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務農沒「錢」途？水良伯培育千元香瓜的老農哲學

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《水良伯的老農哲學：聽見植物的聲音》 作者：陳水良／口述；林子內／採訪撰文 出版社：天下文化 出版時間：2020年8月31日
書名：《水良伯的老農哲學：聽見植物的聲音》
作者：陳水良／口述；林子內／採訪撰文
出版社：天下文化
出版時間：2020年8月31日

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上百種行業中，被認為是「看天吃飯」的行業非「農業」莫屬。務農者不僅需要投入資金、時間成本外，還需考量天災風險，尤其在氣候劇烈變化的今天，全世界的農業都面臨很大的危機和挑戰，再加上臺灣天然災害發生頻繁，敢逆勢投身農產的工作者，實在少之又少。

70歲的水良伯卻願意不接受看天吃飯的宿命。《水良伯的老農哲學》是他一改傳統農人舊思維，忍受7年投入血本無歸，並到處聽演講、請教專家。最後成功打造出一顆要價上千元名貴網紋洋香瓜，書中不僅能看見他用心栽種瓜果等農作的心得，不屈不撓、積極求知的態度，還有他懂得謙卑面對大自然，放低姿態細聞生命與植物的聲音，並與之共處共榮的大智慧結晶。

文／陳水良／口述；林子內／採訪撰文

植物紀年

農業一向被認為是「看天吃飯」的行業。天候寒暑不對時雨水太少或太多，導致作物收成差，農民認了；好不容易天時地利大豐收，結果生產過剩價格差，農民也認了；市場行情正好，收成前夕作物卻集體遭到蟲蝕染病，農民也只能認了。

但有一位傳奇老農卻不肯乖乖認命。他，就是人稱「水良伯」的新社老農—陳水良。

在看見水良伯本人以前，就聽說過他不少傳奇故事：他是新社有名的「赤腳大仙」，接受電視台採訪時，他倡言農業可以成為利多行業，因而被稱為「新貴農友」。他正式上學不滿三年，小學都沒畢業，成年後卻自掏腰包聽遍全台灣五百場演講，跟企業領袖同席也能侃侃而談。尤其他耗時七年自行摸索，種出當時台灣還很少人種得成的「日本網紋洋香瓜」，並以高價賣出。種種特立獨行的做法和成績，讓他獲得中華民國農學團體的「優秀農業基層人員獎」、農委會的「卓越培育獎」、台中市「農業楷模」和二○一一年的「農村領航獎」等獎項，並於二○一九年參加角逐台灣十大農業專家，在博士級專家的環伺下毫不遜色。

水良伯打從出娘胎就在田埂邊滾爬，從邊玩邊學到被提名農業專家，可說與瓜果逗陣七十年了；但在他的詞典裡，從來沒有「認命」的說法。因此他敢於下重本投資溫室，就是要克服天候的無常；他勤學博聞，力求掌握市場的脈動；他對植物洞悉入微，總是能提前防範於未然。他常常說，農業應該是利多行業，應該讓農民成為「好野人」(台語，「有錢人」)，只有樂農的社會，才能夠守得住農村。

務農近七十冬，經驗老道如他，每天早上醒來，第一件事就是跑到果園菜圃，巡看作物今天跟他說了什麼話。人說植物無語，但在水良伯眼中，植物特別誠實，溫度對不對、濕度足不足、土壤肥不肥，都可以從植物身上得到訊號，只怕你有看沒有懂。為了了解植物每天的情況，他總是親身聆聽農作物的「現身說法」。

對生活在工商業社會裡的人來說，「人定勝天」可能不是什麼新鮮的概念，甚至可以說，忘記「天」的存在，才是都市人的常態。我們習慣把「天」看成月曆上的一個空格，時鐘轉動整整兩圈的節奏：幾點起床，幾點吃飯，幾點打卡，幾點會議，幾點下班；人與時間都變成規律節奏的機器。我們巴不得把生命跑成自動化流程，輸入什麼原料，就啪啦啪啦生產出相應產品，效率高且良率穩定。我們把行事曆分成一格又一格，哪格空了就往哪格填，把生命活成一張張填滿的行事曆。好像小時候我們的歷史考試卷，事件時間點記得死牢，起於幾年，終於幾年，把歷史讀成一張填空表。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

忘卻歲月，與植物相依

為了熟悉水良伯的日常一天，我隨著他日出不久即巡視果園，除草捕蟲、修枝引蔓；近午食飯歇息，等豔陽退炙；午後繼續牽藤引蔓，在黃昏前整理完畢，賦歸返家。全程水良伯都光著腳丫，踩著泥巴，彷彿土肥土濕都可以透過他的腳底板直接讀取似的。人聆聽著植物，植物聆聽土地，土地聽著天，層層相倚，互相依存，然後植物長成，變成人的食物。在農村裡，你會感覺時間是一種生命循環，而非敲鐘打卡的人造工事。

當晚水良伯泡壺茶，閒聊起一樁樁往事。我聽著愈來愈有意思，忍不住趁機便問：「阿伯，這是民國哪一年的事？」

一瞬間水良伯停住了話，他看著我，我望著他，沉默像扇子一樣拚命煽涼空氣，終於阿伯嚥口水，冷靜而禮貌地回答：我記不清楚了。

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當下我也發現了，自己的大腦似乎早已被某種「客觀」、「精準」、統一刻度的時間意識所規訓，不假思索便會自動運作，想要為「事件」找到一個相應的時間刻度，以便正確地「輸入」、「儲存」、「建檔」，這幾乎變成一連串自動控制系統。所謂「現代」的工業化節奏，似乎已經取代天然，成為我的內建反應，隨時就會跳出來打岔：這是哪一年的事？

水良伯的反應讓我恍然大悟，被時間制約的我，必須丟掉編年史式的時間坐標，而以水良伯在這塊土地上，曾經植栽過的農作植物，做為他生命紀年的界碑，這樣才能真正進入老農水良伯的世界。

●本文摘自天下文化出版之《水良伯的老農哲學：聽見植物的聲音》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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作者簡介

陳水良／口述

台中新社「黃河果園」主人，人稱「水良伯」。雖然連小學都沒畢業，認字很慢，卻靠著自學不輟的精神到處聽演講、請教專家，在50歲之際，以七年時間成功種植名貴的網紋洋香瓜，擺脫農民看天吃飯的宿命。

曾獲中華民國農學團體「優秀農業基層人員獎」、農委會「卓越培育獎」、台中市「農業楷模」等榮譽，並入選《遠見》雜誌2015年的百大黃金農夫之一。期待透過自身的經歷與分享，引領讀者更了解、關懷這塊土地，進而思考台灣農業的現在與未來。

林子內／採訪撰文

藝文工作者。

在城市裡長大，沒有務農經驗。熱愛觸覺勝過知識。 趁完成博士論文空檔，蹓躂到農村住了好幾晚。自以為文化業與農業皆屬人工密集行業，受水良伯及其周圍資深農友啟蒙，才摸到農之所以為業的一點邊邊角角。


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