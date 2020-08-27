居家必備中藥寶典！圖解漢方與藥材輕鬆掌握用藥奧秘！

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當你突然感到身體不適，你會選擇西醫，還是中醫呢？大部分人對中醫的印象是溫和、循序漸進，更適合用來調理身體。這是因為比起立即見效的西醫，中醫更加注重病患「個體差異」與「陰陽平衡」，會針對不同體質量身訂製對應的醫療方法與處方，是一套充滿彈性與智慧的醫療系統。然而，你對中醫的認識有多少呢？

《漢方決定版》由日本東洋醫界中心人物花輪壽彦教授監修、臺灣中醫界巨擘陳旺全醫師審訂，本書從如何接受中醫師的診治到中藥的使用都有詳盡的解說，融合中醫「辯證論治」與西醫「辨病論治」觀點， 讓你不再盲目服用，而是能聽懂醫生診察，看懂藥材特性，吃對有效處方！

文／花輪壽彥

何謂中醫？

中國傳統醫學的根本，於西元前後的漢朝完成，「漢方」這個辭彙便是來自於此，其中也包含了對此深遠傳統所表達的敬意。

漢方原本是醫師與藥師之間所使用的詞彙，後來一般庶民也逐漸使用。日本則是在江戶末期之後，由於流傳到長崎的西醫被稱為「蘭方」，為了與傳統醫療有所區別，才稱為漢方，在此之前傳統醫療與人們的生活是緊密結合在一起的。

而說起中醫學，很容易就讓人聯想到熬煮藥草類來服用的中醫（湯液療法） 。但中醫學不只湯液而已，像是針灸、推拿、藥膳、氣功等，也包括在中醫學的範疇裏。

湯液、針灸、推拿都具有兩千年以上的歷史，流傳到日本也已經超過一千四百年以上。而藥膳、氣功則是比較新近才傳進日本的。

不論哪一種，都有其獨自的風格與流派，在中國歷經長久時間發展而成。

灸療歷史淵遠流長，也是相當常見的中醫療程。（圖／Shutterstock）

今日的中國醫療，則是統合了傳統醫學，同時也融合了西洋醫學而成的中國傳統醫學（中醫）系統化之後所形成的。

流傳到日本的中醫學當中的湯液，至江戶時代為止依照日本的方式完成了整合，現在則成為藥物療法中的一環，納入現代醫療的架構在中國，中醫是中華民族的國粹，同時也是維繫中華民族命脈的一門醫學；如今更成為世界傳統醫學之主流。

中醫治療的方法

從治療感冒到改善過敏體質等，都可利用的中醫治療法，分為消除症狀與基本體質改善兩大類。

◆治標（症狀治療）

所謂治標，主要以治療疾病的症狀為目的來給予處方，所以也稱為症狀治療。用於感冒等急性疾病，以改善令人難受的症狀為目的。

從這點來看似乎與西醫無異，但改善症狀的方法則反映出中醫的獨特想法。

◎汗吐下法‧和法

急性疾病的治療常用的方法為汗吐下法、和法。

「汗」是疾病初期（太陽期，見45頁）所進行的方法，將還在身體淺層的疾病， 利用流汗來排出體外。葛根湯與桂枝湯等便是用於這種排汗法。

「吐」是疾病稍微進展、進入體內的階段（陽明期），利用嘔吐將疾病從體內袪除。「下」是疾病更近一步進展的階段（少陽期），利用排便將疾病排出體外。

吐下法的處方有搭配具排便效果的大黃所調製而成的核桃承氣湯與桂枝加芍藥大黃湯等。

如以上所述，汗吐下法就是儘早將疾病的根本排出體外的方法。

「和法」則是謀求身體表層與深層的調和，中和疾病的毒性，以改善身體狀況的方法。半夏瀉心湯、小柴胡湯等便是和法的處方。

相較於西醫抑制症狀的方法，這些治標的方法就是利用身體的力量來對抗疾病， 以盡快將疾病的原因排出體外。因此可以達到副作用少的治療、不影響生活品質（Quality of Life, QOL）的治療。

◆治本（體質治療）

另一方面，治本則是用於慢性疾病的治療法。其思考方式是提高身體的抵抗力與調節免疫力，自然地改善體質以治療疾病。因此適合運用於西醫不太擅長的過敏與生活型態疾病（高血壓、糖尿病、高血脂症等）的治療。

不區分心與身體，以整體性的治療為目標的中醫，其所重視的便是治本，不過，實際上則是治標與治本兩者互為搭配的治療。

像是急性感染症等，在快速改善症狀之後（治標），便要謀求體力的恢復（治本），而像是生活型態疾病， 在謀求體質改善之後（ 治本）， 便要改善剩下的症狀（ 治標），也就是在改善體質的同時，也以消除症狀為目標。

另外，在病患接受中醫治療當中，「證」有可能因為藥物的效果而有所改變。這時候便可以針對新的「證」來調整處方。而在接受中醫治療的同時也利用西藥來治標，在疾病的治療上能夠靈活地應對，這也是中醫的優點。

你的「證」是哪一種？

所謂「證」就是患者的體質、病情特徵的表現。也就是說，「證」表現出每一位患者不同的全身狀態，亦即心與身體的全體狀態。

因此中醫會綜合診察患者的體格好還是不好、有體力或沒有體力、有元氣或沒有元氣、臉色好還是不好、聲音是否有力、太瘦還是太胖、心情沮喪還是開朗等。要正確地診察這些狀態，需要有恰當的尺度。

證並不是一成不變，而是會依身體的狀態或疾病的進行情形而產生變化。如果是有慢性疾病的人，尤其是虛實之間的平衡，會時而改變、時而復原。

中醫處方也會因應證而有所改變。所以一直長期吃相同的藥是不對的。當感覺身體狀況有所改變時，就必須就診以確認證的變化，必要的話還需更改處方。

中醫處方與「證」

根據「證」的不同，中藥的處方會如何變化？不如從實際的例子來看看吧。

例如，在感冒初期常用葛根湯。葛根湯對於畏寒、微熱、頸部肌肉僵硬、沒有出汗的狀態有效，是一方廣為人知的感冒藥，不過，這個處方是針對比較有體力的實證與非實非虛證（中間證）的人。

而體質再更為強健的實證的人，在沒有出汗的初期感冒，則予以麻黃湯的處方。

另一方面，體質較虛弱的虛證的人，在容易出汗的初期感冒，給予桂枝湯的處方。

而如果是腸胃明顯衰弱的人，則給予參蘇飲；腸胃弱且看得出憂鬱狀態（氣滯）的人，則給予香蘇散。

新陳代謝低下的人可給予真武湯；發燒不太明顯、畏寒且臉色不好的老年人則給予麻黃附子細辛湯的處方。

中醫醫學並不認為發燒反應等於疾病， 所以不使用退燒藥， 而認為畏寒與發燒是身體防禦反應。實證的人即使畏寒發燒也不會馬上流汗。因此使用具溫熱作用的葛根湯或麻黃湯使之更加發熱，如同感冒終結宣言一般，出汗之後體溫下降，感冒便治癒了。

另一方面，虛證的人在充分發燒前就已經出汗，所以使用桂枝湯等溫和的藥來穩穩地提高治癒轉機。

中醫的長處，就在於可以改善多種的症狀。請仔細傾聽自己身體的聲音，找出適合的處方吧！

●本文摘自讀書共和國／方舟文化出版之《漢方決定版： 在藥房能購買的210則中醫處方完全解說（二版）》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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