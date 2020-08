18世紀防疫先驅，終結英國天花的關鍵女性──孟塔古夫人

閱讀小貼士

職業刻板印象讓我們錯過認識許多偉大的女性科學家的機會,當你提到科學家時,你不該只知道「居禮夫人」,更不該只認識「愛因斯坦」,事實上有更多的女科學家畢生鑽研成果,使得世界得以向前邁進。

《顯微鏡後的隱藏者:改變世界的女性科學家》收納從15世紀至近代的16位女科學家,從歷史中,發掘出鮮為人知的女科學家,包括微生物、病理、疫苗、放射線或教育等領域,她們的成就將使我們不再受天花的威脅、了解DNA的重要、能運用抗生素對抗病毒……不僅是科學的創新者,更是性別平權的先驅。

文/劉仲康、鍾金湯

天花防疫的先驅 ──瑪莉‧渥特莉‧孟塔古夫人

(Lady Mary Wortley Montagu, 1689~1762)

「這一切都太有趣了.(It has all been most interesting.)」── 孟塔古夫人的臨終遺言

天花是人類史上重要的疫病,它是一種由病毒造成的急性傳染病,死亡率曾高達百分之三十至三十五。病毒通常感染皮膚、口腔與喉咽的血管組織,尤其會在皮膚上產生充滿液體的膿疱,痊癒後也會留下痂痕,造成痲臉;有時還會導致失明和四肢殘障。

天花最早大約出現在西元前一萬年,歷史上記錄曾反覆肆虐亞洲、歐洲和非洲等地區。一五二○年西班牙殖民者將天花引入美洲,導致百分之九十至九十五沒有抵抗力的新大陸原住民死於此疫病,改寫了美洲的歷史。十八世紀期間,每年有超過四十萬的歐洲人口死於天花。即使在科學發達的二十世紀,也曾造成了總數約三至五億人口的死亡。

天花疫苗接種技術成熟後,疾病預防的衛生措施與觀念也開始普及。圖為19世紀等待疫苗接種的流浪漢們。(圖/紐約公共圖書館The New York Public Library 提供)

直到一七九六年英國醫生簡納(Edward Jenner, 1749-1823)發明牛痘天花疫苗後,我們才有了有效預防的武器,也澈底改變了人類的命運。一九八○年世界衛生組織(WHO)終於宣布天花已完全絕跡,這是人類有史以來第一次從自然界中清除了一個人類的傳染病。

在牛痘疫苗的研究過程中,英國的瑪莉‧渥特莉‧孟塔古夫人(Lady Mary Wortley Montagu, 1689-1762)占有重要的地位;她是首位將東方國家接種人痘技術(源自於中國)引進英國的人,最後才促成了簡納發明牛痘疫苗。

中國發展甚早的人痘

中國史籍對於天花的記載,最早見於東晉葛洪(284-343)所著的《肘後方》一書。《肘後方》卷二載有「虜瘡」一症,這是世界上對天花最早的文字紀錄。相傳此病是東晉元帝建武初年間,豫章太守周訪於南陽擊退北方胡人(匈奴)時,擄獲之胡人染有此疾,因而傳入中國,故當時將之稱為「虜瘡」。

《肘後方》對於此病的症狀有詳確描述:「發瘡頭面及身,須臾周匝狀如火瘡,皆載白漿,隨決隨生;不即治,劇者多死」。而即使治好之後,仍然「瘡瘢紫黑」,留下疤痕。這比西方國家記載「天花」要早上了千餘年。

由於天花在中國非常猖獗,於是民間中醫逐漸發明了「人痘」接種技術,用來預防天花。據清朝俞茂鯤所著的《痘科金鏡賦集解》一書曾記載,明朝隆慶年間在寧國府太縣(今安徽太平縣)有人種痘,並由此推廣至全國。

而董含所著的《三岡識略》也記載安徽安慶張氏,使小兒穿著「痘衣」,可發輕症,來預防天花。張琰在其所著的《種痘新書》也敘述:「種痘者八、九千人,其莫救者二、三十耳。」可見種人痘雖然安全性不如現代的牛痘疫苗,但也確實發揮了保護人民健康的功效。

中國所發明的種人痘方法,歸納起來可以分成四種:一是「痘衣法」,將輕微天花患者的衣物給欲接種的人穿上,使其罹患後產生抵抗力。第二種「痘漿法」,用棉花沾染痘瘡之瘡漿,塞入欲接種之人的鼻孔內,使其感染。這兩種都是較原始的方法。三是「旱苗法」,把痘痂陰乾磨成細粉,用銀管吹入鼻孔內來感染。四為「水苗法」,把痘痂磨粉並用水調勻,用棉花沾染塞入鼻孔裡。

旱苗法與水苗法是比較進步的方法。至於痘苗也有保留貯存的方法,通常在痘痂脫落後,用烏金紙包好,緊封在乾淨的瓷瓶中,用時再研磨加清水調成糊漿,用棉花沾染塞入鼻中。

最初使用的痘苗是採用病人脫落的痘痂,叫做「生苗」,危險性大;後來才改用接種多次的痘痂,叫做「熟苗」,毒性小且較溫和。這種連續接種來弱化疫苗毒性的方法,與法國微生物學大師巴斯德(Louis Pasteur, 1822-1895)研發狂犬病疫苗的方法不謀而合。可見中國早期發展人痘疫苗的技術,已達爐火純青的地步,也符合現代免疫學的原理。

中國的人痘接種技術後來傳入鄰近國家,如日本、韓國和俄國。清朝俞正燮所著之《癸巳存稿》記載:「康熙時俄國遣人至中國學痘醫,在京城肄業。」實際的年代是康熙二十七年(1688),俄國後來又將這種人痘技術,西傳到中亞及土耳其地區。

土耳其人將俄國傳來的痘苗接種技術略加變更,首先蒐集輕微病患的膿漿,放入容器內保存。接種時,先用針在接種者手臂上劃出一道刮痕,再用針蘸取膿漿塗在刮痕上,然後把將刮痕包紮起來。接種後會發出輕微的病徵,痊癒後就對天花產生免疫力。

中國的人痘接種技術雖然在十七世紀開始向西傳,但是最遠也只到達土耳其,當時歐洲對接種人痘疫苗的方法一無所悉。直到十八世紀,瑪莉‧孟塔古夫人才將此技術引入歐洲,配合當時微生物學與免疫學的發展,最後促成英國醫生簡納發明牛痘天花疫苗,使天花疫病得到有效的控制。

瑪莉‧渥特莉‧孟塔古夫人(Lady Mary Wortley Montagu)畫像。(圖/紐約公共圖書館The New York Public Library 提供)

開明且奔放的女性主義先驅

瑪莉‧渥特莉一六八九年出生於英國一個富有的貴族家庭。四歲時,她的母親不幸因病過世,而父親對這個破碎的家庭也毫無興趣與責任感。幼年的瑪莉非常聰穎,除了善用父親收藏豐富的圖書自學外,也接受家庭友人布涅特主教(Bishop Gilbert Burnet)的指導。非常年輕時便開始寫詩與傳記,二十歲時還將一部希臘斯多亞學派哲學家艾彼克泰德(Epictetus)的著作翻譯成英文。

瑪莉是位非常前衛的女性,她的開放作風比近代女權運動早了約三百年,聰穎又好辯,有人形容她是「機巧舌辯如毒蛇,文筆流暢如利刃」。她任性地隨自己的意願生活,充分體驗人生,還將她一生的經歷與體驗大膽而精細地寫在日記與信件中。

她的著名詩人朋友波普(Alexander Pope)曾親眼目睹她的大膽豪放,描述說:「她是一位夏娃,她不僅嘗了一顆禁果,她還嘗遍了整棵樹上的禁果。」

二十三歲那年她不顧父親反對,與愛德華‧孟塔古(Edward Montagu)私奔到土耳其的君士坦丁堡結婚,成為孟塔古夫人。孟塔古先生本是英國國會「輝格黨(Whig)」的議員,被派到奧圖曼帝國英國駐土耳其大使館工作。隔年,孟塔古夫人在君士坦丁堡生下一個兒子——小愛德華(Edward Montagu, Jr.)。

一七一六年孟塔古先生被任命為英國駐土耳其大使。身為大使夫人的孟塔古夫人,仍然不改她豪放的作風,經常外出親身體驗土耳其的異國風情。她的女兒瑪麗則於一七一八年出生。

在土耳其的日子

在土耳其,孟塔古夫人可不像其他英國婦女,只會待在大使館的堡壘裡聊天、喝下午茶。她喜歡外出觀看這個充滿異國風情的神祕國家,親身體驗許多事物。她對土耳其人很感興趣,結交了許多新朋友,並且對土耳其的政治體系與風俗習慣寫下許多的紀錄。她發現土耳其婦女非常斯文有禮,並盛讚土耳其婦女的財產權制度,因為土耳其離婚婦女不但能夠保有財產,並且可從離婚丈夫處取得贍養費。

孟塔古夫人對土耳其之醫療保健工作與天花接種尤其有興趣,可能是由於她的弟弟死於天花,而她本身也在一七一五年不幸罹患過天花,導致她的美麗容貌受到損傷,不但臉部皮膚留下疤痕,同時也喪失了睫毛。

由於患過天花的人會對天花產生免疫力,因此她毫不畏懼的親近一些土耳其天花患者,仔細觀察與記錄有關天花的許多事物。就是在這種情況下,她學會了土耳其人接種人痘的方法。

一七一七年孟塔古夫人寫了一封信給她的朋友莎拉‧齊斯威爾(Sara Chiswell),信中詳述土耳其人接種人痘的詳細步驟過程,「天花是如此的致命又普遍地存在於人類社會,但在這兒卻因為發明了接種技術而變得完全無害。……老女人拿來充滿天花漿液的硬果殼,……以針頭將毒液盡量注入血管。……他們會發燒臥床兩天,很少超過三天,……八天之後便完全恢復健康。……沒有一個人因此而死亡,妳會相信我非常滿意這個實驗結果,因為我打算將我兒子也接種……。」

一七一八年三月十八日,孟塔古夫人五歲的兒子小愛德華在伊斯坦堡的夏季居所內接種了人痘疫苗,由一位有經驗的希臘女人和大使館內的外科醫師麥特蘭(Charles Maitland)共同執行,接種的天花漿液是從一位罹患輕微天花病人身上取下的。這次接種是成功的,小愛德華沒有發病而存活下來了,並有可能是有史以來第一位接種天花疫苗的英國人呢!

