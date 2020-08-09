韓良憶新作分享家常菜的美味記憶 電子書獨家首賣！
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飲食作家韓良憶的的父親是江蘇人、母親是高雄人，兒時曾住在臺北，後來嫁給荷蘭人，因此她的餐桌日常遠比我們想像得還要多姿多采，融合中式、台式、西式的各色料理，不只懂吃、懂烹飪更懂得享受美食。名導演王小棣讚說：「一直羨慕良露和良憶姊妹，說起美食總有往日簡樸年代的生活點滴…...良憶之後出國又遠嫁到荷蘭，她的美食天地更寬闊了，學貫中西之後她品味敏銳，手藝越精，但是好奇心和生活感依然全在，看她食譜就像是跟著她一起過了好多好日子。」
《好吃不過家常菜》正是韓良憶最新節氣食譜，不只為一年12個月準備不同的佳餚菜品，帶入廚事祕訣，更透過料理追尋那些口齒留香間往事，分享幸福的滋味。電子書 udn 讀書吧獨家首賣，現在購書還能再享有「今周刊出版全書系」購書優惠，活動優惠只到8/31止，歡迎懂吃又精打細算的你來搶便宜！
文／韓良憶
筍乾炒肉絲
僑居荷蘭時，食欲往往伴隨著鄉愁而浮沈，渴求的滋味時時在變動。幸好，我住的城市華人夠多，這些舌尖上的鄉愁多半能夠得到化解，有的可以在唐人街找到，有的能夠自己動手做。然而，偏偏有那一兩樣，整個荷蘭上天下地都找不著，好比說，竹筍。
試過偷偷夾帶生鮮竹筍回荷蘭，仔細用紙巾包好，放進密封袋，再包一層棉衫。結果，回到鹿特丹家中，取出一看，筍尖竟然變長變綠，筍也變老變苦，原來竹筍出土後，還會繼續生長。
後來，改帶真空包裝的筍乾，雖不似鮮筍那般清甜，但那發酵熟成的滋味，越吃越香，耐人尋味，那正是故鄉的味道啊。我珍之惜之，或炒肉絲，或燉五花肉，一次只捨得用上半包，因為吃完了就沒了。
這會兒，我已回到生長的土地，夏季的竹筍也好，筍乾也好，都不怕買不到，但我並未忘記在過往的異鄉生活中，筍乾的好味道曾給過我多少安慰。
材料：
筍乾200公克
肉絲100公克
蒜頭2瓣
辣椒1至2根
蔥1根
大紅袍花椒約10粒（可省）
醃料：
醬油1小匙
白胡椒少許
食用油少許
太白粉水少許（1小匙太白粉兌1小匙水）
調味料：
蔭油1大匙
糖1小匙
紹興酒1瓶蓋
鹽適量
做法：
1. 筍乾用清水泡30分鐘（中途換一次水），以滾水汆燙4至5分鐘，瀝乾。
2. 將醃料和肉絲混合均勻，醃15分鐘。
3. 蒜頭切末、辣椒切斜片、蔥切段。
4. 熱鍋，倒入約1大匙油，醃好的肉絲下鍋，炒至變色即盛起，瀝油。
5. 炒鍋再加約1大匙油，轉小火，花椒下鍋煎至香味傳出後，撈出花椒，轉大火炒香蒜末後，下辣椒和蔥段略炒。
6. 筍乾下鍋拌炒，淋上蔭油，加糖，再炒一會兒後，下肉絲，撒一點鹽調味，熗一點酒，炒勻後起鍋。
*廚間小語：不喜歡花椒味的話，也可不加。
麻辣豆腐
老同學來家裡吃飯，我做了麻辣豆腐。菜一上桌，她就開心地說，「我最愛吃麻婆豆腐了。」
「不正宗啦，應該是麻辣豆腐。」
「麻麻辣辣，滿香的。」她已迫不及待地舀了一匙，嘗了嘗，「怎麼會不正宗？」
我邊吃邊解釋。首先，今晚我炒的是豬肉末，道地川式麻婆豆腐則該用牛肉末；再者，我用的調味料，是黃豆加上蠶豆製造的台式川味辣豆瓣醬，而非僅用蠶豆的陴縣豆瓣醬。
雖說花椒油是用朋友送我的四川青花椒和紅花椒做的，我還自己乾炒了大紅袍花椒，磨碎了做花椒粉。但是嚴格說來，我從廚房端出的這一碗豆腐，的確麻辣，可惜並不「麻婆」。
「管它麻婆還是麻辣，」好友又舀了一匙，「只要下飯又好吃，就可以了。」
嗯，這話倒也中肯。
材料：
板豆腐1塊（300公克）
牛或豬絞肉120公克
薑末2茶匙
蒜末2瓣
乾辣椒片2茶匙
番薯粉或太白粉水適量（可省略）
花椒油1茶匙
花椒粉1茶匙
蔥花或青蒜片適量
油（菜籽油為佳）適量
調味料：
辣豆瓣醬2湯匙半
醬油1茶匙
紹興酒1瓶蓋
鹽適量
做法：
1. 板豆腐切丁，入加了鹽的滾水中汆燙，再沸騰後之即撈出。
2. 起油鍋，加絞肉，用中火炒至肉末散開而焦黃，即「酥」了。加進薑蒜末，炒香。
3. 下辣豆瓣醬、乾辣椒片以中小火略炒，淋醬油和酒，加約500毫升水，大火煮開。
4. 豆腐丁下鍋，小火煮3至4分鐘，勾芡，轉大火煮滾，淋一點花椒油拌勻，盛起。
5. 上桌前，撒上花椒粉和蔥花或青蒜片即可。
●本文摘自今周刊出版社出版之《好吃不過家常菜：韓良憶的廚房手帖》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。
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☞《小飲，良露》已故作家韓良露對旅行成癮，在近20年的旅行生涯中，走遍50多國，喝遍世界佳釀，暢快溫暖感性的文筆，訴說一瓶瓶葡萄酒的故事。
作者簡介
韓良憶
飲食旅遊作家和譯者，曾旅居歐洲十三年，目前和荷蘭丈夫定居台北。自認是饞人，對美食有信仰，樂於動手烹飪，愛旅行，愛散步，生活中不能沒有書本、電影和音樂。曾在報紙和電視媒體工作，還當過電影助理製片，目前在台北BRAVO FM 91.3電台主持節目，並為台灣和中國大陸多家報刊撰寫專欄。繁簡體中文著作加起來近二十本，譯作更多。
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