活屍x推理！四冠王小說《屍人莊殺人事件》顛覆你的想像
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日本著名小說《屍人莊殺人事件》改編電影即將於7月31日在臺灣上映，大有來頭原著，讓書迷、影迷深感熱血沸騰，期待指數盛況空前！
《屍人莊殺人事件》由今村昌弘所著，在2017年甫出版即震撼日本推理出版界，隔年該作品一次奪得四大推理媒體年度冠軍，出道作即超越東野圭吾20年成就，並致霸多個推理小說與書店排行榜。書中結合「活屍」與「推理」元素，不僅有燒腦詭計、殺人魔，還有生存危機！被稱為是「前所未見」、「讀完顛覆你的世界」超級推理小說，如果你熱愛推理，但還沒看過這本小說，或者還沒看過今年六月剛出版續作《魔眼之匣殺人事件》，那你絕對能錯過！
文／今村昌弘
「打擾了，請問兩位是推理愛好會的明智先生跟葉村先生嗎？」
突然被點名讓我很驚訝，從正面看著她的臉讓我更是驚訝。
這是個水準極高的美少女。稱不稱得上少女倒是有待商榷。身穿黑色襯衫黑色裙子，一頭稍微過肩的黑色長髪。身高大約一百五十公分出頭吧，但裙子腰線稍高，看起來顯得修長。容貌與其說可愛，對，應該用秀麗來形容比較正確。大概剛好位於少女和女人分類的界線上，總之，跟一般女大學生幾乎是完全不同的生物。
「您是哪位？」
明智學長收起剛剛吊兒郎當的態度回應對方。既然知道推理愛好會的存在，就表示應該是我們學校的學生，但是連交友廣泛的明智學長好像都不認識對方。
「初次見面，我是文學院二年級生的劍崎比留子。往後還請多多關照。」
跟理學院的明智學長還有經濟學院的我應該都沒有淵源。明智學長也就罷了，連我的名字都知道，這個人到底是何方神聖？
「劍崎、劍崎小姐！」明智學長再三重複，似乎想到了什麼線索：「那您找我們有什麼事嗎？」
「我們來場交易吧。」
她單刀直入地切進正題。
「明智先生，您很想參加電影研究社的合宿吧。」
「您怎麼知道？」
「從我映研朋友那裡聽來的。聽說您很積極在爭取。」
「是啊。不過對方反應很冷淡。」學長聳聳肩。
什麼反應冷淡。這樣一而再再而三死纏爛打去騷擾人家，沒被揍回來就該慶幸了。
聽了之後美女劍崎小姐彎起嘴角。
「看您的樣子，應該還不知道被拒絕的理由吧。」
「理由？」
「能耽誤您一點時間聊聊嗎？」
她嫣然一笑。此時對話的主導權已經完全掌握在她手中。我往裡移了一個座位，讓出一席給劍崎小姐。
「謝謝。」
等到劍崎小姐點的咖啡上桌，明智學長馬上開口問。
「我本來以為被拒絕只是因為他們不想讓外人參加？」
「好像不只如此呢。不過，這也是我從朋友那裡聽來的。」
她先舉出這個大前提，然後開始解釋。
「合宿最大的目的並不是拍攝作品，其實是社團內男女交流的聯誼。畢竟是夏天嘛。而且那座別墅主人是映研校友的家長，不但可以包棟還能免費住宿。但房間數量有限，無法讓所有社員參加。活動名義上叫合宿，實際上更像邀請招待，所以才沒有多餘空間接納外人。」
對青春正盛的大學生來說，能包下一整棟別墅渡假，還有比這更令人嚮往的事嗎？不過競爭本就激烈，外人想參一腳會被斷然拒絕也無話可說。好，你就放棄吧明智學長。
「不過，最近狀況有點變化。」
風向看來有點詭異。
「再過兩星期合宿就要開始了，可是許多社員竟然在這時候紛紛退出。老實說，告訴我這個消息的朋友也是退出的人之一。」
「為什麼呢？」
明智學長從剛剛開始就完全沒碰那杯咖啡。大概是因為全部注意力都放在劍崎的話題上吧。
「因為，社團收到了恐嚇信。」
劍崎也故弄玄虛地拿起杯子就口。
「發現的是我的朋友。那天他最早進辦公室，看到桌上放著一張紙。」
「內容呢？」
「上面用紅色馬克筆寫著『今年的活祭品是誰』，為了掩飾筆跡，還故意寫得歪七扭八。」
我偏頭不解。
「這文字還真奇怪。既然沒有明示殺害或詛咒等直接的加害行為，正確來說也不算恐嚇。」
「沒錯。但是社員們看到這樣的內容，心裡似乎都有了底。」
劍崎壓低了聲音，好像擔心被偷聽。
「其實去年參加合宿的女社員，過完暑假後就自殺了。明智學長沒聽說嗎？」
「啊，妳這麼一說似乎有這件事，我記得好像查過那件事。但是最後並沒有他殺嫌疑，所以沒釀成太轟動的消息。」
「對，自殺動機跟合宿的因果關係也不清楚，不過很多社員都證實，去年的靈異影片裡，拍到了並非他們事先安排的人臉。」
「所以他們覺得因此遭到報應或者詛咒？」我皺起眉頭。
「當然只是謠傳。不過在社員之間好像都默默有共識，覺得原因就在合宿上。實際上去年除了自殺以外，也陸續有很多退學、退社的社員。但儘管如此，今年還是計畫繼續舉辦合宿，所以……」
「所以對方才寄了恐嚇信，想潑一盆冷水？」
明智學長接下她的話。
「沒錯。」
「那些之前參加卻又取消的社員，都把恐嚇信內容當真了嗎？」
這一點讓我難以理解。確實，整件事的確有點讓人發毛，不過時下年輕人會只因為這一件事，就不約而同取消計畫嗎？聽到我的疑問劍崎也點點頭。
「這件事還有後續。我朋友發現恐嚇信後，社長緊接著進了辦公室。」
「是進藤吧。」明智學長補充道。就是他死纏爛打要人家讓他參加合宿的苦主吧。
「對。進藤社長一發現恐嚇信，就面容凝重地要求我朋友別對外說。其實進藤社長也是去年參加合宿的少數成員之一。我朋友從他的態度裡感到有隱情，判斷不能瞞著這件事，所以才把這件事告訴其他社員，自己也決定不參加。接著就像滾雪球一樣，取消參加的社員愈來愈多。」
假如知道去年合宿發生了什麼事的社長露出可疑態度，那麼女社員確實會特別不安。
「原來如此，狀況我瞭解了。」
點點頭，明智學長極謹慎地切入主題。
「剛剛妳說到交易，那是什麼意思？」
「進藤社長現在很煩惱，他總不能跟出借別墅的OB說因為人數不足所以得中止活動。所以現在有可能接受社外的人參加。」
「可是我被拒絕了啊。」
「因為你們兩個都是男的。」
劍崎篤定地說。
「既然OB邀請的主要目的是聯誼，沒有女性參加者當然不行，進藤社長也為此煞費苦心。所以我建議，你們要不要跟我一起參加？」
聽到她的提議明智學長也瞪大了眼鏡後方的雙眼。
●本文摘自獨步文化／城邦文化出版之《屍人莊殺人事件》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。
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作者簡介
今村昌弘
面對讀者，他說：「想讓人們開心。」 面對自己，他說：「想寫出從未看過的推理小說。」
一九八五年長崎縣出生，岡山大學醫學系畢業後進入醫療產業，期盼能夠用自己的想像力能帶給人們快樂，毅然決然在二十九歲辭職追夢，和父親訂下在三十二歲前成為職業作家的約定，專心寫作投稿。 他在這段期間入圍了Mysteries！新人獎、SS大獎、電擊小說大獎等獎項，但前兩者在決選時止步，後者止於二次複審，眼看與家人約定時間僅餘半年，期限內唯一可投稿的獎項剩下「推理小說」主題的鮎川哲也賞，儘管憂心自己對推理一知半解，還是放手一搏。他首先要克服「什麼是推理小說」埋頭苦幹做功課、遍覽群書，花費三個月寫出結合驚悚恐怖和燒腦詭計的《屍人莊殺人事件》。火花四射的選評委員一致給予高度評價，獲得第二十七屆鮎川哲也獎出道，北村薰讚賞本作「結合奇想與推理，令人甘拜下風」。
這部「推理小說初學者」寫成的驚世出道作，不僅讓今村昌弘圓了夢想、家人約定，還被日本出版社譽為二十一世紀前所未聞的新人巨作。捷報頻傳，創下現象級出版盛事，連連驚動文壇，吸引讀者。本書短時間銷破二十三萬冊，在日本首度以新人之姿旋風奪得《這本推理小說了不起》、《週刊文春MYSTERY BEST10》、《本格推理BEST10》第一名；入圍書店大獎、紀伊國書店書店店員選書「キノベス！2018」、宇都宮書店員選書「宇都宮大獎」；獲得第十八屆本格推理小說大獎；亦將改編成漫畫及電影，主角由日本人氣男演員神木隆之介出演。
今村昌弘的創作土壤不限小說，而是豐富的娛樂世界，這也是日本新世代創作者特質。喜愛動漫畫、冒險小說、機器人小說、幻想小說，亦深受推理作家米澤穗信等影響的他，正創作續集，期許寫出更多讓讀者驚喜的作品。
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