如何愛而無傷？臺大名教授送給現代人的7堂莊子情感必修課

閱讀小貼士

從小到大沒人教懂我們什麼是「愛」？市面上雖然「談情說愛」的書百百款，有的是古人、名人經驗談，有的是客觀理論切入探討，包含社會學、心理學、行為學等等各種角度分析，還有一些書則是透過故事影射角色關係，傳遞對愛渴求與兩性相處，然而以東方哲理，尤其是以主張「逍遙無為」的莊子思想來討論情愛，卻是罕見的切入點。

臺大名教授蔡璧名新書《解愛》嘗試用詩歌喚醒學子的感知能力與表達能力，並以經典莊子哲學深入詩人的情感案例，練習在「多情多感」的同時，如何追求、如何面對、如何放下？音樂鬼才盧廣仲認為這是一本「自由浪漫的情感參考書」，書中談的「莊子之學即是一道愛的方程式，也像是一種解藥」，猶如晦暗天色間的一道曙光，引領我們不再跌撞摸索，莫失莫忘。

文／蔡璧名

如果將中國的文學遺產喻為煙霞繚繞的群山，那麼迢遞三千年詩詞傳統，代表了其中巍峨而綿延的主脈。千百年後的愛山者，雖難以遍歷眾巒，盡擁山色，卻大可擇要入山，對其間奇美、高聳的山嶽作一巡禮。身入山中，在情感上尋繹詩人的心跡，還原舊景，深會詩情；在知性上熟悉格律，學習詩法。既汲取溫柔敦厚的情意，也鍊就記錄自己生命情感的詩筆。隨著浸淫於詩人作品與莊子哲學的對話、交鋒，你心的感知力與表現力，將不斷提升。

臺大中文系副教授 蔡璧名。（圖／翻攝自youtube帳號「親子天下」影片）

我所謂的還原教學法，自然不是要還原詩人創作當下你我無法臨摹的特殊性——比如詩人所處年代、撰作年歲、際遇對象或興感當下獨一無二再難複製的時空環境。我所實踐的還原教學法，試圖還原的是詩人創作當下與千百年後的你我猶能同情共感的普遍性——在不同時代、創作年歲、山川地域、百變人生，都可能複製的寫作手法以及會想訴諸文字的初心。詩法可以複製，詩心能夠共感，臨摹值得臨摹的精神生命——潛移默化間，既汲取斯文一脈的滋養，則人生旅途一遇有感之時、有感之處、有感之人，握筆的溫熱掌心，自然就這麼綻放出朵朵與生命共生的詩花來。

可「多情多感仍多病」（蘇東坡．〈采桑子〉）。過去不擅表達的自我思想、情感，現在可以自然表達了；過去察覺不到的世界之美、感受不到的人情之善，現在感知得到了──那傷痛呢？豈不因敏銳善感而更傷更痛？所以在以「還原教學法」講完詩後，便會請莊子出場，教我們如何「不以好惡內傷其身」。

盧廣仲首次與蔡璧名教授合作舉辦講唱會，重新詮釋經典歌唱。昨日（7/20）全票已秒殺一空。（圖／翻攝自facebook帳號「添翼音樂 TEAM EAR MUSIC」的講唱會宣傳影片）

讓詩歌與莊子，相偕攜手，教會我們在擁有詩人般豐沛的情感與感知能力、表達能力之後，且能在情愛的世界裏，同時擁有極度地親密與極度地自由，達到《莊子》書中深情與不滯於情的理想情感境界。想像你是一位媽媽，能深愛而不煩惱；人子，則被愛而不嫌她嘮叨；面對情人、所愛，在他叛逃之前你無畏、離開之後你無傷，在生活中真實擁有無待於外的幸福。

世界越黑暗，越需要有光──最大的感動是無聲的，還好留下短短的詩

德國哲學家狄爾泰（Wilhelm Dilthey，1833-1911）說：「任何存在都是在一個意義關係網中，會有某些關鍵事件，將散落在關係網中的人、事、物串接起來，意義即在其中。」那麼你願不願意出現在生命中的所有存在，都讓彼此的生命更加美好，同修一段善緣？

莊子說：「生物之以息相吹。」那麼註定在萬物氣息相吹之間存活的我們，有沒有可能只相扶、相愛，而不相累、相傷──不任侷促在小小形軀裏的心靈糾結、沾滿埃塵？

當你熟悉《莊子》的生命哲學中「神凝」、「心齋」的練習，漸漸養成心身放鬆、沒有負面情緒、沒有多餘念慮的習慣，懷抱更遊刃有餘的心，便容易感念天地之美、人間恩情。在日常生活中進入無念狀態的一晌，你將輕鬆得來「無知之知」（《莊子．人間世》），汲取來自天地清和之氣或說大宇宙信息能量場的神思靈感、創意發想。

人生幸福與否，本是來自人人內心的知覺與感受。那麼當你的感知、感受能力增強，過去覺知不到的世界之美、感受不到的人情之善，現在感知得到了；過去不擅表達的自我思想、情感與內心深處的感念之情，現在可以自然表達了，肯定倍覺幸福。

詩，以永恆的姿態留住心靈的聲音──那些比落瓣還幽微、還難以聽聞的聲響。

有人說，詩人，是宇宙意識的接收者；而靈感，是來自遙遠宇宙的訊息，是來自銀河、屬於太空的意識。唯有你在心空似水、意冷於冰的時刻，才能像符合頻率的收音機般，接收得到它。

但這浩瀚宇宙中的一切，也都有機會是「我」的。只要哪天認清自己不僅止於皮膚的輪廓之內，學習心靈能不受限於身體的約束，致力於不隨感官世界所觸因緣而起舞、動盪，專注於療癒、安適、強大心靈，同時錘鍊身體於無界的心靈之內。「是身如虛空，萬物皆我儲」（宋．蘇軾〈贈袁陟〉），像星子把自己交付宇宙、燃亮宇宙，是生命最大價值；而至大價值更在於：當你全心、身地投入其中，便也強大照亮了自己，直到你與星體之間、銀河之間、宇宙之間，再無間距。

「天地與我並生，萬物與我為一」，莊子說。

「大音希聲」，老子說。

最大的感動，是無聲的。還好在無聲之外，留下短短的詩。感動是一罈酒，靜默地釀在數百年的木桶裏。李白的杯裏有月光，盛裝詩人詩作的酒桶，也封藏著一閃一閃的星芒。寫詩是孤獨的，偏又是一份可以共享的孤獨。等待哪天，誰來開封。

●本文摘自天下雜誌出版之《解愛：重返莊子與詩歌經典，在愛裏獲得重生》作者序部分內容，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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