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《魔戒》世界最初的愛情史詩　銘刻在作者墓碑的動人故事

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《貝倫與露西恩（《魔戒》托爾金最初中土愛情史詩）》 作者：J.R.R.托爾金（J.R.R. Tolkien） 出版社：聯經出版 出版時間：2020年7月31日
書名：《貝倫與露西恩（《魔戒》托爾金最初中土愛情史詩）》
作者：J.R.R.托爾金（J.R.R. Tolkien）
出版社：聯經出版
出版時間：2020年7月31日

閱讀小貼士

21世紀初，奇幻史詩電影《魔戒》系列風靡全球，囊括奧斯卡金像獎共計17個獎項。其後的延伸作品，亦廣受影迷喜愛。《魔戒》原著小說由英國文豪、語言學家、牛津大學教授J.R.R.托爾金創作。9月2日是托爾金逝世47周年，他在《魔戒》及相關著作中創造了虛構的「中土世界」，有著獨特的歷史、語言、種族等世界觀，影響後世無數奇幻文學作家。小說《貝倫與路西恩》由托爾金之子彙整其手稿後出版，講述在《魔戒》故事發生前，中土世界的史詩愛情故事。

《貝倫與露西恩》的愛情史詩，是托爾金創造的瑰麗中土世界最重要的故事之一。它位列中土遠古時代的三大傳說，亦是那宏大故事背景的組成之初，更是《精靈寶鑽》必不可缺少的基石，同時在作者生命經驗中，具有非同尋常的意義。托爾金夫婦合葬墓碑上鐫有「貝倫與露西恩」之名。

文／J.R.R.托爾金（J.R.R. Tolkien）

托爾金歿於1973年9月2日，圖為他生前檔案照。（圖／聯合報系新聞資料照）
托爾金歿於1973年9月2日，圖為他生前檔案照。（圖／聯合報系新聞資料照）

關於精靈

精靈最初問世乃是在一處遙遠之地（帕利索爾），在名為「甦醒之水」奎維耶能的湖畔。從那地，他們接到維拉召喚離開中洲，渡過大海，前往位於世界西邊的諸神之地——「蒙福之地」阿門洲。那些接受召喚的精靈，在「獵神」維拉歐洛米的帶領下，展開了一場橫越中洲的偉大旅程。這群精靈被稱為埃爾達，是「參與偉大旅程的精靈」，即高等精靈，不同於那些拒絕召喚，選擇中洲作為家園與歸宿的精靈。

翻越藍色山脈的埃爾達並沒有全部渡海離去。那些留在貝烈里安德的精靈被稱為「灰精靈」辛達族，他們的至高王是辛葛（意思是「灰袍」），他坐鎮多瑞亞斯（阿塔諾爾）的「千石窟宮殿」明霓國斯，施行統治。渡過大海的埃爾達也不是全部留在維拉之地，其中一支大宗族——諾多族（「博學者」）返回了中洲，他們被稱為「流亡者」。

推動他們反叛維拉的首要人物是芬威的長子，精靈寶鑽的製造者費艾諾。芬威當年曾率領諾多族精靈離開奎維耶能，但彼時已被殺害。家父的原話是：

大敵魔苟斯垂涎這三顆寶石，他毀掉雙聖樹，竊走精靈寶鑽攜往中洲，將它們嚴守在桑戈洛錐姆的堅固要塞中。費艾諾違逆維拉的意志，率領多數族人放棄了蒙福之地，流亡前往中洲；因他出於驕傲，打算憑藉武力從魔苟斯處奪回精靈寶鑽。

此後便是埃爾達與伊甸人[人類中，精靈之友的三大家族]對抗桑戈洛錐姆的無望戰爭，他們最終被徹底擊敗。

在他們離開維林諾之前，發生了令中洲的諾多族精靈歷史蒙羞的恐怖事件。當時，第三支加入偉大旅程的宗族——泰勒瑞族生活在阿門洲海濱，費艾諾要求他們把引以為豪的大批船隻交給諾多族，因為沒有船隻，如此大隊人馬就不可能渡海前往中洲。泰勒瑞族斷然拒絕了這個要求。

於是，費艾諾率領屬下攻擊了「天鵝港」澳闊瀧迪的泰勒瑞族，將船隻強行奪走。那場戰鬥被稱為「親族殘殺」，很多泰勒瑞族在那場戰鬥中遭到殺害。《緹努維爾的傳說》提到了這一事件，稱之為「諾姆族在天鵝港的殘暴行徑」。

紐西蘭的哈比村（Hobbiton Movie Set）是被保存下來的魔戒電影場景。（圖／Unsplash）
紐西蘭的哈比村（Hobbiton Movie Set）是被保存下來的魔戒電影場景。（圖／Unsplash）

諾多族返回中洲不久，費艾諾就陣亡了。他的七個兒子統治了貝烈里安德東部的遼闊地區，領土位於多松尼安（陶爾-努-浮陰）與藍色山脈之間。

芬國昐（費艾諾的異母弟弟）是芬威的次子，他被尊為所有諾多族的至高君王。他與長子芬鞏統治希斯路姆，該地位於雄偉的「黯影山脈」埃瑞德威斯林山脈的西側與北側。芬國昐在與魔苟斯單獨決鬥時犧牲。圖爾鞏是芬國昐的次子、芬鞏的弟弟，他是隱匿之城剛多林的建立者與統治者。

芬威的第三個兒子，芬國昐的弟弟、費艾諾的異母弟弟在早期文稿中名叫芬羅德，後改為菲納芬。芬羅德／菲納芬的長子在早期文稿中名叫費拉貢德，但後來改為芬羅德。他受到多瑞亞斯的都城——輝煌華美的明霓國斯啟發，興建了地下要塞納國斯隆德，他因此得名「洞穴之王」費拉貢德，因此早期文稿中的「費拉貢德」等同於後來的「芬羅德．拉貢德」。

納國斯隆德的大門開在位於西貝烈里安德的納洛格河的峽谷壁上，不過費拉貢德的領土幅員遼闊，東抵西里安河，西至在埃格拉瑞斯特港口入海的能寧河。但是，費拉貢德在後來改稱索隆的死靈法師夙巫的地牢中遭到殺害，於是菲納芬的次子歐洛德瑞斯繼位成為納國斯隆德之王，如本書所述。

菲納芬的另外兩個兒子安格羅德和埃格諾爾是其兄芬羅德．費拉貢德的臣屬，他們居住在多松尼安，俯瞰北邊廣闊的阿德嘉蘭平原。芬羅德．費拉貢德的妹妹加拉德瑞爾則在多瑞亞斯與王后美麗安同住良久。美麗安（在早期文稿中被稱為「格玟德淩」，還有其他拼法）是一位邁雅，她是擁有偉大力量的神靈，取了人形，與辛葛王一同居住在貝烈里安德的森林中。她是露西恩的母親，埃爾隆德的母系祖先。

在諾多族返回中洲後的第六十年，多年和平告終，一支奧克大軍從安格班蜂擁來犯，卻被諾多族徹底擊敗並殲滅。這場戰役被稱為「榮耀之戰」達戈·阿格拉瑞布，但眾位精靈王族引以為戒，設下「安格班合圍」，這道防線維持了將近四百年之久。

「安格班合圍」終結於一場隆冬深夜發起的恐怖突襲（雖是突襲，但策劃已久）。魔苟斯釋放出一道道烈焰洪流，自桑戈洛錐姆奔流而下。多松尼安北邊青蔥翠綠的阿德嘉蘭大平原被燒成一片荒蕪不毛的焦土，從此更名為「令人窒息的煙塵」安法烏格礫斯。

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這場災難性的攻擊被稱為「驟火之戰」達戈．布拉戈拉赫。彼時惡龍之祖格勞龍力量已經長成，首次從安格班出動，不計其數的奧克大軍湧入南方。多松尼安的兩位精靈領主連同貝奧一族的大多數戰士都慘遭殺害 。精靈王芬國昐和其子芬鞏帶著希斯路姆的將士，被迫退到位於黯影山脈東側，大河西里安發源之處的堡壘艾塞爾西里安（西里安泉）。黯影山脈這道屏障擋住了烈焰洪流，希斯路姆和多爾羅明未曾陷落。

驟火之戰次年，芬國昐在絕望憤怒之下，孤身匹馬前往安格班，挑戰魔苟斯。

●本文摘自聯經出版出版之《貝倫與露西恩（《魔戒》托爾金最初中土愛情史詩）》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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作者簡介

J.R.R.托爾金（J.R.R. Tolkien）

英國文豪，天才的語言學家，生於1892年1月3日，1925年開始擔任牛津大學教授。他創作了一系列膾炙人口的中洲世界史詩，影響至為深遠的是《霍比特人》和《魔戒》。這兩部鉅作，被譽為當代奇幻作品的鼻祖。1972年3月28日，托爾金獲英國女王伊麗莎白二世頒發的大英帝國指揮官勳章。

托爾金於1973年9月2日在牛津逝世。托爾金身後，其作品聲名未減，至今已暢銷2.5億餘冊，「魔戒三部曲」在英國水石書店和第四頻道合辦的票選活動中被選為20世紀之書，並獲亞馬遜網路書店票選為兩千年以來最重要的書籍。


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