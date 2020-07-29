一人傷全社會慟？讀《療癒心傷》學習治癒創傷的10堂課

閱讀小貼士

近期日本演藝圈頻傳輕生過世的消息，繼5月底知名戀愛實境節目《雙層公寓》木村花後，年僅30歲的日本當紅男星三浦春馬也在7月18日被發現在家中驟逝，震驚日本海內外影迷，許多圈內摯友更為此發佈貼文，深表惋惜。演藝圈是社會的縮影，事實上生活中也排徊著許多因歧視、霸凌、騷擾、侵犯或暴力事件的受害者，他們帶著難以啟齒的「創傷」和「壓力」獨自泅泳掙扎……。在憾事發生前，我們能為他們做什麼呢？

《療癒心傷》作者以精神科醫師、人類學者、社會學者的立場，建立「環狀島」創傷與復原模型，透過類似火口湖的「環狀島」地形模型，說明受害者在群體中的處境，以及成功逃出困境，倖存者的逃生地圖。經濟新潮社的編輯編書有感，分享書中必讀重點，希望你也能透過閱讀瞭解自己身分，是支援者（心理諮商師、精神科醫師、律師），還是旁觀者（受害者的親朋好友、關心此議題者）？該如何在力所能及的範圍內，關心他們？陪伴他們一步步邁向復原之路，並減少遺憾事件發生。

文／經濟新潮社 提供

一個人的傷，整個社會的痛

《療癒心傷》這本書，是作者宮地尚子寫給當一個人遭受難以啟齒的事件後（霸凌、情緒勒索、性侵、家暴、天災人禍），如何在協助者的支援之下，從創傷（trauma）邁向復原（recovery）的書。難以啟齒的事件因為說出來別人也不會相信，能夠倖存下來的生還者，往往要面對的是如何與「身體記住的心理創傷」共存，繼續活下去。

宮地尚子是一位擁有社會學背景的精神科醫師，書中以「環狀島」比喻將創傷比喻為原子彈爆炸等級的震撼，倖存者雖能生還，卻終身受到輻射影響。如果倖存者想要從心理創傷邁向復原，需要協助者的支援，但是有時彼此之間會者發生衝突，導致雙方關係緊繃。

這個從創傷到復原模型，名為環狀島。無論是受害者、加害者，或支援者與旁觀者，都能在其中找到自己的位置。

作者在書中同時並用理科腦和文科腦，不僅引用社會學和精神醫學領域的非虛構（non-fiction）著作，像是茱蒂斯•赫曼《從創傷到復原》，也援引村上春樹、策蘭（Paul Celan）等文學家的小說、新詩等虛構作品（fiction），為倖存者、支援者和旁觀者建構一張從創傷到復原的求生（逃生）地圖。

心靈的傷，身體會記住

或多或少，人人都有不欲人知的祕密。基於某些考量或苦衷，不能公開、無法公開這些難以啟齒的事情。

這些事情或許是遭到霸凌、家暴、性侵，或是遇到不可抗拒的重大災害（天災、人禍）留下的心理創傷（trauma）。煩惱、恥辱、受傷、失敗、懊喪、悔恨，倖存者背負著無形的重擔，在學業、工作、生活等方方面面獲得好成績、好表現偽裝自己，矇騙別人也矇騙自己「我很好」。

時間是最好的藥，久了自然就會忘了，這是真的嗎？對於某些人來說，或許根本不可能事過境遷。難以啟齒的事情總是躲在心底，不時張牙舞爪出來擾亂，提醒著倖存者「別忘了，創傷還在」。

《療癒心傷》源自於作者宮地尚子，以精神科醫師的身分提出的疑問：

「當我們試圖談論原本難以啟齒的創傷時，會發生什麼事？」

宮地尚子建構「環狀島」模型，試圖了解遭遇難以啟齒事件後的倖存者，如何在協助者的善意支援下，從心理創傷邁向復原。

這並不是說那些能夠將創傷寫下來、說出來的倖存者就表示他們的遭遇不夠嚴重，也不是說當倖存者能夠主動公開自己的祕密，表示他們還能「好好活著」。

作者主張，正因為我們無法得知那些無法發聲的當事者在哪裏，因此，當我們必須想像「看不見的、未知的」事情時，我們會需要「輔助線」。而環狀島，就是一條協助我們了解「創傷是什麼」的輔助線。而願意將自己難以啟齒的遭遇化為文字的人，他們的證詞本身就應該受到尊重和接納。同時，身為協助者或旁觀者的我們，藉此得以理解和接納這些持續發言的人，並且可以用正確的方式，想像更多不能發聲或無法發聲的人。

（圖／經濟新潮社提供）

作者宮地尚子在書中提到，我們能為受害者做的，就是陪在他們身邊，當他們以為「加害者又來了」而深感恐懼、試圖躲到更暗的地方。

我們所能做的事情，伸出手告訴對方：

「我不是加害者，我是站在你這邊的朋友。」

持續反覆告訴他們：「凌虐你的加害者現在不在這裏，你看到的是幻影、你所畏懼的一切已經過去了。」

幫助他們不是用頭腦，而是用身體去相信這件事。

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現實生活中還是有怎麼努力都沒用的人們，這種無力感，不只是藏著難以啟齒的倖存者，就連想要伸手幫助倖存者的人們也會有。如同本書作者，即使身為一個想幫助倖存者從創傷邁向復原的支援者，卻也時時面臨自我懷疑的兩難。希望這本書，能讓我們體驗這種無力感，而不再只是宣揚努力就會成功的價值觀。

編輯這本書的過程，正好是《我們與惡的距離》播映期間。其中，飾演思覺失調症患者應思聰的演員林哲熹受訪時表示：「我殺青了，但其他病友沒有。」

看到這段話，我也想到，書編完了，但從創傷邁向復原的人們，他們依舊奮力與創傷共存。

推薦短片：

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化出版之《療癒心傷：凝視內心黑洞，學習與創傷共存》編輯提供，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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