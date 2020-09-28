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【走訪島嶼】沈恩民／與山相遇

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《山教我的事》 作者：沈恩民 出版社：游擊文化 出版時間：2020年09月29日
書名：《山教我的事》
作者：沈恩民
出版社：游擊文化
出版時間：2020年09月29日

編按：

失去創作動力，該如何勇敢拾回呢？游擊文化新書《山教我的事》將於9月29日出版上市。本書作者是出生於彰化八卦山邊的插畫家沈恩民，從小就熱愛畫畫，夢想有一天能出國留學。長大後，他順利進入夢想中的設計公司、成為國際知名圖庫的暢銷插畫家，但就在事業爬上頂峰之際，他卻失去了提筆作畫的勇氣......。

為了逃避，也為了摸索，他放慢步調，沉澱思考並開始頻繁地走進山裡，本書是作者沈恩民2014年以來的山行紀錄，融合地理、歷史、生態、人文的方式，以溫暖的筆調，記錄為臺灣山林付出的那群人與那些事，隨著與不同的人一道走訪島嶼的山，聽見內心真實的呼喚，不僅讓他重拾畫畫的樂趣，也重新找回了自己。

文／沈恩民

與山相遇

彰化老家房間裡有一幅畫，從我有記憶以來，就一直掛在牆上。雖然從未仔細欣賞，但它靜靜地待著，伴我從稚嫩的娃兒漸漸長大。

奶奶過逝得早，家人為了讓爺爺揮別傷痛，鼓勵他去爬山。正值五、六十歲壯年的爺爺，跟上百岳潮，開始踏訪台灣高山，甚至後來還擔任嚮導，帶隊爬山。

這幅畫是爺爺帶叔公一起去登山之後，叔公送給爺爺留念的畫作。

小時候的我，總能在爺爺房間尋寶。山刀、冰斧、藤編揹架、鋁製揹架、煤油燈……，還有單眼相機、鏡頭、幻燈片、小燈箱等攝影器材。

爺爺的房間像個寶庫，存放著許多我不認識的神奇器具。

塵封的裝備與記憶

國小某年夏天，跟著爸媽參加自強活動去阿里山健行，爺爺也陪我們一起去。

我們拜訪了挺立的阿里山神木、蜿蜒於森林裡的山徑與火車軌道，還踏上讓我兩腿發軟的鐵道木棧橋。到了一個名叫月亮睡覺的地方，大人們一起抬頭仰望矗立的巨石，討論哪個角度像猴子。

在一個空曠處，爺爺指著遠方說：「那是玉山，是台灣最高的山，等你國小畢業，我帶你去。」

爺爺熱衷爬山的年代，我年紀尚小來不及參與。等到我升上國中、高中，他已不再上山。

如今，民國十一年出生的爺爺將近百歲。不知是他忘記，還是我記錯，玉山行還放在爺爺的口袋裡尚未兌現。

爺爺平常在家非常安靜，讀書、寫字、看相撲、NHK……。那些埋在他腦海過往的故事，關於童年、成長、婚姻、登山……很少聽他提起。

隨著爺爺年紀漸增，減法生活的觀念越來越強，幾次大掃除，爺爺存放裝備的幾口大木箱和那些裝備一件一件消失。牆上那幅畫的畫框也已損毀，只剩畫布和殘破的邊條。

幾年前回家，在爺爺的書櫃發現一本書《台灣的高山》。裡面有一段手寫註記「69.3.9 沈恩民生日，在南投縣東埔溫泉訂購」。為了怕過一陣子這本書也消失，我偷偷把它帶回身邊收藏。

我知道爺爺雖然嘴上沒說，但是山，一定是他生命中很重要的一部分。

向山尋找答案

這幾年我遇到了生命中，不知如何解開的困惑和迷惘，為了逃避，也為了摸索，我越來越頻繁地進入山裡。

爺爺則因骨質退化，生活中行走、上下樓梯諸多不便。他老人家總認為是登山造成的，每每正經嚴肅地勸誡我不要爬山。但只要我秀出山上的照片或關於山的畫作，總能開啟爺爺的記憶開關，讓他再次訴說山上的曾經。

聽他講山的故事，那神采奕奕的樣子，非常吸引我。雖然以前沒有機會和爺爺一起爬山。但現在我可以翻找爺爺登山的照片、走訪尋問爺爺去過的山。只要能踏上爺爺站過的地方，就有一種我們很接近的感覺。

當年，爺爺因為面臨重大人生課題而上山，並且從山裡得到了繼續前進的動力與解藥。

對人生存著許多疑惑的我，現在也踏上爺爺走過的路。雖然不知道我的答案在哪裡，但我相信答案不會憑空跑出來，只有邁出腳步尋找，才有可能出現

●本文摘自游擊文化出版之《山教我的事》

作者簡介

沈恩民

彰化人，1980年出生

臺灣科技大學工商業設計系畢

曾於網路行銷公司擔任美術設計、在istock、shutterstock販售插圖。喜歡大自然，近年開始帶著畫筆進入山裡，與台灣千里步道協會、林務局、臺灣山岳雜誌有多次合作經驗，並於經營粉絲專頁MINNAZOO。


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