●本文摘自三采文化出版之《快速瘦肚！間歇性斷食減醣全書：減醣權威醫師實證，一週瘦3公斤，速減內臟脂肪、擊退糖尿病！》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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