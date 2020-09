從法老到市井小民！看見古埃及24種職人的生活實境秀

閱讀小貼士

古埃及人似乎總在現代人心目中散發特殊的吸引力。懾人心魄的神廟與金字塔,奇妙的字體密密麻麻刻在遺跡牆上,還有令人嘆為觀止的考古發現。

《古埃及24小時歷史現場》考古學者唐諾‧萊恩透過風趣幽默的文筆,虛構出當地居民的日常生活,帶領我們穿越時空,前往古埃及的政治與宗教首都底比斯展開一日遊。多數的角色與場景都非真人真事,但藉他們說出的故事都有扎實的埃及學研究知識打底,盡可能真實地還原古埃及的生活原貌,讓我們把時間撥回數千年前,親眼看見24個各行各業古埃及人的生活實境秀:從法老王到宰相,從農人到士兵、從職業孝女到接生婆、從石匠到其實是祭司的光頭,一層層剝開埃及社會的神祕面容。本篇摘選木乃伊師傅熬夜加班的部分篇章內容。

文/唐諾‧萊恩(Donald P. Ryan)

夜間的第九個小時(02.00-03.00)

木乃伊師傅熬夜加班

一碗碗的內臟,被擱在了一旁。等乾燥得差不多了,這些內臟會被分別置入不同的(石灰岩)甕中,而且每尊石甕都有一個以荷魯斯四個兒子的頭像為範本來進行雕刻的蓋子:胃臟的蓋子是多姆泰夫(Duamutef)、肺臟的蓋子是哈畢(Hapi)、肝臟的蓋子是伊姆賽提(Imsety)、腸子的蓋子則是凱布山納夫(Qebehsenuef)。這些甕上頭會記載著包含逝者名諱在內的文字,然後分別被放進陵墓中,作為與木乃伊身子分別存在但仍不可或缺的「零件」。

木乃伊製作中。(圖/紐約公共圖書館The New York Public Library 提供)

再來就輪到腦子了。「你會想試試看嗎?」哈普涅賽博問了聲馬胡。助手伸手拿起了一組工具,走向了遺體的頭部。一支帶著尾鉤的銅器,被從死者的鼻孔中插了進去之後,馬胡便開始用力撞擊起另一頭脆弱的骨頭,直到他讓工具抵達骨頭後柔軟的組織中。用鉤子攪和了一番之後,馬胡成功把腦子弄成一團水水的糨糊,然後將之一塊塊從鼻孔中拉出。哈普涅賽博看著馬胡的每一個動作,並於最終檢查了一下,確認了每個方向都會碰到堅硬的腦殼後,他這個師父便幫忙徒弟把遺體翻過了身。馬胡開始一下下拍在遺體的後腦勺上,以便讓噁心駭人的殘留物質落到地板上的沙堆中。

「來幫他洗個澡,打個包,然後讓他乾燥吧,然後他這邊暫時就沒我們的事了。」哈普涅賽博從切口處將把亞麻布塞進了遺體,盡可能擦了個乾淨,然後把用髒了的抹布放進了一個不算小的白色罈子裡。接著他開始用油脂與樹脂將遺體的裡裡外外抹了一遍,用更多的碎布把被掏空的遺體塞滿,包括鼻孔處也用特別小的布頭堵了起來。身側的切口被縫合了起來,最後還蓋上了一小片極薄的金箔。這些程序都完成後,遺體被抬起到房間角落一張平坦木盤上,那兒已經在等著了的是打開著的一大罈東西。一杓又一杓白色的物質被從罈子裡舀出來,倒在、撒在遺體的四周與上下,直到全身沒有一處遺漏為止。這白色的物質「奈純」源自底比斯西北沙漠,是來自一處遙遠乾燥河床上的產物,其能夠脫水的特質廣為人知,所以也是木乃伊成品能夠栩栩如生的關鍵所在。正常的木乃伊化過程得費時七十日,到時候奈純就會被撥掃開來,最後的成果也就會顯現出來。

哈普涅賽博對這份職業有一份自豪。若屍體能在斷氣後盡早送到他這裡,他就有更好的機會可以製作出精美的木乃伊,最終的成品也會也比較不會散發臭氣。比較遺憾的是除了他跟同事們以外,少有人具有能鑑別木乃伊良窳的眼光。防腐完的屍體會被包裹在一層層的亞麻布中,然後再置放於棺木裡千秋萬世,至少那會是理想中的情形。有了木乃伊,人體的生命力──埃及人口中的「卡」(ka)──就有了家,這樣逝者的靈魂──所謂的「巴」(ba),就可以離開身體與陵墓去外頭的世界玩耍,累了再回家。

哈普涅賽博環顧了偌大的手術室。好幾個木乃伊盤上都堆起了奈純的小山丘,下頭覆蓋的是脫水到不同階段的遺體。等乾燥程序走完,遺體會先稍加清理,然後用一種不再那麼噁心但依舊繁瑣的方式來加以包裹。亞麻帶與亞麻布會雙雙用來把四肢分別綁住。通常在綁的過程中,會有一名祭司誦念咒語,以確保死者不僅肉體得存,而是就連靈魂都可以昇華而不朽。戴上象徵防腐守護神──阿努比斯(Anubis)──的胡狼頭套,祭司會督導整個包裹的過程,以確定有神力的護身符都有擺放在木乃伊身上正確的位置。這包括瓷製的聖甲蟲會啟發再生,而荷魯斯四個兒子的小型人像也會包含在內。

說起護身符當中最重要的一個,應該得算是其平坦的側邊會鐫刻上祭文的大型石製聖甲蟲。這隻聖甲蟲會被放在逝者的心臟部位,以免留在體內的心臟本體出什麼問題。心臟對逝者在陰間受審具有極端的重要性,因為屆時人心會被放上天平,與另一邊代表真理與正義的「瑪特」羽毛來比比孰重孰輕。若是一切順利,則壯絕的永恆就會開啟。木乃伊製程的壓軸高潮,就是繪有人類五官的面具被像頭盔一樣套進木乃伊的頭上,這樣整個成品就會「人模人樣」,而不會只是一個亞麻布裹緊緊的白蛹。

時間已經很晚了,但有個叫伊比的傢伙只剩短短幾小時就要下葬,所以他的遺體非馬上處理完不行。伊比的遺體從一開始,就是個棘手的案子。兩個月多一點之前,他從一堵牆上墜落而且頭部撞地。很顯然,他橫屍了好幾日都無人(想)注意,甚至有傳言他是被推下牆去的。事實上即便真有此事,也不足為奇:伊比在底比斯的人緣算得上數一數二差勁。身為法老的親戚的朋友的朋友,他被安插了一份監官的差事,但殘暴的行徑讓他的有著相當差的風評。外傳的事發經過是他正在牆頭上東張西望,想挑個好地方來大呼小叫地發號施令,順便像平常那樣威脅一下工人幾句,但突然之間,他就「不小心」絆了一下,然後一頭栽到了牆下。伊比不光是對工人頤指氣使,而是一視同仁地對每個人態度都差。就連他的家人都不是很能接受他。不過即使如此,他還是娶了個忍受力超群的老婆。兩人有沒有孩子是一個謎,因為即使有,他們也不敢對外聲張。

為木乃伊進行防腐的製作過程。(圖/紐約公共圖書館The New York Public Library 提供)

伊比無疑打算長命百歲然後壽終正寢。這幾年他下訂了一個天井、墓穴與祭壇等一應俱全的陵墓在河流西岸坡地上的高檔墓園,距離他如今橫屍的木乃伊工坊並不算遠。他的遺體被送到哈普涅賽博處時,可說是一塌糊塗,主要是腐敗已經開始,而且含頭部在內的骨頭斷掉不少。不過話說回來,更慘的哈普涅賽博也看過,而等開始「加工」伊比時,他使出了五花八門的芳香處理。已經在燒著的薰香看來得加個一倍才夠。

伊比的老婆芭克塔姆追隨丈夫的遺體而來,但站得離木乃伊工坊有點有一點疏遠。她一方面看不出特別難過,一方面也不太想討論價錢。哈普涅賽博說明了一些選項,其中最高檔的木乃伊處理得花她一筆錢。但一分錢一分獲,豪華方案用各種材料都是最好的東西,裹布的時候也會格外仔細用心,另外就是會有寶石做成的護身符,還有看起來風光體面的鍍金面具。只不過芭克塔姆沒怎麼細想就說了聲不。「有便宜一點的做法嗎?」

「有。」哈普涅賽博答道。「我們可以每種材料都用實惠一點的,護身符用瓷的,然後面具有沒鍍金但漆工不錯的。」

「有比這更便宜的嗎?」

哈普涅賽博被這話嚇了一跳。「認真想省錢,妳可以帶他回家,把他拖到沙漠裡,挖個洞把他給埋了算了!」他沒好氣地說。「不然這麼著,我幫他做一些基本簡單的處理,亞麻布你可以從家裡帶來。護身符我免費送幾個給他,面具就只求有不求好。這樣行嗎?」

「好,就這麼辦。這樣已經很對得起伊比這死鬼了。」芭克塔姆話說得冷若冰霜。

●本文摘自聯經出版出版之《古埃及24小時歷史現場:穿越時空,目睹由木乃伊師傅、失眠法老王、酒醉女祭司、專業孝女和菜鳥盜墓者主演的一日實境秀》,請勿轉載。

作者簡介

唐諾‧萊恩(Donald P. Ryan)

考古學者,也是位於美國華府塔科馬市,太平洋路德大學人文學科部門的榮譽教授。他曾經為了研究而率隊前往埃及探險,並在當地指揮了帝王谷的挖掘工作,包括好幾處新發現的失落陵墓與木乃伊,都是他與團隊共同努力獲致的豐碩成果。另著有《如何花五德本在古埃及過一天(暫譯)》(Ancient Egypt on Five Deben a Day)、《古埃及基本入門(暫譯)》(Ancient Egypt: The Basics)與《藏於埃及沙漠下的秘密(暫譯)》(Beneath the Sands of Egypt)等。

譯者簡介

鄭煥昇

在翻譯中修行,在故事裡旅行的譯者。

與文字朝朝暮暮,在書本中進進出出的譯者。譯有《古羅馬24小時歷史現場》、《大英暗黑料理大全》、《冥王星任務》、《下一個家在何方》、《是設計,讓城市更快樂》、《傷風敗俗文化史》、《哲學不該正經學》等書。