乖寶寶隱藏大危機？如何陪伴孩子處理「負面情緒」

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許多父母的教養經驗中，期盼能夠養育出快樂、健康，而且「順從」「聽話」、「懂事」的「乖寶寶」、「好孩子」。然而一個聽話、懂事的「好孩子」，若只是父母的目標，或把它當成自己的功勞、療癒自己的方式，滿足自己的期望和自尊，那可能會鑄成大錯！

暢銷日本十餘年，親子教養經典之作：《希望每個孩子都能勇敢哭泣》作者從「情緒教育」的角度出發，希望每個孩子都能表達出自己內心的真實情感、學會放心哭泣，陪伴它們面對「憤怒、悲傷、不安、恐懼」等內心負面情緒， 希望更多的父母能夠關注孩子的情緒、情感發展，老師們也可以當作參考，更了解孩子們的情緒與行為問題的根源。

文／大河原 美以 （Mii OKAWARA）

當你希望你的孩子是個「乖寶寶」

勇太和步美今年三歲。

我想和勇太、步美的爸爸媽媽一起討論，要如何培育孩子的情緒。

勇太媽媽：你說「父母有培育孩子情緒的責任」，可是要怎麼做呢……情緒要怎麼教育？教他成為忍耐力強的孩子就好了嗎？

孩子出生之後，每個父母都會期望他成為「乖寶寶」。一般人一說到乖寶寶，似乎都認為就是忍耐力強的孩子。

但是，這是個很大的誤解。平常說到「忍耐力強的孩子」，腦中想像的大概是不動聲色的孩子，總之，就是不會動不動就哭、鬧、不高興、鬧彆扭的孩子，因為這種不鬧事的孩子我們都會稱讚他是「乖寶寶」。

可是，教育孩子的情緒，不是要他成為不表露情緒的孩子，反倒是要讓孩子「誠實地表達情緒」。

勇太媽媽：可是，如果孩子動不動就哭、鬧、不高興、鬧彆扭的話，我會很傷腦筋，而且任他發脾氣的話，別人也會覺得，孩子的爸媽沒有好好管教。不管他年紀再小，如果言行舉止不懂得看場合，那可就麻煩了……。

是啊，周遭人的眼光會讓孩子的父母感到非常憂慮。他們總會惴惴不安地想，自己不能控制好孩子的行為，別人會不會認為「你們沒有資格當父母」。

就是呀。所以，父母們非常害怕讓孩子自由地表露情緒，從孩子小的時候，就傾向要求他們當個懂事的乖孩子。

步美媽媽： 你告訴我們「教孩子放心哭泣」，可是我很怕步美哭耶。她一哭，我就手足無措，頭腦一片空白，充滿了無力感。所以，只好一再地安撫她不要哭、不要哭。雖然心裡也在想，會不會對她保護過度。

勇太媽媽： 我跟你相反，我會很生氣的罵他：「你哭什麼哭！」結果他哭得更大聲……。等我一回神，發現自己在發脾氣，又開始痛恨自己。

爸爸們有什麼看法？

從爸爸的角度，你們認為「培育孩子的情緒」是什麼樣的概念？

勇太爸爸：我個人基本上是覺得，對孩子不要管太多，他自然會長大。可能母親們比較神經質吧。

你說「教孩子放心哭泣」是什麼意思呢？

根本來說，不要讓他哭不是比較重要嗎？

我自己的做法是，孩子哭的時候，基本上就不理他。從小到大，我父母也是用放牛吃草的方式，而且我父親好像沒有特別對我做過什麼……。所以如果你問我父親的角色是什麼，我會感到有點困窘，因為我不知道你們期待什麼答案。現在這個時代，孩子沒有好好管教的話，別人也會批評父親。從這個層面來說，我也很傷腦筋，不知道該怎麼做才對。

步美爸爸：我和勇太爸爸相反，從小我父親對我管教得很嚴，所以我認為父親的角色就是要嚴格，只有對孩子嚴格要求，她的心靈才會成長。 只不過我們家是女兒，只要對她嚴格一點，她就會嚇得不敢作聲，或是發起愣來。女兒真的很難教耶……事實上我開始有點不確定，也許嚴格不是唯一的教育方法。

兩位家長所分享的其實和現在這時代很多父母的心得相同。各位家長都是費盡心思地在照顧孩子，尤其是母親，每天參與育兒的時間很長，每天的生活一定為此相當煩惱吧。相對的，爸爸們從孩子還小時，就抱著比較樂觀的態度，覺得「我自己小時候也是放牛吃草長大的，既然孩子會自己成長，就不用特別教吧。」

但是，現在這個年頭，已經不是孩子自己會長大，可以放牛吃草的時代了，孩子們的情緒發展陷入危機，已經是我們不能不面對的現實。

（圖／Unsplash）

▌接納孩子的「負面情緒」

孩子也會有自己的情緒。當然快樂、喜悅的正面情緒是很容易被接納的；相對地，孩子餓了、累了會哭，會鬧脾氣，或是有其他的不快樂情緒，也是自然而然。然而許多父母的應對方式是「不准哭」、「男孩子不要動不動就哭」，很少接納孩子的「負面情緒」，因而使得孩子可能為了順應父母的期待，而不表達、不敢表達自己的情緒，而只表現得像個「乖孩子」，但是他們日後卻有可能無法控制情緒，而做出攻擊別人、或傷害自己的行為。

針對社會上普遍期望把孩子教育成聽話、懂事、溫順的傾向，這本書《希望每個孩子都能勇敢哭泣》的作者所提出的對策很簡單：當孩子還小的時候，如果他有「憤怒、悲傷、不安、恐懼」等負面情緒，想哭就讓他好好地哭，抱抱她安撫他，就是最好的應對方式。不用怕孩子要哭要抱的沒完沒了，而要用心去體會孩子為什麼會生氣、害怕、不安。父母的擁抱對於孩子的最大作用是，當孩子覺得「危險」而產生負面情緒時（情緒是一股未知的能量在身體裡流動）會感到不安，這時父母的擁抱可以讓孩子感受到一種安全感，進而，孩子就漸漸能安心地懷抱、並消化掉自己內心的不安。這是最理想的情況。

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更重要的是，不能展露並處理自己的負面情緒的孩子，他們會採取「戰鬥」、「逃走」、「僵化」等自我防衛方式。使用「戰鬥」防衛的孩子會變成「攻擊性強的孩子」；使用「逃走」防衛，以後會變成「坐立難安的孩子」；使用「僵化」防衛，以後會變成「靠著封閉感情來適應的孩子」，也有些會習慣於「解離模式」，讓自己的意識彷彿脫離現實──這種解離模式也是「心理創傷」的特徵之一。在這本書的第三章有深入的討論。

以上種種父母育兒的情境，在書中多由作者與家長們、與學校老師的對話所組成，閱讀起來很容易將心比心，代入實際的育兒經驗作比較。尤其第四章中談到「我們家的孩子竟然會弄死金魚?!」、「我家寶貝是個小天使，怎麼可能是霸凌的大姊頭?!」等令人心疼又感動的案例，請看看當時家長們如何面對此一困難情況，勇敢地面對孩子的情緒，也克服自己的不安與害怕，最終拯救了孩子，也救了自己。

最後要說，讓孩子感受到自己的情緒，如實地表達自己的情緒和感情，是多麼重要的一件事。（對大人來說也是啊！）或許這本書就是面對我們身為人的「情感教育」的一堂必修課，而且現在開始都不嫌晚。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化出版之《希望每個孩子都能勇敢哭泣：情緒教育，才是教養孩子真正的關鍵》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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