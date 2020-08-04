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繼珍‧奧斯汀後新一代英式戀愛經典文學《正常人》

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《正常人》 作者：莎莉‧魯尼（Sally Rooney） 出版社：時報出版 出版時間：2019年6月26日
書名：《正常人》
作者：莎莉‧魯尼（Sally Rooney）
出版社：時報出版
出版時間：2019年6月26日

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年輕的我們總被認為不懂愛，為了懂愛，付出一切澆灌，一股腦地拼命追尋，以為這麼做終能開花結果，善始善終。近期有一部愛爾蘭話題影集席捲全臺《正常人》（Normal People）寫盡一對看似平凡的少男少女相戀過程，藏著一般人難以想像的揪心發展，卻又反映這個世代的普遍相戀故事。

《正常人》由新生代暢銷作家莎莉魯尼所著，感動全球百萬讀者的同名原著小說在今年6月23日在臺出版上市，不只該書高踞排行榜數周，影集與小說獲得影迷和書迷一致好評。作者在書中如實且細膩刻劃男、女主角性格相戀過程，細膩文字更勝英經典文學作家珍‧奧斯汀，將一個是個性獨來獨往受眾人排擠富家女，及另一個是家境清寒卻允文允的風雲人物，兩人個性和背景懸殊與激盪出始料未及的祕密關係，流暢自然地鋪寫開來…...。就連擅長分析兩性議題的星座專家唐綺陽看過後，也有感而發在臉書推薦小說，並直播表示：「這是一本現象級經典(書)，讓我更理解千禧年代的心聲 」，引爆熱烈討論與高度關注。

星座專家唐綺陽非常推薦大家閱讀這本《正常人》這本愛爾蘭小說。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫Facebook粉絲專頁帳號「@JesseTang11」的貼文）
星座專家唐綺陽非常推薦大家閱讀這本《正常人》這本愛爾蘭小說。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫Facebook粉絲專頁帳號「@JesseTang11」的貼文）

文／莎莉‧魯尼（Sally Rooney）

你今天和妮莉老師說了什麼？梅黎安說。

噢，沒什麼。我不知道。考試吧。

梅黎安把湯匙在罐子裡轉了一圈。

她喜歡你還是怎麼著？梅黎安說。

 

康諾看著她轉動湯匙。他還是覺得耳朵發燙。

妳為什麼這樣說？他說。

天哪，你該不會和她談戀愛吧？

當然沒有。妳拿這種事開玩笑，覺得很好玩嗎？

對不起，梅黎安說。

她一臉專注，彷彿想從他的眼睛看穿他的腦袋。

你說得對，這一點都不好玩，她說，對不起。

他點點頭，稍微張望一下四周，鞋尖摳著磁磚之間的小縫。

我有時候覺得她在我身邊的時候表現得怪怪的，他說，但我沒跟別人說過。

就連在課堂上，我都覺得她不時挑逗你。

妳眞的這麼覺得？

《正常人》影集如實改編原著中少年男女感情，大膽尺度畫面也引起不少話題與關注。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
《正常人》影集如實改編原著中少年男女感情，大膽尺度畫面也引起不少話題與關注。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

梅黎安點點頭。他揉揉脖子。妮莉老師教經濟學。學校裡很多人議論紛紛，都說他對她有意思。有人甚至說他想加她臉書好友，但他根本沒這麼做，以前沒有，以後也不會有。事實上，對她，他什麼事也沒做，什麼話也沒說，他就只是靜靜坐在那裡，讓她對他做，對他說。她有時候會在課後留他下來，討論他的人生規劃，有一回，她甚至摸了他的制服領帶結。他不能吿訴別人說她做了什麼，因為大家會以為他在吹牛。成為班上同學注意的焦點，讓他覺得很尷尬，也很氣惱，所以他總是瞪著課本，瞪到書上的長條圖都開始變得模糊。

大家老是嘲笑說我喜歡她還是什麼的，他說，我根本就沒有。我的意思是，她表現得那樣，我怎麼可能還會喜歡她？

我看見的可不是這樣喔。

不假思索地在制服襯衫上抹抹掌心。每個人都相信他喜歡妮莉老師，讓他有時候也不禁懷疑自己。會不會他有意識或無意識地也渴望著她呢？他甚至不確切瞭解渴望該是什麼樣的感覺。在眞實生活裡，和別人上床的時候，他總是覺得壓力好大，很難享受到快樂，害他懷疑自己是不是哪裡有毛病，是不是沒辦法和女人親密，是不是有某種發育缺陷。事後他總是躺在那裡想著：我討厭到想吐。這會不會就是他眞實的反應？妮莉小姐挨近他課桌時，他覺得噁心想吐，會不會其實就是他對性的反應呢？可是他又怎麼會知道？

我可以替你去找雷昂老師，如果你希望的話，梅黎安說。我不會說是你吿訴我的，我會說是我自己注意到的。

天哪，不行，絕對不行。別吿訴任何人，好嗎？

好吧，沒問題。

他看著她，確認她是認眞的，然後點點頭。

她對你的態度，並不是你的錯，梅黎安說，你又沒做錯什麼。

他靜靜地說：那為什麼每個人都覺得我喜歡她？

也許是因為她一跟你講話，你就臉紅。可是你知道嗎，你不時臉紅，那是你的招牌表情。

他發出短促不快的笑聲。謝啦，他說。

欸，你眞的很容易臉紅。

是喔，我自己都沒發現。

你現在就臉紅啦，梅黎安說。

他閉上眼睛，舌頭抵著上顎。他聽見梅黎安在笑。

妳幹嘛對人這麼尖酸刻薄？他說我才沒尖酸刻薄也不在乎你臉紅不臉紅，我不會吿訴別人的。

妳不會吿訴別人，並不表示妳想說什麼就可以說什麼。

好吧，她說，對不起。

 

他轉頭，看著窗外的花園。說是花園，其實是一整座「園子」，有網球場，還有一尊很大的石雕女像。他望著園子，臉貼近散發冰冷氣息的玻璃。學校同學喜歡講梅黎安在廁所洗手臺洗衣服的事，表面上看起來只是覺得好玩，但康諾認為，眞正的目的並非如此。梅黎安從未和學校裡的任何人交往，沒有人看過沒穿衣服的她，甚至沒有人知道她喜歡的是男是女，她不吿訴任何人。大家因此而憎恨她，康諾覺得這才是大家講這個八卦的原因。是因為對自己原本不容看見的場景瞠目結舌，所以才有的反應吧。

我不想和你吵架，她說。

我們沒吵架啊。

我知道你八成很討厭我，但你是唯一一個眞正和我講話的人。

我從沒說我討厭妳，他說。

這勾起了她的注意。她抬起頭。他有點困惑地轉開視線，但眼角還是瞥見她盯著他看。和梅黎安講話的時候，他總是覺得他倆保有絕對的隱私。他可以把自己的任何事情吿訴她，再怪異的事情都可以，她絕對不會吿訴別人，他知道。和她獨處，就像日常生活開了一扇門，他可以走進去，關上門。他並不怕她，事實上，她是個很隨興的人，但他很怕待在她身邊，因為他總是覺得自己的行為擧止很不自在，就連講話都和平常不太一樣。

幾個星期前，他在玄關等蘿芮，梅黎安穿著浴袍從樓梯下來。那只是件普通的白色浴袍，衣帶也很普通地打了個結。她頭髮濕淋淋，皮膚閃亮亮，像剛塗了乳霜。一看見康諾，她在樓梯上遲疑了一晌，說：對不起，我不知道你在這裡。她或許有些慌，但並沒有亂了方寸。她轉身走回樓上的房間。他繼續站在玄關等候。他知道她很可能回房間穿衣服，待會兒再下樓來，她穿的會是在碰見他之後所挑選的衣服。但是，梅黎安還沒再度現身，蘿芮就準備好要離開了，所以他沒機會看見她換上什麼衣服。他倒也不是眞的很想知道啦。他當然也不會吿訴學校裡的任何人，說他看見她穿浴袍的模樣，或她有點慌亂的神態，因為這不關別人的事，其他人不需要知道。

我想，我喜歡你，梅黎安說。

他愣了好幾秒鐘沒說話，他倆之間的隱私感如此強烈，彷彿有具體的重量，重重壓在他的臉和身體上。這時蘿芮回到廚房，把圍巾繫在脖子上。她輕輕敲了門，儘管門本來就是開著的。

可以走了嗎？她說。

可以，康諾說。

謝謝妳，蘿芮，梅黎安說。下個星期見。

康諾已經朝廚房門口走去，他媽媽說：你應該要說再見，不是嗎？他轉頭，卻沒辦法看著梅黎安，於是垂下目光看著地板。好吧，再見，他說。他沒停下腳步聽她的回答。

坐上車，他媽媽繫好安全帶，搖搖頭。你應該對她客氣一點，她說，她在學校很不好受。

他插進鑰匙，發動引擎，看著後照鏡。我對她很客氣，他說。

她其實非常敏感，蘿芮說。

我們可以談別的嗎？

蘿芮做個鬼臉。他瞪著擋風玻璃，假裝沒看見。

●本文摘自時報出版出版之《正常人》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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作者簡介

莎莉‧魯尼（Sally Rooney）

1991年於西愛爾蘭出生，現居都柏林。

畢業於愛爾蘭都柏林三一學院。2017年出版第一部小說《開放式關係》（暫譯）入列《衛報》、《觀察者》等多家媒體評選的年度圖書，擄獲莎拉潔西卡帕克、泰勒絲多位名人推薦。同年，榮獲《泰晤士報》評選年度青年作家獎。2018年以《正常人》入圍布克獎，並獲愛爾蘭圖書獎、英國皇家文學學會安可獎，2019年榮獲英國國家書卷大獎暨小說獎。2019年獲選《時代雜誌》「次世代」百大影響人物。


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