《神鬼交鋒》FBI詐騙專家親撰反詐大全，讓詐術無所遁形

詐騙手法日新月異,不管是詐騙電話、釣魚簡訊,甚至社群平台、網購也處處是陷阱,就連7月中旬才剛發下來的「振興三倍券」現在居然也開始頻傳詐騙案,可謂防不慎防。到底該如何保護自己?識別並防範這些狡詐的罪犯呢?

《詐騙交鋒》本書作者法蘭克・艾巴內爾是史蒂芬‧史匹柏執導、李奧納多主演改編真人真事賣座電影《神鬼交鋒》(Catch Me If You Can)的原型主人翁,不僅行騙一流,反詐手段更高超,被美國FBI相中收編,擔任頂級安全顧問、打擊罪犯!他根據多年來與罪犯交手經驗,歸納出5條大準則,專對付14種最可怕詐騙情境,並揭露他們如何成功運用心理學和話術欺騙毫無戒心的人們。想知道如何遠離詐騙?就讓傳奇詐騙專家來教教你!

文/法蘭克.艾巴內爾(Frank W. Abagnale)

給目標對象灌迷湯

頂尖詐欺犯都曉得該如何以安撫人心、沉著的說話語調來灌迷湯,並藉由襲擊受害者的弱點,誘使受害者開口講出個人的隱私資訊。我年輕行騙時,在這方面也相當熟練,我知道該怎樣調整自己說話的聲音,用冷靜且讓人放心的口吻跟目標對象講話,效果幾乎就跟催眠一樣!往往不用等我解釋完為何我得兌現支票、為何得搭乘免費班機,對方早已被我灌飽迷湯,被我玩弄於鼓掌之間。洛基在一九八○年代和一九九○年代,曾是許多間詐欺犯鍋爐室的行騙顧問,他也指出好的詐欺犯一定要能「持續給受害者灌迷湯,因為一旦受害者開始用邏輯思考,那機會就沒了」。

《神鬼交鋒》電影海報,(左)為劇中飾演天才詐欺犯的男主角李奧納多。(圖/聯合報系新聞資料庫照片)

建立信任是詐欺犯收集資訊的重要手段,有了資訊就可以用來誘使目標對象做出在一般正常情況下不會做的爛決定。為能順利灌迷湯,行騙高手提出的問題都能誘發受害者情緒波動。舉例來說,南西出售分時度假房屋時,凱文態度誠懇、冷靜、專業又不拐彎抹角,既關心南西對於置產成本的顧慮,也問了南西往後是否真能挪出足夠的時間來度假,這樣才值得繼續投資。不過,詐欺犯提出的問題,也會因詐騙類型而定;舉例來說,約會詐騙就會假裝對對方有興趣,然後問對方平時沒事的時侯喜歡做些什麼事,而居家修繕工程的詐騙則是會詢問受害者是否會覺得工程很麻煩。一旦找出可以激發你情緒的痛點之後,行騙高手就可以利用這來操弄你的情緒,讓你進入情緒激動的狀態。行騙高手藉由提問各種問題,建好目標對象的個人檔案,方便日後繼續撥打追蹤電話,持續灌你迷湯,直到行騙成功為止。

詐欺犯吉米‧艾德華(Jimmy Edwards)在被逮捕認罪之前,有八年的時間在三十間不同的詐欺犯鍋爐室行騙。吉米親自解釋詐欺犯如何把行騙帶到私交的層面:「詐欺犯會假裝很友善且討人喜歡,目的是要收集資訊作為武器。詐欺犯會寫下筆記:有兩個孩子,其中一個有身心障礙;有位哥哥,死於越戰。匯集這些資訊就成了最強大的武器……這樣就知道哪個人得按下哪顆按鈕來激發情緒痛點。每當我讓受害者情緒激昂時……他們的邏輯思考能力就會完全消失……。這時候,我已經讓你喜歡我了,我不是會在電話裡獵補受害者的壞蛋,而是來自紐約的吉姆。」

有了這層信任關係,行騙高手就能進一步詢問更隱私的問題,也就是只有親近的朋友才會問的問題。而且,行騙高手也知道該如何提問才妥當,採用可以讓目標對象放下戒心的親和語氣,連施展出來的好奇心也讓人感到友善、無害。如果你直接問:「你每個月的房貸是多少?」會讓目標對象感到不安,所以行騙高手可能會溫和有禮地這麼問:「讓我來問個問題,聽起來你有個很棒的房子,但這樣每個月要負擔多少房貸呢?」與其問:「你的另一半是什麼時候走的?」行騙高手會問:「我知道你很愛你的老公,也很想念他!若你不介意,可以告訴我他走了多久了嗎?」只要心裡湧出情緒和回憶,目標對象就會把這些感受和電話另一頭的那個人產生連結,這下騙子成了「朋友」,目標對象就會敞開心門,回答更多隱私問題,且更重要的是,目標對象會越來越相信這個騙子,此時行騙高手已成功和受害者建立起重要的信任關係。

些許的諂媚,加上會讓你感到稀有和急迫的觸發點

一旦讓詐騙高手找到可以激發你情緒的弱點之後,詐欺犯就會加碼運用其他策略,進一步說服你一定得行動做出決定!而且是現在就得立即行動!稀有性、急迫感、諂媚態度這三個觸發點,不只詐欺犯常用,喪盡天良的推銷員也會使用,還有當想要說服受害人接受不利於自己的條件交易時,這幾招更是不可或缺。

「稀有性原理」一詞相當常見,出自心理學教授羅伯特‧席爾迪尼(Robert Cialdini),用以解釋人為何會因機會有限或稍縱即逝的感覺,而被誘惑上鉤。稀有性常會與急迫感(你現在一定得採取行動!)和諂媚態度(你是聰明人,不會錯失這麼好的機會!)一起出現。就連正派經營的零售商店,也常用這幾招來說服客人購買商品,所以廣告常可見「特賣最後一天!」,或是「只剩兩個,要買要快!」這套銷售技巧屢試不爽,總能成功操控我們想要把握住稀有機會的自然心理傾向:當我們認為得到好東西的時間非常短暫,我們就很有可能會想要趕緊出手。

詐欺犯也懂得利用人性,交錯運用稀有性、急迫感、諂媚態度來迫使你就範。的確,有些合法物品的數量確實很少,例如拍賣會推出世界獨有的某件藝術品,但是當遇到有人對你施壓,要你匆促做出決定時,那就得要有警覺心了。為了誘使投資人加入假的投資計畫,鍋爐室裡的詐欺犯會輪流使用強而有效的稀有性、急迫感、諂媚態度三招策略。在某個案例中,有個騙子想販售假錢幣給收藏家,這個人就會說:「這是一八六○年時,費城鑄幣局製作的錢幣,當時生產了兩萬兩千六百二十五枚,但流傳下來的只剩四枚而已!」諸如此類的說詞;如此一來,稀有性便成立了。接著要營造急迫的感覺,所以會丟出「這筆交易的有效期只剩下二十四小時!」或是「只剩下三枚了,你最好趕緊決定!」的說法,為的是要激發買家驚慌的情緒,以為要是現在不決定,就會錯過機會!最後,行騙高手會再施以諂媚態度;為了要趕緊完成交易,騙子會奉承目標對象說:「你是個精明人,應該不需要跟家裡的人商量吧?」或是「你現在會考慮這個機會,說明你真的是聰明人!這種機會很難得的!」為了要你相信如果現在不決定,以後或許就再也遇不到類似的好機會了,行騙高手會聲稱只剩下四枚錢幣(或四間房子),還會說投資機會有效期只剩下幾個小時,這些說詞都是為了啟動你的慌張按鈕,不斷給你灌迷湯。

●本文摘自創意市集/城邦文化出版之《詐騙交鋒:FBI安全顧問、神鬼交鋒傳奇詐欺師,教你輕鬆識破詐騙陷阱、練就戰勝騙子的反詐心法》

作者簡介

法蘭克.艾巴內爾(Frank W. Abagnale)

全球最受敬重的詐騙、偽造、網路安全權威專家,擁有四十多年經驗,是世界知名顧問,於聯邦調查局學院從事教學工作,也參與調查處的計劃。 早年以偽造支票、冒充身分、騙取信任與脫逃的經歷而聞名於世,其經歷被改編成電影《神鬼交鋒》(Catch Me If You Can),由史蒂芬‧史匹柏指導,李奧納多‧狄卡皮歐主演。 全球計有一萬四千多間金融機構、公司行號、執法機關,採用艾巴內爾的反詐騙方案,主要的客戶包含AARP樂齡會、新創公司Trusona、Experian信用監測服務、直覺電腦軟體公司(Intuit)、律商聯訊法律檢索資料庫(LexisNexis)等。

另著有《神鬼交鋒:有本事就來抓我呀》(Catch Me If You Can)、《偷竊的藝術》(The Art of the Steal)和《竊盜你的人生》(Stealing Your Life)。