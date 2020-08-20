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《可不可以，你也剛好喜歡我？》 同名原著看見失戀者最害怕的一件事！

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《可不可以，你也剛好喜歡我？》 作者：肆一 出版社：三采文化 出版時間：2013年5月25日
書名：《可不可以，你也剛好喜歡我？》
作者：肆一
出版社：三采文化
出版時間：2013年5月25日

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青春愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我？》由曹佑寧、陳妤、林映唯等新生代人氣演員領銜演出！ 先前受疫情影響延檔上映，如今這部改編自百萬療癒系作家「肆一」的同名暢銷散文的電影終於要在8月21日正式上映，讓因原著而感動的書迷們相當期待。

肆一這本《可不可以，你也剛好喜歡我？》號稱是「暢銷告白神書」，書裡收錄的64篇短文，64篇短文，以及肆一親手繪製首次曝光的近40張全新插圖，陪伴我們度過最難熬的四大節日：新年、農曆春節、七夕、聖誕節，也用溫暖文字寬慰受傷的人；鼓勵我們與自己相處，在愛裡也永遠不要不輕易丟棄自己。

文／肆一

他走了，但至少你可以留下自己

一個男人的告白：「愛情是什麼？豐富生活、調劑身心、傳宗接代？以上皆是。唯一錯的是，把它誤當成生命的全部。」

分手的方式有很多種，但結局卻常常只有兩種，就是：不那麼傷心以及很傷心。

因為來得太突然，你無法確定究竟是驚訝憤怒？還是心痛悲傷？就像是突然間挨了一記耳光，你還在微笑著，只感覺一陣風刮過自己的臉頰，你搞不清楚發生了什麼事，只有呆站在原地，然後，熱辣辣地，一陣麻顫就衝了上來，痛。也因為力道太猛，只有悶悶的嗡嗡聲響在你的耳朵回盪著，他說的分手的理由是什麼，你怎麼都沒有印象。終於，你才感覺到痛。

《可不可》電影中，（右）陳妤喜歡著（左）曹佑寧。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
《可不可》電影中，（右）陳妤喜歡著（左）曹佑寧。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

跟著，臉頰就溼了，你直覺那應該是血液，因為痛楚是從心臟湧出的，不是眼睛，所以你猜那會是紅色的液體，而不是眼淚。等了理智恢復的第一個念頭，你想到的還是他。他，為什麼不要你，是不是自己哪裡犯了錯？一定是自己不夠好，所以，他，才會決定分手。他離開你了，但你首先想到的、總是思考到的，卻全都是自責。

原來、原來，失戀最可怕的並不是他離開了你，而是你不問對錯的還想要他回來。

只要他願意回頭，你可以不計前嫌、不管是非，你什麼都可以不要，就是不能夠不要他。之後清醒了你才懂，這原來是一種自我否定。你用貶低自己的方式去換回愛情，以為只要自己低聲下氣、摀住耳朵，就可以讓愛情回頭。但一直以來你從不覺得自己是愛情裡面的弱勢，可只在一個瞬間就把自己全盤輸掉。因為你覺得，輸了愛情，贏得自己又有什麼用。

 

於是你傳簡訊、打電話、臉書上留言、辦公室樓下等他下班……任何可以接觸到他的方式你都不放過，然後再從他的一舉一動找可能複合的蛛絲馬跡。你思考了了這麼多，卻從來都沒記得過他離開的理由，只惦記著如何要他回來。一直到聽到風聲耳語，你才猛地驚覺，自己竟變成了連自己都害怕的「前女友」。原來你的擇善固執，在外人眼中不過是歇斯底里。而你始終都忘了一件事，先說不要的人是他，怎麼是自己去求他回來？因為，離開的人是他，你始終都站在原地、你從來都沒有走開，如果他要回來的話，一定找得到你。如果他想要的話。

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你終於搞懂了一件事，想要回來的不用乞求，而若要要遠行的也不必挽留。因為，愛情不是公民道德，沒有法律約束，只有自由意志。

「戀愛時，你最不需要的就是你的自尊；但分手後，可以救回自己的也只有你的自尊。」最後，有人跟你說了這句話，你於是大夢初醒。因為，一個人如果連你的愛不要了，你的自尊對他來說更沒有任何意義，但對你來說卻可以是賴以為生的憑藉。

電影角色「阿余」由程予希飾演。（圖／翻攝自《可不可以，你也剛好喜歡我》FB粉絲專頁帳號「＠DoYouLoveMeAsILoveYou」貼文圖）
電影角色「阿余」由程予希飾演。（圖／翻攝自《可不可以，你也剛好喜歡我》FB粉絲專頁帳號「＠DoYouLoveMeAsILoveYou」貼文圖）
 

終於你才了解了，或許在愛情裡可以沒有自己，但如果愛情沒了，請至少要留下自己。保留下那個還有勇氣再去愛的，自己，不要連信仰都輸掉。你永遠都要這樣記得。

Dear，

你說，還捨不得他。

我想，

那是因為已經無法擁有現在的他，

所以才會緊抓著曾有的過去不放。

你，把以前當成是未來在過。

你一定誤以為這也是一種保有，

所以手還不肯鬆，

所以有好長一段時間，還一直站在原地。

 

你也不要往前，

因為你覺得自己的未來在他那邊，

你不要單獨赴約。

 

但你一定忘記了一件事，

你的捨不得，其實並沒有讓你獲得更多，

只有讓你失去剩下的、僅有的自己。 

 

過去已經要不回來，

但是，請不要把未來都一起留在他那邊。

 

祝 好。


●本文摘自三采文化出版之《可不可以，你也剛好喜歡我？》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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作者簡介

肆一

《自由時報》專欄作家、「姊妹淘」駐站作家、「法蝶生活館 La Fatt`e」專欄作家、《CUE電影》專欄作家、ETtoday名家、BRAND 名牌誌名家、「智邦」專欄作家。

男。喜歡電影、音樂與旅行，覺得電影不是真實人生，但有人生縮影；覺得音樂沒有喜怒哀樂，但有人生感受；覺得旅行不只是到遠方，而是看到自己的心。戀愛也是一樣，在愛情裡面我們看到的都是自己的投射。不覺得愛情是生命的唯一，但認為，有愛，生活會更有滋味。覺得世界是深深淺淺的灰，拒絕追求絕對的黑跟白。不是戀愛高手，但身旁都是戀愛動物，相信透過書寫，愛情跟自己都可以更清楚。


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