中國能不能民主？來自共產國家的「民主實驗課」

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近日中國審查制度不斷加強且「類文革」的動作頻頻，包括4月起陸續國中小學教職員開始著手「清理」圖書館內「非法」和「不適宜」的圖書，以及頒布「中國廣電局新增的20條指引」，不僅審查校園閱讀自由也限制影視創作自由，這股的極權思潮興起也讓專政隱憂浮上檯面。

2016年夏天，一群來自中國城市中產階級、長期固定到邊遠地區擔任慈善志工的家長與青年，在貴州進行一場深具啟發的民主實驗，為期5天、10場會議，過程鉅細靡遺的記錄於本書《世界距離民主只有五天 》中。或許我們仍心存疑惑，中國的孩子與父母，真的可以理解什麼是民主嗎？不妨放下成見閱讀本書，了解這場實驗成果，也讓我們從中省思何謂真正的民主與自由！

文／寇延丁

（圖／摘選自讀書共和國／衛城出版的《世界距離民主只有五天：一群中國少年的民主實驗 》書中照片）

八月十六日晚間例會地點是育才小學辦公室，學校唯一一個有電的地方。笨重的會議桌和椅子，排排座，面向講台。

開會時間到，主持人子淳招呼大家坐好開會，他自己站在講台上。

天哥起身：「大家有沒有注意到我們吃飯前的那次會是怎麼坐的？我曾經和大家一起把桌子重新擺布成一個圓形，每一個人都能面向主持人，每一個人都能看到其他的人。這樣的位置排列和這樣的理念是一致的：每一個參與成員都是平等的。現在，我們無法改變辦公室的布局，但至少可以通過選擇位置和轉頭的辦法，形成接近圓圈的樣子……」

天哥建議主持人從講台上走下來。

「 那我站到中間吧。」子淳走下來：「我宣布例會開始。先宣布例會規則：營隊每晚都會有例會，例會常規內容是回顧一天的得失，找出問題、解決問題。

「 例會中，每一個議題，每一個人有兩次發言機會，每次兩分鐘，與會成人營員只有發言權但沒有表決權，我是今天例會的主持人子淳。」

「 我是祕書昱舒。」

「 我們的第一個議程是，先總結今天進展，策劃明天的安排……」跳過第一環節直接進入選舉階段：「第二個議程，是要選舉一位隊長。希望大家踴躍競選，也希望大家推選自己認為合適的人擔任隊長。」

會場鴉雀無聲。但不是那種沉甸甸的寂靜，而是一種湧動著的靜 ── 那種帶著興奮帶著期待和不安的靜。不管是孩子還是大人都對即將發生的未知帶著期待。

子淳繼續向前推進：「隊長提名，分別有自薦和推薦兩種方式。先是自薦。」

「 請所有同學把眼睛閉上。有意願自薦參選的請舉起你的左手。」除站在中間的主持人之外，全部少年營員都閉上了眼睛，在場的成人天哥牛姐睿潔和寇姐都興奮地睜大了眼睛東張西望。子淳：「請閉眼，請舉手。」

少年營員中，只有佳煒一個人舉手自薦。而且，舉手的過程特別逗。先舉起了自己的左手立即又放下了把手縮回，又舉了舉右手試了一下，似乎是在確認左右，最後舉起左手。

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「好的，請放下。」主持人：「大家可以睜開眼睛了。如果你希望推選任何一位擔任隊長，可以舉手發言。」

昱舒：「我推舉佳煒，我瞭解她有過戈壁行走經驗，大家也都看到她很能幹，有親和力，有擔當，適合擔任隊長。」

天哥插言：「推舉隊長之後，要徵得被推舉人的同意。」

主持人向佳煒發問：「你願不願意當隊長？」 ── 「我願意。」

主持人：「還有沒有別的隊員願意推選他人？」 ── 安靜中豆子出聲：「沒有。」

主持人：「只有一位同學競選隊長。既是自己願意競選，又是被我們推選出來的。我宣布，佳煒當選為隊長。」

掌聲響起

這場實驗課重要的人物（左起）小黑、天哥、寇姐、佳琪、小唐。（圖／摘選自讀書共和國／衛城出版的《世界距離民主只有五天：一群中國少年的民主實驗 》書中照片）

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沒有程序正義的選舉是沒有效力的

只有一個人自薦，被推薦的也是這個人。主持人立即宣布她就是隊長。

那一刻，小小年紀就留學美國的子淳瞬間就把自己變成了一個中國式老師。活生生就是中國選班委的情形，看上去是民主選舉實際上是老師說了算。主持人自然而然就那麼做了，孩子也沒有異議，包括不憚於挑戰權威的昱舒。

我們的孩子，壓根兒，就沒有程序正義的意識。

── 二○一六年八月十七日，天哥，議事規則工作組討論

「 這樣選舉是無效的。」 ── 天哥一語驚人。不僅把掌聲凍結在半空中，包括孩子們正在鼓掌的手也凍在面前。

天哥在大家的愕然裡舉手要求發言：「就算只有一個被提名人，也不意味著這個提名必然通過。不管是等額選舉還是差額，沒有程序正義的選舉是沒有效力的。選舉，分為兩個部分，一部分是提名競選，另一部分是表決。這次選舉只有提名但沒有經過表決程序 ── 沒有程序正義。沒有程序正義的選舉是沒有效力的。」

主持人對這個原本陌生的程序正義反應迅速：「那我們倒帶一次（眾笑，倒帶一詞一再出現，每有笑起）。現在請佳煒發表競選演說。請說一說為什麼我們應該選舉你當隊長？」

小夥伴們同樣活學活用迅速進入角色：「想讓我們投票給你，要先做拉票演講。」

佳煒：「三年前，我走戈壁的時候也是隊長。走戈壁按年齡分隊，一隊最小、四隊最大，我們在三隊，那年我初一升初二，因為長得高被分在了高中組，是我們組裡年齡最小的。競選隊長的時候，也有很多人不服氣。但幾天戈壁走下來我個人計時成績第一，我們隊在四個隊排名第一，而且是唯一一個沒有任何隊員上收容車的隊。說明我在擔任隊長方面能夠做的……嗯嗯……不是特別差。」 ── 她沒用「很好」「勝任」一類的詞而是用了『不差』這種說法，引來一片笑聲浮動。

笑聲飄過之後佳煒繼續：「這回我們最大的任務是粉刷牆壁，我父母都搞建築，從小就混工地，耳濡目染，對建築有一定瞭解。」

「還有一個原因，作為咱們隊裡的第六個男生，我男女通吃（又是一片笑聲），既可以跟男生溝通又能夠與女生溝通。有這樣的優勢，能成為整個隊伍裡發揮調和作用的人。」

主持人：「謝謝你所發表的演講，還有其他人想要競選？如果沒有，我們就進行表決，同意的請舉手。九票，全票通過。」

「 我宣布，佳煒當選隊長。」 ── 掌聲。

選舉程序之後，主持人接續此前議事規則演練課的內容：「對於隊長的職位權利約束和規定，我們還沒有提出一個詳細的計畫，剛才的會上已經有人動議修改守則並在成員守則中加入隊長有關的一些……」

天哥申請發言：「我說明一下：現在是我們的法定例會，本次活動的最高決策會議。只有在這個會議上做出的決策才是有法定效力的。而關於修改守則的話題是我們吃飯之前的議事規則演練課上說的，那只是一個演練，在演練課上討論的守則是我們的教具。教練課不具備法定效力。到目前為止，我們這次營會有法定效力的守則，還是昨天晚上大家舉手通過了的那個版本。那是程序正義。」

天哥回身把程序正義四個字寫到黑板上：「昨天那個守則，是我們自己制定、自己通過，也將自己遵守的規則。它不完善、需要改進怎麼辦？我們就要通過合法程序修改它。如果沒有通過新的守則，意味著昨天投票通過的守則還是有效的，這也是程序正義。」

沉了一下，天哥繼續：「大家明白我的意思嗎？如果想修訂它，使之更條例我們的需求，就需要通過合法流程，這還是程序正義。」

●本文摘自讀書共和國／衛城出版出版之《世界距離民主只有五天：一群中國少年的民主實驗》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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