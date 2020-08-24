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《子宮危機解密》從預防到治療，婦科權威全方面破解迷思

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《子宮危機解密》 作者：鄭丞傑 出版社：健康事業部／聯合報 出版時間：2020年8月1日
書名：《子宮危機解密》
作者：鄭丞傑
出版社：健康事業部／聯合報
出版時間：2020年8月1日

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「子宮」是女性特有的生殖器官，它是孕育孩子的溫床，同時也是暗藏婦科、癌症等高風險疾病，以及女性身體健康狀況指標的重要器官。當你檢查出子宮肌瘤，該怎麼辦？若是摘除子宮，會使得更年期提早報到嗎？ 我們不該輕忽婦科病徵所發出的健康警訊，更不該避談正確的照顧方法，以及發病後該養護與接受治療。

《子宮危機解密》書中集結診間最常見的子宮100問，無論男性或女性都應該認真研讀的「子宮聖經」書中整理全方位瞭解預防、治療到申請保險的完全指南，更要幫大家釐清錯誤觀念與迷思，教你一次掌握婦科全貌。

文／鄭丞傑

【治療篇】

Q48　我不想開刀，子宮肌瘤有沒有特效藥能完全治療呢？

子宮肌瘤目前沒有特效藥可以完全治療，藥物療法只能作為輔助治療。

目前子宮肌瘤的藥物都屬於荷爾蒙類療法，包括常見的「腦下垂體激素促進素（GnRH或LHRH）」荷爾蒙製劑，商品名為柳培林（Leuprorelin）、舒培盟（Buserelin）、諾雷德（Zoladex）等，這些都是針劑。另還有2017年7月才在台灣正式上市的口服藥恩惜膜（Esmya）。

這些藥物能促使達到停經狀態，暫時降低或抑制人體製造動情激素，或讓動情激素無法發揮作用，進而使子宮肌瘤縮小。但要注意的是，這些藥物效果都是屬於暫時性的，妳只要停藥，肌瘤就會再生長變大，因此不建議長期使用。

「子宮肌瘤」是常見的婦科疾病，多數女性都有也為此飽受折磨。（圖／canva）
「子宮肌瘤」是常見的婦科疾病，多數女性都有也為此飽受折磨。（圖／canva）

不過，有醫師會利用藥物的特性，在開子宮肌瘤的刀之前讓患者服用，以縮小手術切口，有利於術後的恢復。在海扶刀手術前，有時也會先使用柳培林注射，讓子宮肌瘤血流供應變差，有助於減少海扶刀治療的困難度和治療時間。對於巨大或數量太多的子宮肌瘤或子宮肌腺症，柳培林也可以在海扶刀治療後使用，加強療效。當然，若妳期待可不必手術，也能嘗試在停經前幾年單獨使用藥物改善症狀，等停經後的肌瘤自動慢慢萎縮。

有些醫師會開黃體素給病人吃，稱可以對抗雌激素，避免子宮肌瘤繼續長大。但也讓許多女性疑惑：「這有效嗎？」

妳的懷疑是對的，有些醫師確實會搞錯，誤認為子宮肌瘤成因只有雌激素，才會開立黃體素想幫妳對抗雌激素，誤以為可以抑制子宮肌瘤長大。但是，研究顯示子宮肌瘤的成因與雌激素和黃體素皆有關，而且彼此相輔相成。若吃了黃體素不只效果不彰，還有可能把肌瘤愈吃愈大啊！

我常會舉豆漿為例子，豆漿含有植物性雌激素，經過人體吸收作用後會產生類似人體分泌的雌激素，但只要適當攝取各種營養，且不長期單吃高劑量的大豆異黃酮產品，並不會因此長肌瘤，或是對已發生的肌瘤產生不良影響。

我門診遇過的比丘尼或長期茹素者，她們的子宮肌瘤沒有比一般人多見，或是肌瘤症狀特別明顯。可見，子宮肌瘤的成因不只是雌激素單項因素有關而已。有些研究甚至主張，植物性雌激素不但不會促進子宮肌瘤長大，相反地有抑制生長的功能，可見其功能和合成的荷爾蒙雌激素並不完全相同。

（圖／摘選自　健康事業部／聯合報　出版的《子宮危機解密》書中）
（圖／摘選自　健康事業部／聯合報　出版的《子宮危機解密》書中）

●本文摘自健康事業部／聯合報出版之《子宮危機解密》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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作者簡介

鄭丞傑

專長婦科腫瘤與婦女健康，普遍被大衆視為華人世界最著名的婦科權威醫師。 　　

1989年起在當紅的電視節目「女人女人」，以幽默風趣的口吻，深入淺出生動活潑的言談，講解婦女醫學及兩性健康，廣受好評，被視為台灣電視健康節目專家來賓的開山祖師。 　　

由於深信大眾衛生教育是預防醫學重要的一環，鄭教授在許多膾灸人口的熱門節目皆是常客，致力推廣預防勝於醫療，熱門節目包含：「非常男女」、「苦苓晚點名」、「紅色炸彈」、「今夜女人香」、「天天星期八」、「性愛學分」、「健康一點靈」、「健康2.0」、「五七同學會」、「醫師好辣」、「健康多一點」等，粉絲遍及全球。 　　

鄭教授更重視醫學知識的普及化，過去30年來，除了幾本教科書之外，已出版《認識妳的身體》、《漫談婦科百病》、《性Q百分百》、《性Q180》、《挑戰性Q》、《中西醫會診子宮內膜異位症》、《病毒、抹片、子宮頸癌》、《妳不能不知的子宮健康》、《鄭丞傑醫師的婦科診療室》等38本著作。 　　

近年來，鄭教授醉心於國際醫療和海扶刀無創手術的推廣，前者是將台灣的優勢醫療實力輸出海外，後者是引進最新最沒有侵襲性的無刀口手術，造福廣大的子宮肌瘤和子宮肌腺症婦女朋友。


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