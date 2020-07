距離讓愛生疑？精選電影看懂遠距戀必經的甜蜜煩惱

閱讀小貼士

「異地戀」、「遠距離戀愛」一直都是道難解的愛情習題,今年更因新冠肺炎疫情影響,加劇了遠距情侶們的考驗,許多藝人夫妻檔也因此分隔兩地,像是新婚剛滿一年的楊丞琳和挺九月孕肚回臺待產的歐陽靖,也都為此飽受相思之苦。

創立「那些電影教我的事」粉絲專頁的水ㄤ與水某在《解憂電影院》書中巧妙用100部電影故事,提煉成充滿溫度的金句語錄,回應50道人生難題,希望能透過分享從銀幕上得到的啟發結合自身經驗,為迷惑的你解答,更替電影下劃重點,將收看的感動分享給每一個人。

藝人(圖左)楊丞琳與(圖右)歐陽靖近日都受疫情影響與另一半分隔兩地。(圖/翻攝自facebook帳號「楊丞琳 Rainie Yang @0604rainie 」,以及facebook帳號「歐陽靖・裏東京生存記 @imginoy」貼文)

文/水ㄤ、水某

遠距離戀愛

Distance can never separate two hearts that really care about one another.

哈囉!水ㄤ、水某:

我和女朋友是在海外認識,當時我們只有幾星期的時間相處,沒多久我們就決定在一起。

到了各自回國的日子,本來以為再也沒有機會見面,但我們決定嘗試遠距離戀愛。我們說好輪流去各自的國家陪伴對方,一開始都沒問題,但後來我們發現這太勞民傷財了,所以我決定搬去她的國家長住。然而過程中要適應的面向太多,在生活上也容易出現摩擦,況且我也很想念自己的家人。

不過,若要回到以前分隔兩地的狀態,我真的不知道能不能再承受思念的痛苦,不知道你們有沒有什麼建議呢?

2019年於臺灣上映電影《愛上觸不到的你》劇照。(圖/聯合報系新聞資料庫照片)

親愛的你:

說到遠距離,這就是我們的專業了!

有好幾部描述遠距離愛戀的電影可以推薦給你,不過,先讓我們介紹一部不是真的談遠距離戀愛的電影,但主角們卻也承受著比遠距離戀愛更痛苦的關係,這部電影是《愛上觸不到的你》。

十七歲的史黛拉(Stella)和威爾(Will)在同一間醫院接受治療,同為「囊狀纖維化症」患者的他們特別感同身受彼此的處境,不知不覺之間深深愛上了對方。但為了控制病情,兩人之間必須永遠相隔五呎之遙,否則可能會因感染而喪命。

這種不能觸碰彼此的寂寞,讓初嘗戀愛滋味的他們備感痛苦。其中有一段劇情就是叛逆的兩人,決定要握在撞球桿的兩端約會,雖然只有五呎,但對他們來說,就算只縮短一點點的距離,都很幸福。

水某跟水ㄤ在認識七天後,就分隔兩地,水ㄤ回加拿大,水某留在臺灣。隔年,水某去英國念書,水ㄤ去美國出差。兩年好幾地的遠距離,讓我們一度想要放棄。我們對遠距離的心得是:對兩人的未來要有共同的決心,規畫好兩人的終極目標是什麼,有張藍圖在眼前,即使頭幾年很辛苦、很迷惘,不過為了眼前的真愛,也是值得的。而在這過程中,別忘記「信任」與「適時的讓步」是很重要的喔!

另外,我們也推薦《真愛零距離》和《愛瘋了》,這兩部電影,都在描述遠距離的酸甜苦辣,有好的結果,也有令人心碎的結局。但不管怎樣,看看別人的故事,或許就可以想到屬於你們自己的方法了。

