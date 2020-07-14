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距離讓愛生疑？精選電影看懂遠距戀必經的甜蜜煩惱

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《解憂電影院：那些電影教我的事，用一場電影的時間，改寫你我的人生劇本》 作者：水ㄤ／水某 出版社：遠流出版 出版時間：2019年11月1日
書名：《解憂電影院：那些電影教我的事，用一場電影的時間，改寫你我的人生劇本》
作者：水ㄤ／水某
出版社：遠流出版
出版時間：2019年11月1日

閱讀小貼士

「異地戀」、「遠距離戀愛」一直都是道難解的愛情習題，今年更因新冠肺炎疫情影響，加劇了遠距情侶們的考驗，許多藝人夫妻檔也因此分隔兩地，像是新婚剛滿一年的楊丞琳和挺九月孕肚回臺待產的歐陽靖，也都為此飽受相思之苦。

創立「那些電影教我的事」粉絲專頁的水ㄤ與水某在《解憂電影院》書中巧妙用100部電影故事，提煉成充滿溫度的金句語錄，回應50道人生難題，希望能透過分享從銀幕上得到的啟發結合自身經驗，為迷惑的你解答，更替電影下劃重點，將收看的感動分享給每一個人。

藝人（圖左）楊丞琳與（圖右）歐陽靖近日都受疫情影響與另一半分隔兩地。（圖／翻攝自facebook帳號「楊丞琳 Rainie Yang @0604rainie 」，以及facebook帳號「歐陽靖・裏東京生存記　＠imginoy」貼文）
藝人（圖左）楊丞琳與（圖右）歐陽靖近日都受疫情影響與另一半分隔兩地。（圖／翻攝自facebook帳號「楊丞琳 Rainie Yang @0604rainie 」，以及facebook帳號「歐陽靖・裏東京生存記　＠imginoy」貼文）

文／水ㄤ、水某

遠距離戀愛

距離，無法分開兩顆真正在乎彼此的心。

——《愛上觸不到的你》

Distance can never separate two hearts that really care about one another.

——Five Feet Apart, 2019

哈囉！水ㄤ、水某：

我和女朋友是在海外認識，當時我們只有幾星期的時間相處，沒多久我們就決定在一起。

到了各自回國的日子，本來以為再也沒有機會見面，但我們決定嘗試遠距離戀愛。我們說好輪流去各自的國家陪伴對方，一開始都沒問題，但後來我們發現這太勞民傷財了，所以我決定搬去她的國家長住。然而過程中要適應的面向太多，在生活上也容易出現摩擦，況且我也很想念自己的家人。

不過，若要回到以前分隔兩地的狀態，我真的不知道能不能再承受思念的痛苦，不知道你們有沒有什麼建議呢？

2019年於臺灣上映電影《愛上觸不到的你》劇照。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
2019年於臺灣上映電影《愛上觸不到的你》劇照。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

親愛的你：

說到遠距離，這就是我們的專業了！

有好幾部描述遠距離愛戀的電影可以推薦給你，不過，先讓我們介紹一部不是真的談遠距離戀愛的電影，但主角們卻也承受著比遠距離戀愛更痛苦的關係，這部電影是《愛上觸不到的你》。

十七歲的史黛拉（Stella）和威爾（Will）在同一間醫院接受治療，同為「囊狀纖維化症」患者的他們特別感同身受彼此的處境，不知不覺之間深深愛上了對方。但為了控制病情，兩人之間必須永遠相隔五呎之遙，否則可能會因感染而喪命。

這種不能觸碰彼此的寂寞，讓初嘗戀愛滋味的他們備感痛苦。其中有一段劇情就是叛逆的兩人，決定要握在撞球桿的兩端約會，雖然只有五呎，但對他們來說，就算只縮短一點點的距離，都很幸福。

水某跟水ㄤ在認識七天後，就分隔兩地，水ㄤ回加拿大，水某留在臺灣。隔年，水某去英國念書，水ㄤ去美國出差。兩年好幾地的遠距離，讓我們一度想要放棄。我們對遠距離的心得是：對兩人的未來要有共同的決心，規畫好兩人的終極目標是什麼，有張藍圖在眼前，即使頭幾年很辛苦、很迷惘，不過為了眼前的真愛，也是值得的。而在這過程中，別忘記「信任」與「適時的讓步」是很重要的喔！

另外，我們也推薦《真愛零距離》和《愛瘋了》，這兩部電影，都在描述遠距離的酸甜苦辣，有好的結果，也有令人心碎的結局。但不管怎樣，看看別人的故事，或許就可以想到屬於你們自己的方法了。


同場加映

《真愛零距離》Going the Distance, 2010

真愛就算不能待在身邊，仍會找到方法永遠陪伴。

True love always finds a way to be with you even when it can`t stay by your side.

●本文摘自遠流出版出版之《解憂電影院：那些電影教我的事，用一場電影的時間，改寫你我的人生劇本》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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作者簡介

水ㄤ／水某

這對愛看電影的夫妻在2012年成立了「那些電影教我的事Lessons from Movies」粉絲團，在Facebook與Instagram上累積了超過百萬名讀者，也在YouTube上成立了專屬頻道。一切起緣於兩人在人生清單中共同的夢想：希望能啟發人心。他們以一句精闢動人的話語分享電影心得，廣受好評，更陸續收到超過兩千封讀者來信，這也成為他們在網上書寫「回信」與創作的契機。

到現在，名為「解憂電影院」的專欄文字已成為他們固定發表的內容，也常有讀者看過電影後再熱切回信、更新近況。感性的水ㄤ和理性的水某藉電影寫下生命故事與體悟，夫妻之間的甜蜜、默契、溝通、磨合總是不經意地透露於字裡行間，成為貼近人心的文章。他們最盼望的事，就是分享從銀幕上得到的啟發，並進而感動每個愛看電影的你。

相關著作：《那些電影教我的事：那些一個人的事、兩個人的事，關乎人生的100件事》、《那些電影教我的事II：先替自己勇敢一次，再為對方堅強一次！》、《跟著心中的孩子，找回面對世界的勇氣：30部動畫電影╳30部真人電影，關於人生裡的各種迷惘與抉擇》、《那些電影教我的事：把那些最好和最壞的時光全部加起來，就是我們的人生。》


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