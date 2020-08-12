和珅報仇四年不晚！清代奇案看見重臣與寵臣的角力戰

閱讀小貼士

影劇裡「攔轎申冤」、「告御狀」、「破奇案」等情節看似精彩，事實上卻是突顯古代律法漏洞與官官相護的弊端。尤其皇權時代辦案與現代司法擁有明確的審級和終審機構的審判制度很不同，皇帝才是終極的「青天大老爺」，他的個人好惡影響案件裁決，因此也容易從官民衝突、上下官員矛盾演變成朝野拉鋸等嚴峻的政治問題。

暢銷作家鄭小悠最新出版新書《清代驚世奇案啟示錄》，爬梳清史大案文獻資料，完整剖析清代刑案與法律制度，將枯燥乏味的陳年舊案躍然於紙上，帶我們重回真實發生過的清代重案歷史現場，看見民間普通刑案，如何演變成全國性的驚世大案？驚奇詭譎的疑案，又是如何映照忠奸對立暗潮湧動與清代治亂興衰！

文／鄭小悠

重臣與寵臣之間的鬥爭

前些年熱播的電視劇《鐵齒銅牙紀曉嵐Ⅱ》中有這樣一個情節：巡城御史海昇當街燒毀了權臣和珅家的馬車，和珅為圖報復，唆使海昇的妻舅貴寧指其殺妻；在紀曉嵐的保護周旋下，海昇被無罪釋放。劇中的海昇被塑造成剛正不阿的青年才俊，蒙冤入獄，令人同情；而紀曉嵐則保持了一貫的機敏正直、與和珅鬥智鬥勇的銀幕形象。

在歷史上，乾隆五十年，確實發生過海昇殺妻案。此案牽扯甚廣，舉朝震動，和珅與紀昀（紀曉嵐）也都參與其間。不過，案情本身，以及相關人員在其中扮演的角色，都與電視劇的演繹大為不同。

清朝律法執行上也包含很多不同層面的問題。圖為審訊時遭執刑掌嘴。（圖／紐約公共圖書館The New York Public Library 提供）

涉案人員

在講述該案之前，要介紹一下當事的幾位重要人物。

先來說說海昇。他是滿洲正藍旗人，姓伊爾根覺羅。海昇時年三十二歲，任職從五品的禮部員外郎，兼任軍機章京。在當時的京官序列中，海昇的官職並不算高，但軍機行走的差事卻很重要，能夠有機會和各部院的中高級官員打交道。不過，對這件案子來說，海昇本身的職位遠不及其家族背景起到的作用大。海昇的父親叫明山，官至陝甘總督，案發時已經去世了；兄長海甯，官至浙江巡撫；姐姐伊爾根覺羅氏，則是乾隆帝寵臣、大將福康安的嫡配夫人。除此之外，海昇家族還和當時的首輔大臣、大學士阿桂有親屬關係。正是這層關係，直接影響到了本案的走向，並使一件簡單的刑事案件，演化為波譎雲詭的政治大案。

海昇與阿桂有何親緣，史料中沒有明確記載。乾隆帝稱二人是「葭莩之親」，即遠房親戚。考察記載阿桂家庭情況最為詳細的《阿文成公年譜》，可知阿桂本族姓章佳氏，其嫡母伊爾根覺羅氏、繼母那拉氏、生母韓氏、夫人瓜爾佳氏。單從姓氏來看，海昇可能是阿桂嫡母家族的姻親。

再來說說事件的另一位主人公阿桂。阿桂是滿洲正藍旗人（後因軍功抬至正白旗），時年六十九歲。阿桂生長於清代前期不多見的滿洲科舉世家，他的父親阿克敦是康熙年間進士，入仕後屢次主持鄉試、會試，並常年擔任翰林院掌院學士，在漢族士大夫中享有很高的威望。阿桂本人也是舉人出身，且文武雙全，在平定準部，征金川、緬甸等戰爭中都擔任主將，袍澤遍佈天下。金川之戰取勝後，他被封為「一等誠謀英勇公」，同時兼任內閣、軍機處兩個中樞機構的首席大臣，被時人尊稱為「元勳」、「首輔」、「上公」。

而與阿桂的出身、經歷迥然不同，並正在對其政治地位發起挑戰的，是年僅三十五歲就擔任協辦大學士、軍機大臣、戶部尚書、步軍統領的和珅。和珅出身破落的滿洲中等貴族家庭，三歲喪母、九歲喪父，家境十分貧寒，幸有祖上的餘蔭使其能夠進宮擔任侍衛，並憑藉過人的聰明得到皇帝的賞識而平步青雲。由於他性格柔媚，既非科舉出身，也沒有軍功，升遷又過於順利，遂被滿朝文武特別是阿桂這樣的功勛老臣視為佞幸，極端蔑視。

昭槤在《嘯亭雜錄》中記載了這樣一件事。乾隆四十六年夏天，甘肅發生叛亂，乾隆皇帝命阿桂前去平叛。當時阿桂正在河南處理河工事務，不能即刻啟程，遂由和珅先到甘肅，作為臨時主帥。和珅立功心切，準備在阿桂到甘肅之前平定叛亂，於是獨自督師進剿，卻被叛軍擊敗。和珅在軍中毫無威信，下令調動各部將領，將領們都不理睬；開軍事會議時每次提出想法，都被將領們刁難抗拒，他也無可奈何。等阿桂來到前線，和珅前往迎接。阿桂問他為什麼戰敗，和珅只好悻悻回答：「將領們桀驁不馴，都不聽我的命令。」阿桂說：「軍中有令不行，就該斬首啊。」和珅請教下一步進兵方略，阿桂笑而不答，只是命令諸將領次日早上到轅門集合。第二天一早，阿桂升帳發令，命和珅側坐旁觀，見諸將凡有所調撥，無不凜然從命、應聲如響。阿桂佈置完畢，對一旁惱羞成怒的和珅說：「我看了半天，也沒見哪個將領敢輕慢軍令啊！那麼前次之敗，我的尚方寶劍該拿來砍誰的頭呢？」和珅登時就嚇得面無人色。阿桂隨後命他離開軍營，返回北京。

乾隆四十六年，即海昇案發生的四年前。為了提高和珅在朝中的威望，乾隆帝為他提供了出征平叛、建立軍功的機會。哪知道和珅獨自指揮作戰時，不但輕敵躁進、大敗而回，也讓屬下將領對其十分輕視，全然不肯聽其調遣，與阿桂命將時的「輒應如響」形成鮮明對比。這樣一段經歷，是二人在朝中威信的真實寫照，令和珅惱羞成怒，為他們日後的不斷較量埋下伏筆。

清朝審案缺乏審級和終審機構，案件判決都充滿不確定性。圖為清朝衙門審案現場。（圖／紐約公共圖書館The New York Public Library 提供）

案件始末

事實上，海昇案的緣起不過是一件再平常不過的家務小事。海昇自幼娶妻烏雅氏，二人成親之後一直爭吵不斷，四鄰親友無人不知。這天傍晚，海昇讓自家十三歲的丫鬟點煙，坐在裡屋的烏雅氏指其二人有私情，夫妻再次吵鬧不休。吵到激烈處，二人動起手來，海昇走進屋去，踢了烏雅氏幾下，烏雅氏大罵不止。海昇氣急敗壞，又向烏雅氏胸口猛踢一腳，烏雅氏應聲倒在床上。海昇再用手掐住烏雅氏脖子，但此時烏雅氏已經氣絕。海昇見此情形，趕忙穩住心神、裝點現場，用搭包繫住烏雅氏的脖子，吊在櫃腳上，裝作自縊狀。事發後，海昇不敢通知烏雅氏的娘家親屬，準備偷偷入殮。不過，烏雅氏陪嫁的小廝趁機偷跑回去，將烏雅氏縊死的消息告訴了娘家弟弟貴寧。貴寧聞訊，馬上帶著家屬來到海昇家，欲看屍身。海昇將貴寧等人攔在門外，聲稱屍首已經裝裹，須等盛殮再看。貴寧表示姐姐自縊橫死，應該報官，不能私自入殮。海昇不肯，貴寧爭執不下，遂到主管京師治安的步軍統領衙門遞狀，呈明親姐死因不明，請求官府派人驗屍。

時任步軍統領的正是和珅。當得知被告海昇是阿桂的親戚時，和珅一陣竊喜，頗欲借此機會令阿桂難堪。按照慣例，內城出現非正常死亡的情況，應由步軍統領衙門行文刑部，請刑部派員驗屍。阿桂家族在刑部威望極高，其父阿克敦擔任刑部尚書達十年之久，阿桂此時又分管刑部事務，部內尚書、侍郎和主要司官，幾乎都是他們父子提拔培養的。刑部接到步軍統領衙門行文後派出的司官李闊、業成額二人，都不願興起事端令阿桂蒙羞，而隨同前往的仵作李玉又接受了海昇管家的賄賂，雖然認出烏雅氏脖頸上的傷痕並非致命傷，仍然以自縊喝報，二司官也囫圇以自縊定案。

事情到了這一步，如果是尋常案件，自然可以糊弄過去。而此案既由和珅經手，就難以蒙混過關。和珅一面挑唆貴寧在步軍衙門不斷喊冤，且狀詞直指阿桂，稱其指示刑部司官包庇親屬；一面親自上奏，將此案擺在乾隆帝御前，並建議「將海昇解職，交刑部傳集應訊人證，審明確擬」。乾隆帝對此案頗為重視，下旨刑部再次派出得力官員驗屍，並由都察院派員共同前往，起到監督作用。一時間，刑部派出侍郎景祿、杜玉林，司官王士棻、慶興四人，都察院則由左都御史紀昀帶領崇泰、鄭澂兩位御史，一起前往海昇家，又調都察院五城中的西城仵作王國泰代替刑部仵作檢驗屍首，以防舞弊。

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事實上，和初驗的幾位官吏一樣，這次參加覆驗的七位官員和一名仵作，也沒有人願意把事情的真相捅破。首先，按照清代制度，京城內有仵作的衙門只有刑部和都察院五城。刑部仵作水準較高、薪水亦高；都察院仵作水準較低、薪水也低，且升遷方向就是進入刑部。因此，除非萬不得已，都察院仵作斷然不敢翻刑部之案。此外，這次檢驗官員中職位、資歷最高的當屬紀昀，但更巧的是，阿桂之父阿克敦正是紀昀的鄉試座師，且師生之誼甚篤，可稱得上通家世好。既然事情礙著老朋友的臉面，一向精明過人的紀昀自然樂得成全。他一到驗屍現場，就以年老眼花、不懂刑名為由，一語不發，隨他前來的兩名御史自然也不作聲。至於刑部此次派來的幾位堂、司官員，都是部內幹練之員。如杜玉林任司官時，是刑部第一個還沒有實缺就獲得總辦秋審殊榮的人；慶興是有名的驗屍老手；而王士棻更秉公處死過和珅的家奴。不過，刑部官員中越是得力能幹之人，越與阿桂關係密切，受其提拔恩惠越多。綜合以上幾個因素，這次驗屍的過程與初驗毫無區別，結果也仍然是「自縊」，只比初驗時多出左右膝四處不致命傷。

案子上奏後，貴寧仍然在步軍衙門控告不休，一口咬定兩次驗傷結果都不屬實，是刑部、都察院因為阿桂情面故意瞞報致命傷。乾隆帝一時也拿不定主意，召見阿桂詢問。

●本文摘自麥田／城邦文化出版之《清代驚世奇案啟示錄：帝王心術、官場規則、制度弊端、人情羅網，從疑案的煉成看清代從盛世走向末路的更迭起伏》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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