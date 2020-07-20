動盪時代之聲！追憶老西門1960年代紅包場文化

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你知道「紅包場」的由來嗎？這是個你可能聽過，但不甚了解的產業。紅包場是臺灣早期歌廳的形式，起源於1960年代，主要客源是老榮民和阿兵哥，它就像祖父母時代的演唱「直播平台」，也具備鼓勵、捧場、打賞的意涵，不同的是粉絲可以和偶像面對面互動，把「紅包」直接交到他手裡，六零年代的臺灣，因國際接連發生重大事件，風雨飄搖、動盪不安，人民的情緒需要一個宣洩出口，才逐漸發展起這個庶民娛樂。

一部歌廳史隱含著臺灣經濟發展的興衰，也承載無數悲歡離合與鄉愁。在《迴盪在西門町的歌聲：紅包歌星的故事》書中，作家澤庵丁獨家採訪13位資深歌星與從業人員，聽她們娓娓道來這個逐漸走入歷史的時代故事。

文／澤庵丁

國中時期照片，已使用藝名王曉菁。（圖／摘選自聯合文學出版《迴盪在西門町的歌聲：紅歌星的故事》書中圖片）

在那個時期，山海關西餐廳與白金西餐廳最注重駐唱歌星的歌藝，對於旗下藝人的要求甚嚴。倘若僅外貌美艷而歌藝太差，又沒其他演藝才華如樂器或舞蹈，老闆是不會邀請登台的，如果相貌平平而歌藝佳，或具其他演藝才華，老闆也會禮聘其登台表演。換言之，必須具有相當的聲樂歌藝水準才會被老闆接受。歌藝太差，僅靠一張臉蛋就想在西門町混飯吃，門都沒有。

另一種情況是，某些歌星的歌藝在水準之上，雖不是國色天香的美女，但氣質風韻亦頗有可觀之處，如果嘴巴甜一些人緣好一些，能窩心體貼的與賓客互動讓客人感受到溫馨與歸屬感，這樣的歌星也是老闆歡迎的對象。

王少卿得天獨厚既有一副好嗓子唱的歌好聽，台上的扮相也煞是有魅力，金錢方面更是慷慨大方，不小氣不計較，做人處事也是輸財仗義直來直往，十足的俠女作風，或者說是個俠義心腸的巾幗英豪，所以王少卿與同事和觀眾相處的不錯。

王少卿在山海關西餐廳表演時的海報，也有吳靜嫻和歸亞蕾。（圖／摘選自聯合文學出版《迴盪在西門町的歌聲：紅歌星的故事》書中圖片）

王少卿在西門町久了，熟識了許多叔叔伯伯，交流互動完全無障礙無窒礙，也了解、摸透了大部分歌迷的心理。王少卿總結歌星們與客戶群的交流情況，歸納為三種型式：

第一類是：客人將歌星當做女兒看待，關心、溺愛、照顧，如父親般。

第二類是：客人將歌星視同家人，關心、關懷、隨興、自主，如長輩兄長般不拘謹。

第三類是：將欣賞仰慕的歌星當做夢中情人看待，噓寒問暖之外即發乎情止乎禮，不會吐露心聲告白對方，只是將情意埋藏心中，行為上更保守拘謹絕不逾越道德禮教的分際，僅僅如此而已。

王少卿最感念的一位客人是個生意人長輩，長輩的子女長大後各自離家，他的妻子也已經過世，孤身一人的長輩邀請王少卿與媽媽同往居住，自己有伴不孤單，又可彼此照應，就這樣如家人般共同生活多年。每天，長輩都會為王少卿準備椰子水，並且陪同王少卿至西門町上班，自己隨後也去上班──至歌廳聽歌。他把她當作女兒，像個溫暖的父親一樣。

另一位榮民伯伯是王少卿的乾爹，同時也認了另外四位歌星為義女。乾爹在西門町的眾多西餐廳圈子內小有名氣，是很受歡迎的客人，長期與義女們維持著父女的情誼，很受歌星們敬重。乾爹過世的告別式上，義女們披麻戴孝以家屬身份跪姿答禮，恪盡女兒本份。此事在圈內流傳甚廣，人人盛讚歌星孝女重情重義。王少卿表示自己對滴水之恩向來湧泉以報，從未稍忘曾經的恩人與貴人。

王少卿生日時與其他歌手一起站上舞台表演。（圖／摘選自聯合文學出版《迴盪在西門町的歌聲：紅歌星的故事》書中圖片）

筆者另有採訪圈內其他歌星與工作人員，曾探詢王少卿其人其事的風評，凡述及王少卿者咸稱頌不已，可見王少卿平日做人的成功。

知名資深歌星李芊慧在西門町闖蕩三十年，曾在多家西餐廳登台演出，也常在豬哥亮的餐廳秀節目中演出，迄今仍時常受邀赴國外表演，所認識、合作過的歌星超過兩百位，她說至今尚未見過有哪位歌星比王少卿更有胸襟跟肚量，其心胸之寬大無人能及。此外，她未曾聽過有關王少卿任何的負面評語，有關這一點，在這圈子內是極為難能可貴的事。

王少卿在西門町演出期間也經常應邀前往東南亞各國演出、宣慰僑胞。

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某年（約為亞洲金融風暴時），王少卿赴馬來西亞吉隆坡演出，某晚，有熱情華僑駕駛新款雙門跑車載王少卿與王媽媽回下榻的旅館。旅館位於新加坡與馬來西亞的邊境城市新山市內。不是很大型很熱鬧的城市。賓士車到達旅館門前，正副駕駛座上的二人下車欲移動座椅俾便後座的王少卿與王媽媽下車。不料二人甫下車尚未移動座椅，即竄出五名持刀歹徒將二人亂刀砍殺一通，棄置旅館門前不顧，五名歹徒硬擠上車急駛離去。三名歹徒擠至後座出言恐嚇，將王少卿與王媽媽隨身所帶金錢珠寶飾物收括一空，車行至歹徒覺得安全之處，將王少卿與王媽媽趕下車後揚長而去。

王少卿與王媽媽二人報警求救，回到旅館時該二名遭歹徒砍殺之熱情華僑已被送醫急救。王少卿與媽媽立即束裝返台從此不敢再踏上馬來西亞的土地。後來得知該二名華僑獲救，保得一命。幾年後該二名華僑痊癒，搭機來台尋找王少卿，大家見面恍如隔世，連稱命大互擁慰藉。王少卿盛情款待二人，這樣的交情維持了一陣子，可惜他們回國一段時間後就失聯，至今無法再連絡上，王少卿對此感到遺憾。

●本文摘自聯合文學出版之《迴盪在西門町的歌聲：紅包歌星的故事》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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作者簡介 澤庵丁 新聞系畢業。 曾任職日系電子公司十餘年，結交日本友人，開啟探究日本武士道的興趣。 後赴中國投資設廠，鎩羽而歸，對人性有了更深體悟。 曾受聘出任傳播公司創意總監。

你知道什麼是「紅包場」嗎？

你知道「紅包場」是如何在台灣動盪不安的時期，撫慰了無數心靈，並訴說著一部動人的歷史嗎？

你知道「紅包場」裡面的歌星，一個個都大有來頭，而且都有著一段段扣人心弦的故事嗎？

這一次，我們不但讓你從書中認識，更要帶你親自走入神祕的「紅包場」，體驗老西門町獨特的歌廳文化，感受曾經風華絕代的老派浪漫。

⊿ 活動主題｜「紅包場」體驗之旅：一窺老西門的華麗與滄桑

⊿ 活動時間｜7/24（五）14:30-17:00

⊿ 活動地點｜鳳凰大歌廳（台北市萬華區漢口街二段54號）

⊿ 活動特色｜歡迎自備紅包，現場為喜歡的歌手自由打賞！

⊿ 活動詳情｜立即報名點我+