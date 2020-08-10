龍應台首本長篇小說《大武山下》 挑戰新題材再展創作魅力

閱讀小貼士

以《野火集》、《目送》、《大江大海一九四九》等作品，在華人圈擁有極高知名度的作家龍應台，出版散文、文化評論、紀實文學等作品近40種，睽違兩年，發表最新力作《大武山下》竟非以她擅長散文、評論著筆，而是寫作三十多年首度創作長篇小說，讓廣大書迷們備感期待。

《大武山下》融合懸疑、犯罪推理、靈異、生態等元素， 描述一位自覺「身心脫臼」的中年作家，返回闊別半世紀的大武山鄉村生活，遇見各種底層辛酸小人物，也漸漸「看見」一般人看不見的神祕事物，包括一個永遠停留在14歲的少女靈魂，以及一件塵封已久的殺人案……。 書中大量描繪的動、植物多為臺灣特有種與原生種，還有龍應台親繪插圖，呈現她豐富多元的創作能量。 7月17日出版上市引起熱烈迴響，前總統馬英九亦自掏腰包購書支持，今日電子書海內外全面上架，歡迎讀者以數位閱讀方式，感受龍應台全新的創作魅力。

馬英九7月18日在金石堂書店購買《大武山下》，以行動支持龍應台新書及書市。（圖／翻攝自臉書帳號「@龍應台-Lung-Yingtai」刊登貼文照片）

文／龍應台

山豬有約

既然晚上九點與山豬有約，乾脆就把這一天做為我的大武山巡山日吧。

下午就從小鎮出發，往來義方向行駛，大概十分鐘就到了縣道一一○和一八五號公路交叉的路口；穿過路口就進入了來義鄉，開始入山。

是很想去考「巡山員」這個工作的，想想看：每天的任務就是在山裡行走，看樹，聽鳥，觀察動物，住在草叢工寮裡，躲在樹叢裡抓偷竊樹木的「山老鼠」。還有比這個更親近大自然的工作嗎？

把甄選簡章拿來研究，一看到「術科」考試，就打消主意了。考試有兩項，先是背著一個二十公斤重的背包，九分半鐘內跑完一公里。開玩笑。

然後要實地騎上一輛一五○西西循環檔機車，在二十五公尺內由一檔換到三檔。

二十五公尺內換三檔？

算了。別提了。

一入山谷就是林邊溪。溪道極寬闊，乾涸，暴雨沖下的大石頭，被烈日凶猛曝曬出一種洪荒初始的野蠻感。沿著林邊溪東岸走一小段，到了大後部落突然北折，就是上游瓦魯斯溪了。

走在無水的溪床上，令人不安，誰知道暴雨會不會突然從天而降。我出生的這個島嶼，被我視為理所當然，但是，我真的認識它嗎？

島的形狀像香蕉，也像一片白玉蘭的葉子，葉形南北狹長，跟葉軸橫切的葉脈就很短促。如果說葉軸是高山，那麼島嶼的溪，就是這些東西走向的葉脈。夏季，天空裡的雨水約好了全部同時報到，每一條溪，就變成高懸直下的水管，一夕暴漲，像一列失速的火車，衝向大海。火山爆發般的大地能量，把山中沿路的巨木大根連同村莊部落、農田樹林、牛羊豬鴨一併掠走，混入泥漿，滾進大海。

冬天，雨水不來。溪床被夏天的暴雨撐開來寬達數里，石頭與石頭之間，白頭的蘆葦搖曳，滿目荒蕪。

沙土路旁有一個草棚，棚下一張破舊的桌子，桌子上一堆參差不齊的檸檬，排灣族老婦人嚼著檳榔、赤著腳，坐在沙土上。我停車，搭訕幾句，買了一包醜檸檬，她高興地賞了我幾粒夾了石灰的檳榔。

蜿蜒上山，到了山腰部落，停車懸崖邊，查看地形，知道眼前是排灣族佳興部落，舊稱「布勒地社」。海拔三百三十公尺，九十戶人家。佳興部落屬於排灣布曹爾亞族支群的巴武馬群。

往下眺望，層層大山環抱著一個白色的十字架，是一個山頭上的小教堂。好大氣魄，竟然拿大武山的山嵐繚繞來當禮拜的煙火。福佬和客家莊的神明，都在市井之中。屏東平原的土地上無處不是宮祠寺廟道觀道場。村頭村尾路東路西，也都有土地公和各路將軍守護。這深山部落裡的教堂，卻昂然獨立於穹蒼之下，丘壑之中。

下山時已近晚，月光盈盈灑在鳳梨田上。沿著這條老山路，在半山廢棄的石板屋那裡一個大右轉，經過幾畝田，就是約好的遊樂場了。獵人是不是已經收拾了刀子在等著……

走過一片墳場。

墳墓其實是往生者的人間小別墅，只是跟黑影幢幢的香蕉園在一起，讓我有點錯覺，彷彿別墅裡有人在走動。

到了約定的地點，青山遊樂場。

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車子熄火，車窗打開，鳳梨田裡蛙聲震耳。遊樂場廣場上站著一個比房子還高的摩天輪，摩天輪旁一座巨大的龍頭馬身的動物。雲影浮動，使得高聳的摩天輪時明時暗。後山上的檳榔樹，一片黑影，在夜風裡搖動。

一種神秘的氣流使我開始信心動搖：晚上九點，荒郊野外，鬼魅似的遊樂場，全為了一隻山豬──我是不是至少……該把車門鎖上……

一輛摩托車噗噗出現在小路上，燈如鬼火，朝我過來。

鬼火接近，看見車上的臉孔，我放心了。是懸崖邊那個大眼少年。

我的車跟著他，朝部落駛去。

●本文摘自時報出版出版之《大武山下》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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