活屍x推理！四冠王小說《屍人莊殺人事件》顛覆你的想像

閱讀小貼士

日本著名小說《屍人莊殺人事件》改編電影即將於7月31日在臺灣上映，大有來頭原著，讓書迷、影迷深感熱血沸騰，期待指數盛況空前！

《屍人莊殺人事件》由今村昌弘所著，在2017年甫出版即震撼日本推理出版界，隔年該作品一次奪得四大推理媒體年度冠軍，出道作即超越東野圭吾20年成就，並致霸多個推理小說與書店排行榜。書中結合「活屍」與「推理」元素，不僅有燒腦詭計、殺人魔，還有生存危機！被稱為是「前所未見」、「讀完顛覆你的世界」超級推理小說，如果你熱愛推理，但還沒看過這本小說，或者還沒看過今年六月剛出版續作《魔眼之匣殺人事件》，那你絕對能錯過！

文／今村昌弘

「打擾了，請問兩位是推理愛好會的明智先生跟葉村先生嗎？」

突然被點名讓我很驚訝，從正面看著她的臉讓我更是驚訝。

這是個水準極高的美少女。稱不稱得上少女倒是有待商榷。身穿黑色襯衫黑色裙子，一頭稍微過肩的黑色長髪。身高大約一百五十公分出頭吧，但裙子腰線稍高，看起來顯得修長。容貌與其說可愛，對，應該用秀麗來形容比較正確。大概剛好位於少女和女人分類的界線上，總之，跟一般女大學生幾乎是完全不同的生物。

《屍人莊殺人事件》同名電影由《我想吃掉你的胰臟》的濱邊美波飾演女主角「劍崎比留子」電影劇照。（圖／車庫娛樂 提供）

「您是哪位？」

明智學長收起剛剛吊兒郎當的態度回應對方。既然知道推理愛好會的存在，就表示應該是我們學校的學生，但是連交友廣泛的明智學長好像都不認識對方。

「初次見面，我是文學院二年級生的劍崎比留子。往後還請多多關照。」

跟理學院的明智學長還有經濟學院的我應該都沒有淵源。明智學長也就罷了，連我的名字都知道，這個人到底是何方神聖？

「劍崎、劍崎小姐！」明智學長再三重複，似乎想到了什麼線索：「那您找我們有什麼事嗎？」

「我們來場交易吧。」

她單刀直入地切進正題。

「明智先生，您很想參加電影研究社的合宿吧。」

「您怎麼知道？」

「從我映研朋友那裡聽來的。聽說您很積極在爭取。」

「是啊。不過對方反應很冷淡。」學長聳聳肩。

什麼反應冷淡。這樣一而再再而三死纏爛打去騷擾人家，沒被揍回來就該慶幸了。

聽了之後美女劍崎小姐彎起嘴角。

「看您的樣子，應該還不知道被拒絕的理由吧。」

「理由？」

「能耽誤您一點時間聊聊嗎？」

她嫣然一笑。此時對話的主導權已經完全掌握在她手中。我往裡移了一個座位，讓出一席給劍崎小姐。

「謝謝。」

等到劍崎小姐點的咖啡上桌，明智學長馬上開口問。

「我本來以為被拒絕只是因為他們不想讓外人參加？」

「好像不只如此呢。不過，這也是我從朋友那裡聽來的。」

她先舉出這個大前提，然後開始解釋。

「合宿最大的目的並不是拍攝作品，其實是社團內男女交流的聯誼。畢竟是夏天嘛。而且那座別墅主人是映研校友的家長，不但可以包棟還能免費住宿。但房間數量有限，無法讓所有社員參加。活動名義上叫合宿，實際上更像邀請招待，所以才沒有多餘空間接納外人。」

對青春正盛的大學生來說，能包下一整棟別墅渡假，還有比這更令人嚮往的事嗎？不過競爭本就激烈，外人想參一腳會被斷然拒絕也無話可說。好，你就放棄吧明智學長。

「不過，最近狀況有點變化。」

風向看來有點詭異。

「再過兩星期合宿就要開始了，可是許多社員竟然在這時候紛紛退出。老實說，告訴我這個消息的朋友也是退出的人之一。」

「為什麼呢？」

明智學長從剛剛開始就完全沒碰那杯咖啡。大概是因為全部注意力都放在劍崎的話題上吧。

「因為，社團收到了恐嚇信。」

劍崎也故弄玄虛地拿起杯子就口。

「發現的是我的朋友。那天他最早進辦公室，看到桌上放著一張紙。」

「內容呢？」

「上面用紅色馬克筆寫著『今年的活祭品是誰』，為了掩飾筆跡，還故意寫得歪七扭八。」

我偏頭不解。

電影《屍人莊殺人事件》劇照，三人皆為主要角色，分別是（左起）葉村讓、劍崎比留子和明智恭介。（圖／車庫娛樂 提供）

「這文字還真奇怪。既然沒有明示殺害或詛咒等直接的加害行為，正確來說也不算恐嚇。」

「沒錯。但是社員們看到這樣的內容，心裡似乎都有了底。」

劍崎壓低了聲音，好像擔心被偷聽。

「其實去年參加合宿的女社員，過完暑假後就自殺了。明智學長沒聽說嗎？」

「啊，妳這麼一說似乎有這件事，我記得好像查過那件事。但是最後並沒有他殺嫌疑，所以沒釀成太轟動的消息。」

「對，自殺動機跟合宿的因果關係也不清楚，不過很多社員都證實，去年的靈異影片裡，拍到了並非他們事先安排的人臉。」

「所以他們覺得因此遭到報應或者詛咒？」我皺起眉頭。

「當然只是謠傳。不過在社員之間好像都默默有共識，覺得原因就在合宿上。實際上去年除了自殺以外，也陸續有很多退學、退社的社員。但儘管如此，今年還是計畫繼續舉辦合宿，所以……」

「所以對方才寄了恐嚇信，想潑一盆冷水？」

明智學長接下她的話。

「沒錯。」

「那些之前參加卻又取消的社員，都把恐嚇信內容當真了嗎？」

這一點讓我難以理解。確實，整件事的確有點讓人發毛，不過時下年輕人會只因為這一件事，就不約而同取消計畫嗎？聽到我的疑問劍崎也點點頭。

「這件事還有後續。我朋友發現恐嚇信後，社長緊接著進了辦公室。」

「是進藤吧。」明智學長補充道。就是他死纏爛打要人家讓他參加合宿的苦主吧。

「對。進藤社長一發現恐嚇信，就面容凝重地要求我朋友別對外說。其實進藤社長也是去年參加合宿的少數成員之一。我朋友從他的態度裡感到有隱情，判斷不能瞞著這件事，所以才把這件事告訴其他社員，自己也決定不參加。接著就像滾雪球一樣，取消參加的社員愈來愈多。」

udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

假如知道去年合宿發生了什麼事的社長露出可疑態度，那麼女社員確實會特別不安。

「原來如此，狀況我瞭解了。」

點點頭，明智學長極謹慎地切入主題。

「剛剛妳說到交易，那是什麼意思？」

「進藤社長現在很煩惱，他總不能跟出借別墅的OB說因為人數不足所以得中止活動。所以現在有可能接受社外的人參加。」

「可是我被拒絕了啊。」

「因為你們兩個都是男的。」

劍崎篤定地說。

「既然OB邀請的主要目的是聯誼，沒有女性參加者當然不行，進藤社長也為此煞費苦心。所以我建議，你們要不要跟我一起參加？」

聽到她的提議明智學長也瞪大了眼鏡後方的雙眼。

●本文摘自獨步文化／城邦文化出版之《屍人莊殺人事件》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

更多推薦閱讀

☞《魔眼之匣殺人事件》今村昌弘為《屍人莊殺人事件》續寫故事！再創不可思議的推理世界！

☞《作家的祕密生活》法國連續9年蟬聯最受歡迎天王作家・作品狂銷全球100萬冊，不看到最後，絕猜不到真相！

☞《超‧殺人事件：推理作家的苦惱（經典回歸版）》東野圭吾最犀利的筆鋒，辛辣揭穿推理小說界不為人知的祕密！

☞《綁架遊戲（經典回歸版）》不是遊戲，而是真實人生。 書中最後一行，是唯有東野圭吾才製造得出的意外性！