失業父親與失智祖父！深掘兩代失職父親的隱忍與哀愁

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深受傳統華人社會觀念影響，多數人心中「父親」的形象與「嚴肅、威權、不擅表達」畫上等號，不僅很難拉近親子關係，身為孩子的我們也同時也很難主動關懷他們、察覺他們的需求。除了藉由一年一次的父親節送禮，滿足他們物質需求外，你真的有關心他的身體健康嗎？你有多久沒有放下手邊瑣事，坐下來與父親聊聊呢？

因撰寫《為愛重生》，為弱者發聲爆紅韓國小說家蘇在沅，這次最新出版小說《因為是父親，所以......》改以「失智症」、「失業」及「親子議題」著手，省思父親角色的枷鎖，同時小說字句間營造真實情境般的對話和劇情，細膩且生動將他們擔憂、無奈、隱忍的呈現在我們面前，打動萬千讀者們的心，讓人讀著讀著不自覺淚流滿面......。

文／蘇在沅

徐首喆的聲音顫抖著。他拿著藥袋上了公車，直到回到位於鄉下獨居的老房子，一路上他都在自言自語。

「沒有理所當然的事，就算是上了年紀的人，也不是什麼事都能接受啊。」

進了家門，他也沒有停下來。就這樣，三天過去了。直到自己接受了這一事實，接受了這種狀態後，徐首喆開始做出了計畫。

到了第四天，徐首喆算計起了自己的財產。這輩子在教育界工作了六十年，做為補償每個月存摺裡會進來一點錢。這間蓋在約莫兩百坪院子裡的三十坪的老房子也值不了幾個錢。因為房子蓋在農耕專用區，所以賣掉一坪也才不到兩萬元。除此以外，還有變成古董、毫無用處的摩托車，以及房子一旁用來打發時間種花種草的一畝地。這就是徐首喆的全部財產了。這些地賣掉的話，能拿到五百萬元左右，加上田地也處理掉的話，大概就有一千萬元（編按：本書所提到的金額皆是韓圜）上下了。徐首喆打算把這些錢都匯給一路苦過來的兒子。還好，定期進來的退休金可以負擔得起照顧自己的養老院。

徐首喆安心的鬆了一口氣。他忽然覺得先走了的妻子替自己分擔了負擔。過去的日子裡，就連兒子也平靜地接受了歲月奪走了母親的殘酷現實。歲月流逝，奪走了太多太多，但唯獨死亡依舊執著的守在原地沒有逃走。雖然所有人都會覺得委屈，但卻都不得不承認，隨著時間流過，必定會迎來死亡，大家會送上毫無意義的、不算是安慰的安慰。徐首喆接受妻子的空位，用了整整一年的時間。雖然兒子在三天的葬禮後就接受了現實，但他卻哭了整整一年。當身體不再年輕，漸漸衰弱，徐首喆才感悟到死亡是如影隨形的。妻子是被無情的歲月帶走的，很快自己也會隨之而去

如今怎麼會感激起了妻子的提早離開呢？徐首喆感激起了從前為妻子傷心並思念著妻子的自己，也感激起了曾經覺得冷酷無情的歲月

徐首喆用了一個星期的時間整理好一切。七十二年來，他比任何人活得都努力，但整理這樣的人生卻只用了一個星期。徐首喆想開以後，追溯起了過往，他覺得七十二年的時間就跟轉眼一瞬一樣。此時，在他心裡不存在「我還能活多久」的疑問和感觸，因為「我還有多長時間可以清醒的照顧自己」的恐懼正在召喚著他

過了一個星期，徐首喆才給兒子打了電話，他很想跟最近都沒來電話的兒子聊聊天。徐首喆生怕自己忘記，於是把財產目錄寫在了紙上。不滿一頁的內容，他反覆讀了一遍又一遍。徐首喆一手拿著電話，一手緊握著紙。

（圖／Unsplash）

「喂，爸。」

電話裡傳來兒子有氣無力的聲音。

「你好好聽喔。」

徐首喆連聲招呼也沒打，一口氣講了下去。

「我打算把房子和地都賣掉，自己一個人住得也很辛苦。」

兒子剛要說什麼，徐首喆直接打斷了他，因為他害怕從兒子口中聽到「爸，您是要來跟我們住嗎？」他不願去想像兒子背棄自己。這種想法讓他急不可耐地繼續說道：

「但我也不想跟你們住在一起，我受不了擠在首爾那種像雞籠一樣的地方。我打算出門旅行，回來以後直接住進養老院，跟那些年齡相仿的人一起度過餘生。」

那句「我也不想跟你們住在一起」是徐首喆最後的自尊心。因為先拒絕了兒子，所以有了面子，心裡也輕鬆了。兒子含糊其詞的回應了一聲「爸……」徐首喆手中拿著簡短的財產目錄，心情舒暢的一口氣從頭唸到尾。在打這通電話以前，他還揪著一顆心生怕兒子說「我們沒辦法接您過來一起住」，所以他感到焦慮不安，認為自己必須先開口拒絕，必須保持身為父親的堅強和體面。還好，自己先講出了口，守住了自尊心，不用再覺得心裡難受了。

「我能給你留下的財產並不多，因為我也要好好享受自己剩下的餘生，出門旅行，跟朋友喝酒，上了年紀也會想吃點零食。我打算給你匯一千萬元，等我死了也好辦葬禮。我可不想當一個連葬禮費都要子女負擔的父親。」

「您這是怎麼了？怎麼突然講這種話啊？」

「這不是突然，我每天都在想這件事。這是我考慮很久以後才做出的決定，所以你也不要再說什麼了。」

兒子沒有反駁。雖然沒有期待，但徐首喆還是覺得心裡很不是滋味，在他的內心深處其實希望聽到兒子說「什麼葬禮費！幹嘛講那種話！」或是「我們來照顧您！不要把我當成不孝子！」之類的話。

（圖／Unsplash）

事實上，他希望兒子問候自己的時候，能說出「我得了失智症」，然後找個人陪自己流淚難過，他希望能與兒子帶著父子之間的那種執拗與難為情一起痛哭一場。但接下來的只有安靜的沉默。面對沒有任何聲音的話筒，徐首喆低聲說：

「你吃飯了嗎？」

他用這句問候否定了自己難受的心情。難過只是一時，更多的是擔心自己的孩子有沒有吃飯，有沒有好好照顧自己。

「吃了。」

「身體健康？」

「嗯，都很好。」

「酒呢？最近沒喝酒吧？」

「沒有。最近聚餐少了，我也不怎麼喝了。」

「工作都還順利？」

「老樣子。」

「常常加班嗎？最近公司忙嗎？」

「經濟不好，不怎麼忙。」

「孩子和老婆都好？」

「他們都很好。下個月，兒子放假就能出來了。」

「是嘛……」

一陣沉默。難道當兒子的就一點也不關心父親的近況嗎？徐首喆該問的都問了，但卻沒有得到任何問題與回答。

「那掛了吧。」

「嗯。爸，您多保重，好好吃飯。過段日子我在回去看您，見面時我們在商量一下。」

「不用商量，我已經決定了。掛了吧。」

徐首喆掛了電話，坐在視野開闊的廊廳上呆呆地望著一片秋色的遠山。他面帶苦笑，喃喃自語了起來：

「幹嘛這麼急呢？問候幾句就那麼難嗎？」

徐首喆的每句話都顯得很不是滋味，兒子每次都是講那幾句形式上的話，您多保重、好好吃飯。總是這樣，再不然就是用沒有期限的約定做為最後的結束語。難道他就一點也不關心自己的父親嗎？父親是怎麼過的？今天做了什麼？最近都跟誰見面聊天？徐首喆有那麼多問題想問兒子，但兒子似乎不是那樣。

●本文摘自暖暖書屋出版之《因為是父親，所以……》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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