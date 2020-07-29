一人傷全社會慟？讀《療癒心傷》學習治癒創傷的10堂課
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近期日本演藝圈頻傳輕生過世的消息，繼5月底知名戀愛實境節目《雙層公寓》木村花後，年僅30歲的日本當紅男星三浦春馬也在7月18日被發現在家中驟逝，震驚日本海內外影迷，許多圈內摯友更為此發佈貼文，深表惋惜。演藝圈是社會的縮影，事實上生活中也排徊著許多因歧視、霸凌、騷擾、侵犯或暴力事件的受害者，他們帶著難以啟齒的「創傷」和「壓力」獨自泅泳掙扎……。在憾事發生前，我們能為他們做什麼呢？
《療癒心傷》作者以精神科醫師、人類學者、社會學者的立場，建立「環狀島」創傷與復原模型，透過類似火口湖的「環狀島」地形模型，說明受害者在群體中的處境，以及成功逃出困境，倖存者的逃生地圖。經濟新潮社的編輯編書有感，分享書中必讀重點，希望你也能透過閱讀瞭解自己身分，是支援者（心理諮商師、精神科醫師、律師），還是旁觀者（受害者的親朋好友、關心此議題者）？該如何在力所能及的範圍內，關心他們？陪伴他們一步步邁向復原之路，並減少遺憾事件發生。
文／經濟新潮社 提供
一個人的傷，整個社會的痛
《療癒心傷》這本書，是作者宮地尚子寫給當一個人遭受難以啟齒的事件後（霸凌、情緒勒索、性侵、家暴、天災人禍），如何在協助者的支援之下，從創傷（trauma）邁向復原（recovery）的書。難以啟齒的事件因為說出來別人也不會相信，能夠倖存下來的生還者，往往要面對的是如何與「身體記住的心理創傷」共存，繼續活下去。
宮地尚子是一位擁有社會學背景的精神科醫師，書中以「環狀島」比喻將創傷比喻為原子彈爆炸等級的震撼，倖存者雖能生還，卻終身受到輻射影響。如果倖存者想要從心理創傷邁向復原，需要協助者的支援，但是有時彼此之間會者發生衝突，導致雙方關係緊繃。
這個從創傷到復原模型，名為環狀島。無論是受害者、加害者，或支援者與旁觀者，都能在其中找到自己的位置。
作者在書中同時並用理科腦和文科腦，不僅引用社會學和精神醫學領域的非虛構（non-fiction）著作，像是茱蒂斯•赫曼《從創傷到復原》，也援引村上春樹、策蘭（Paul Celan）等文學家的小說、新詩等虛構作品（fiction），為倖存者、支援者和旁觀者建構一張從創傷到復原的求生（逃生）地圖。
心靈的傷，身體會記住
或多或少，人人都有不欲人知的祕密。基於某些考量或苦衷，不能公開、無法公開這些難以啟齒的事情。
這些事情或許是遭到霸凌、家暴、性侵，或是遇到不可抗拒的重大災害（天災、人禍）留下的心理創傷（trauma）。煩惱、恥辱、受傷、失敗、懊喪、悔恨，倖存者背負著無形的重擔，在學業、工作、生活等方方面面獲得好成績、好表現偽裝自己，矇騙別人也矇騙自己「我很好」。
時間是最好的藥，久了自然就會忘了，這是真的嗎？對於某些人來說，或許根本不可能事過境遷。難以啟齒的事情總是躲在心底，不時張牙舞爪出來擾亂，提醒著倖存者「別忘了，創傷還在」。
《療癒心傷》源自於作者宮地尚子，以精神科醫師的身分提出的疑問：
「當我們試圖談論原本難以啟齒的創傷時，會發生什麼事？」
宮地尚子建構「環狀島」模型，試圖了解遭遇難以啟齒事件後的倖存者，如何在協助者的善意支援下，從心理創傷邁向復原。
這並不是說那些能夠將創傷寫下來、說出來的倖存者就表示他們的遭遇不夠嚴重，也不是說當倖存者能夠主動公開自己的祕密，表示他們還能「好好活著」。
作者主張，正因為我們無法得知那些無法發聲的當事者在哪裏，因此，當我們必須想像「看不見的、未知的」事情時，我們會需要「輔助線」。而環狀島，就是一條協助我們了解「創傷是什麼」的輔助線。而願意將自己難以啟齒的遭遇化為文字的人，他們的證詞本身就應該受到尊重和接納。同時，身為協助者或旁觀者的我們，藉此得以理解和接納這些持續發言的人，並且可以用正確的方式，想像更多不能發聲或無法發聲的人。
作者宮地尚子在書中提到，我們能為受害者做的，就是陪在他們身邊，當他們以為「加害者又來了」而深感恐懼、試圖躲到更暗的地方。
我們所能做的事情，伸出手告訴對方：
「我不是加害者，我是站在你這邊的朋友。」
持續反覆告訴他們：「凌虐你的加害者現在不在這裏，你看到的是幻影、你所畏懼的一切已經過去了。」
幫助他們不是用頭腦，而是用身體去相信這件事。
現實生活中還是有怎麼努力都沒用的人們，這種無力感，不只是藏著難以啟齒的倖存者，就連想要伸手幫助倖存者的人們也會有。如同本書作者，即使身為一個想幫助倖存者從創傷邁向復原的支援者，卻也時時面臨自我懷疑的兩難。希望這本書，能讓我們體驗這種無力感，而不再只是宣揚努力就會成功的價值觀。
編輯這本書的過程，正好是《我們與惡的距離》播映期間。其中，飾演思覺失調症患者應思聰的演員林哲熹受訪時表示：「我殺青了，但其他病友沒有。」
看到這段話，我也想到，書編完了，但從創傷邁向復原的人們，他們依舊奮力與創傷共存。
推薦短片：
●本文摘自經濟新潮社／城邦文化出版之《療癒心傷：凝視內心黑洞，學習與創傷共存》編輯提供，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。
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作者簡介
宮地尚子（Naoko MIYAJI）
日本知名精神科醫師、人類學者、社會學家。一橋大學社會學研究所地球社會研究專攻教授、精神科醫師、醫學博士。主要研究領域包括文化精神醫學、醫療人類學、創傷與文化及社會。善於從人文社會科學的角度，臨床分析與創傷有關的精神疾病，尤其是性暴力、家庭暴力的受害者，如何踏上復原之路。 1986年京都府立醫科大學畢業。1993年同研究所修了。1989年到1992年以客座研究員身分赴哈佛大學醫學部社會醫學教室及法學部人權講座留學。1993年起在近畿大學醫學部衛生學教室工作，2001年起擔任現職。
著作包括：《療癒心傷》、《創傷的醫療人類學》、《你能愛你的傷嗎》、《震災創傷與重建壓力》、《創傷》等；
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