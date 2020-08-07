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傳記名家張戎再揭「國母」宋慶齡與宋家三姊妹歷史秘辛

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《宋氏三姊妹與她們的丈夫：20世紀三位傳奇女子，一部動盪百年的中國現代史》 作者：張戎（Jung Chang） 出版社：麥田／城邦文化 出版時間：2020年7月28日
書名：《宋氏三姊妹與她們的丈夫：20世紀三位傳奇女子，一部動盪百年的中國現代史》
作者：張戎（Jung Chang）
出版社：麥田／城邦文化
出版時間：2020年7月28日

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民國初期的中國是風雨飄搖的年代。軍閥割據、日本入侵、國共內戰，中國的局勢充滿著未知。變動的時代是英雄與梟雄的舞台，然而聚光燈忽略的地方，卻有一家三姊妹在中國的歷史中扮演著舉足輕重的角色，她們正是宋靄齡、宋慶齡與宋美齡三姊妹。

全球知名的中國歷史、傳記作家張戎，繼《慈禧：開啟現代中國的皇太后》、《鴻：三代中國女人的故事》和《毛澤東：鮮爲人知的故事》之後，再度書寫中國歷史，本次則從孫中山、蔣介石等名人的配偶宋氏三姊妹的觀點出發。《宋氏三姊妹與她們的丈夫》一書親訪宋、孔、蔣、孫家親屬與專家學者見證人、參閱臺港英美俄五地共14家檔案館、更收錄三姊妹個人生命與大歷史交織的珍貴照片64幀，受到《紐約時報》、《泰晤士報》、《衛報》等重量級媒體一致盛讚！

1924年11月，國父孫中山（右）與宋慶齡從香港乘「春陽丸」北上，在甲板上合影。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
1924年11月，國父孫中山（右）與宋慶齡從香港乘「春陽丸」北上，在甲板上合影。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

文／張戎（Jung Chang）

一八九四年七月四日，夏威夷在推翻君主制一年之後，宣布成立共和國。沒人想到的是，這個太平洋群島上的政體變化，居然影響了萬里之外的中國的歷史進程。後來被稱為民國之父的孫中山，二十七歲那年在這裡上岸，一頭撞進了熾熱的「共和」空氣。人人都在談「共和」：保皇者密謀恢復被推翻的利留卡拉尼女王（Queen Liliuokalani），共和黨人在準備用武力捍衛他們的新政權。這個年輕人本來就是激進分子，正在千方百計顛覆大清王朝，現在突然看到王朝推翻後中國可以向何處去。在夏威夷，孫中山得到了「共和」的靈感。

這是一個新鮮字眼，當時的中國人只知道皇權更替。視大清王朝為異族統治、渴望推翻它的漢人，都只想到建立另一個王朝。許多人呼籲恢復清朝以前的明朝，但這一前景沒什麼吸引力：明朝早就是棵腐朽的老樹，被一場農民起義連根拔起，滿人只是從關外乘虛而入。沒人真想回到明朝。未來該怎麼樣，大家都說不清楚。

夏威夷給了孫中山一個清晰可行的藍圖：「共和」。那年十一月，在陽光燦爛的檀香山，孫建立了他的政治組織「興中會」。成立會議在當地一家華人銀行經理的住宅舉行，這是棟兩層木頭小樓，有寬大的涼臺，格子窗外熱帶的花木為它遮陽。到會的二十餘人按夏威夷的方式左手放在《聖經》上，舉起右手宣誓，誓詞是孫中山寫的：「驅除韃虜，恢復中華，創立合眾政府……。」

把「反滿」與「共和」連在一起，可謂孫的天才之舉。民族情緒讓人們很容易接受共和。二十年不到，一九一一年，滿清王朝就被推翻，中國成了共和國，孫中山也成了當然的「國父」。

黝黑皮膚、矮小勻稱、五官端正的孫中山，出生在中國南海岸的廣東鄉間，離香港、澳門很近，距北邊的省會廣州有一百來公里。他的村子有個詩意的名字「翠亨」，但坐落在荒涼貧瘠的山坳裡，沙質土壤，種不出好莊稼。一八六六年十一月十二日，孫中山出生的時候，孫家窮困已極，父母孫達成夫婦、祖母、十二歲的哥哥和三歲的姊姊，全家人住在一間十來米長、四米寬的小泥屋裡。他長大些後睡不下，哥哥姊姊只得到親戚家去借宿。米飯太寶貴，平常只能吃番薯，男人們很少穿鞋。達成夫婦盼望新生兒能有點好運氣，給他取名「帝象」，希望他沾上這一帶供奉的道教神祇「北帝」的光。

可小孫中山四歲就顯示了他未來離經叛道的個性。他媽媽那時在給七歲的姊姊妙茜纏腳：折斷妙茜的四個腳趾骨頭，把它們硬彎到大腳拇趾下，用布綁起來，做成「三寸金蓮」。這個一千多年來讓中國女子天天受罪的酷刑，對農家女兒也不例外。孫的媽媽自己受了一輩子纏腳的苦，如今還不得不親手折磨女兒。看到姊姊痛苦地呻吟哭喊，孫中山懇求母親住手。孫媽媽流著淚對他說，要是他姊姊長大了沒有一雙「小腳」，人們會譏笑她，說她「不是中國人」，那時「她會怪我」。小孫中山還是扭著媽媽不放，母親終於軟了下來―不是不纏了，而是把妙茜送去村裡的纏足專門戶。

「三寸金蓮」在封建時代，是上流社會女性的代表。本圖為示意圖非書中人物所穿戴衣物。記者徐如宜／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
「三寸金蓮」在封建時代，是上流社會女性的代表。本圖為示意圖非書中人物所穿戴衣物。記者徐如宜／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

五歲時，哥哥孫眉遠渡重洋、坐四十天的遠洋輪去夏威夷闖天下。那時夏威夷是個深受美國影響的獨立王國，為了發展農業，歡迎中國農民。十七歲的孫眉勤勞刻苦，先在農場幫工，後來開創了自己的事業。他掙了不少錢，也大量寄回家，孫家的境遇改善了。新房子蓋起來，孫中山九歲時進了學校。

孫討厭讀孔夫子的聖賢書，就像討厭下地種田。後來他告訴朋友，一開始有「思想」時，他就一心想著怎樣才能逃離他所過的這種生活。機會終於來了。一八七九年，哥哥同意他去夏威夷。一靠岸，十二歲的孫中山就愛上了這個地方。首府檀香山的港口，矗立著歐洲風格的宏大建築，叫他覺得像「奇妙的仙境」。市內潔淨有序，比起又髒又亂的翠亨，也恍如換了人間。

孫眉本來想讓弟弟在生意上幫助自己，但弟弟不感興趣，他就順從弟弟的意願，送他上學。先上的是檀香山英國聖公會辦的義奧蘭尼（Iolani）學校，這裡一切遵循英國私立學校的教學辦法，教師們也大都是盎格魯―撒克遜人。孫學得很起勁，三年後畢業時，英文文法考試第二。自豪的哥哥為他設宴慶祝。學校頒發的獎品是一部關於中國文化和歷史的書，提醒學生們不要忘記他們的根。孩子們沒有被英國化，小孫中山的腦後，還垂著一根長長的辮子。學校整齊畫一的制服、一絲不苟的紀律、由教官指導的扛槍操練，都叫他歡喜。

畢業後，他進了島上的最高學府：美國傳教士辦的奧鴉湖（Oahu）學院，即今天的普納胡（Punahou）學校，奧巴馬總統的母校。學費昂貴，每星期一銀元，能買一隻一百磅重的山羊。對還在奮鬥的孫眉來說，這是個不小的負擔。

一八八三年夏天才回家的孫，秋天便出走，目的地是香港。英國人管理前這裡是幾個散落的小漁村，如今變成了宏偉的國際大都市，港口有點像檀香山，只是更壯觀。到了香港，孫徑直去到英國聖公會給男孩子辦的學校兼孤兒院，他知道那裡會收留他。果然，他住進了教室樓上的一間屋子。

父母當然不願真的趕走他，不久就派人來要他回家。他們還給他說了一門親，女孩是鄰村朋友的女兒。像許多人一樣，他們認為成家生子會讓年輕人安頓下來，做個負責任的家長。孫接受了父母的要求，第二年回家成親。但成親只是手段：回家前，他先登記入讀香港中央書院，哥哥孫眉付費。

國父孫中山17歲自檀香山返國的肖像，成為吳文淼創作的靈感來源。 記者高堂堯／翻攝（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
國父孫中山17歲自檀香山返國的肖像，成為吳文淼創作的靈感來源。 記者高堂堯／翻攝（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

十七歲新郎的這樁包辦婚姻，對他十分有利。新娘盧慕貞比他小一歲，美麗大度，知書識禮，性情溫柔，絕非好吵架抱怨之輩。婚後，她留在孫家侍奉公婆，照料家事，一雙纏緊的小腳從不閒著。而孫中山待了兩星期就走了，從今以後，他有時回來一趟住幾天，別的時間在外過著無拘無束的生活，有別的女人作伴。

婚後不久，孫在香港受洗成了基督徒。施洗的是美國喜嘉理（Charles R. Hager）牧師，住在孫中山樓上。另一位牧師朋友為他改名「日新」，取《大學中「苟日新，日日新，又日新」之意。粵語「日新」音近「逸仙」，孫逸仙便替代乳名「帝象」成了他的名號。「中山」則是後來他在日本流亡時用過的假名，源自一個日本人的名字。

孫並不真信仰上帝，朋友們都知道他很少上教堂，後來他還嘲笑基督教。但教會帶給他很多機會。在孫眉因他入教而中止為他付學費時，教會幫助了他，讓他在廣州的教會醫院學醫。

那時的廣州，遍城是窄窄的泥巴小巷，行人與轎子爭道，轎前有開道的，直著嗓子叫喊。街兩旁的小攤販中，有賣狗貓甚至賣猴子做食物的。骯髒擁擠、汗臭沖天，這不是孫中山想住的地方。他很快跟哥哥和好，重回香港，由哥哥資助進了剛開辦的為中國人所設的醫學院。說服哥哥很容易：當醫生是務實的理想職業。過了幾個月，他們的父親去世，悲傷之餘，孫眉更覺得自己應該照顧好小兄弟，把孫的生活費翻了一翻。孫中山因此得以在學醫五年中，愜意享受他喜歡的都市和生活。

一八九二年夏天畢業，但他找不到工作：他的畢業證書不為香港所承認，新醫學院的課程，在最初幾年夠不上英國本土的標準。鄰近的葡萄牙屬地澳門也不承認他的證書，孫在那裡勉強待了一年，只得搬到證書不成問題的廣州。

正是在廣州，孫中山打定主意做職業革命者。

●本文摘自麥田／城邦文化出版之《宋氏三姊妹與她們的丈夫：20世紀三位傳奇女子，一部動盪百年的中國現代史》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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作者簡介

張戎（Jung Chang）

張戎，全球知名的《慈禧：開啟現代中國的皇太后》、《鴻：三代中國女人的故事》和《毛澤東：鮮爲人知的故事》三書作者。1991年《鴻》出版後，成為英國出版史上非小說類最暢銷的書籍之一，名列讀者評選的二十世紀最佳書單，在全世界有關中國的著作中讀者最多，至今在英美亞馬遜網路書店中國欄目的暢銷書榜上仍名列前茅。2005年與丈夫喬．哈利戴合著的《毛澤東：鮮爲人知的故事》出版，美國《時代》週刊評論說：「這本書的威力像原子彈。」這兩本書迄今已經翻譯成四十多種文字，在中國大陸以外的銷售量超過一千五百萬冊。《慈禧：開啓現代中國的皇太后》於2013年出版英文版時，《紐約時報》稱這本書是第一部全面使用中英文史料的、關於慈禧的權威著作。2019年，《宋氏三姊妹與她們的丈夫》出版英文版，英國政治週刊《旁觀者》讚嘆本書為「一部不朽巨作」。

張戎1952年出生於四川宜賓，文革中做過農民、赤腳醫生、翻砂工和電工。1973年就讀四川大學外文系。1978年留學英國，1979年入約克大學專攻語言學，1982年獲博士學位，是中共執政以來第一位獲英國博士學位的中國大陸人。曾在倫敦大學亞非學院任教，為該院榮譽院士。


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