過敏兒怎麼養？ 專科醫師從醫療方案到居家照護的抗敏攻略

閱讀小貼士

孩子都是父母親的心肝寶貝，只想把最好的留給他們，更不忍看著他們身上有任何一絲病痛難過。尤其是看到孩子出現搔癢、紅腫不堪的皮膚問題，深受過敏之苦的同時 ，便開始自責是不是自己懷孕亂吃，還是沒有照顧好所造成......。

異位性皮膚炎、過敏性鼻炎、皮膚紅癢、食物過敏等，是現在許多小孩通症，《我是過敏專科醫生，也是過敏兒媽媽》本書作者身兼專業醫師與過敏兒母親身分，不僅將過敏專科醫師將生硬的醫學專業內容，化為淺顯易懂知識，同時又能感同身受照護者的心情與擔憂，提供貼心解答。過敏並非不治之症，就讓韓國醫生媽媽自身抗敏實踐經驗與護理心得，有效控制這些常見的過敏問題！

文／閔雅琳（민아림）

適當使用類固醇的方法 案例 Case

秀赫在小時候皮膚很好，長大成人之後，在小腿出現了牛皮癬。雖然有擦藥，但效果都只是一時的，只有在很嚴重的時候塗抹一些類固醇藥膏。然而在不久前，他幫兒子洗澡時，發現兒子的手肘與膝蓋附近摸起來有些粗糙。秀赫開始擔心，是不是把牛皮癬遺傳給孩子了。帶兒子去醫院檢查後，情況不算嚴重，醫生開了低劑量的類固醇藥膏。把類固醇擦在自己身上時毫不猶豫，但要擦在小孩子身上，卻猶豫而遲遲無法下手。真的沒關係嗎？孩子是不是也是只有抹時有效果，不抹又馬上會復發呢？從小就開始抹類固醇沒關係嗎？秀赫為此十分擔心。

一般來說，針對異位性皮膚炎，醫生最先處方的藥是類固醇。類固醇可以使發炎情況減緩，抑制免疫作用，並使微血管收縮。因為類固醇的藥效很卓越，強效的類固醇藥膏，只要擦一、兩次，紅腫的皮膚很快就會恢復。然而若草率地使用，則要注意會出現副作用。

類固醇分為塗抹型與口服型。

塗抹型的類固醇，是在異位性皮膚炎患者已充分地從洗澡、保溼等生活習慣上好好照顧、護理，情況仍沒有好轉時由醫生處方使用。因為有各種劑量，根據皮膚炎的部位、症狀、程度，使用的藥有所不同。就像保溼劑也有分乳液（Lotion）、乳霜（Cream）、乳膏（Balm），塗抹型的類固醇也有各種產品型式。最方便使用的是洗劑型（Lotion），容易塗抹，適用於大範圍的部位，也可以用在皮膚有剝落、龜裂狀況，以及流組織液的地方。當然也可以用在結痂的地方。

在這樣的皮膚上抹軟膏（Ointment）或是乳膏（Cream）型的類固醇，可能會造成刺激而使症狀惡化，必須特別注意。在較小的部位，較常使用乳膏或軟膏型式的類固醇。此外，針對像頭皮脂漏類的頭皮皮膚炎，則會使用類固醇液。

（圖／摘選自采實文化出版《我是過敏專科醫生過，也是過敏兒媽媽》書中圖片）

隨著年紀與生活習慣，皮膚的狀態有所不同，因此每個人的處方不同。所以不能將個人的處方藥，給別人輪流塗抹。針對較厚皮膚的處方，不能塗在較薄的皮膚。類固醇特別需要在醫生正確地處方下使用。

在有異位性皮膚炎的部位塗抹類固醇藥膏，紅色溼疹、乾燥的部分、搔癢症狀都會好轉。雖然使用強度較強的類固醇，效果會明顯且快，然而若要預防出現過度使用所造成的副作用，會盡量從可以看到效果的最低劑量之類固醇開始使用。為什麼要特別加上「可以看到效果的」理由在於，如果在較厚的皮膚上使用劑量過低的類固醇，則可能會完全沒有效果。

（圖／摘選自采實文化出版《我是過敏專科醫生過，也是過敏兒媽媽》書中圖片）

類固醇治療沒有效果的最大原因，在於沒有按照處方行事。在治療期間，要依照處方遵守塗抹的次數，規律且定量塗抹。若沒有正確地使用類固醇以致沒有效果，回診時醫生會開加強強度的藥。這樣一來，稍有不慎就可能會對類固醇產生抗藥性，導致治療沒有效果。一般管狀的軟膏，約成人手指一指節的量，可以塗抹約成人兩個手掌大小的範圍。乳液型的，約是五元硬幣大小的量，可以塗抹約成人兩個手掌大小的範圍。

在過敏症狀加重的時候，迅速減緩發炎的情況，反而是減少使用類固醇的方法。因為消除皮膚發炎情形，恢復到正常皮膚後，透過適當地洗澡與保溼護理，可以讓皮膚持續地維持在健康狀態。猶豫、拖延，或是不照處方持續地塗抹類固醇，會讓皮膚的發炎情況無法緩解，皮膚角質層處於受損狀態，長久下來可能會更難恢復至原本健康的皮膚。

一般來說，若是較輕微的異位性皮膚炎，一天擦兩次，二～三天內皮膚多半就會恢復。然而若症狀嚴重，則要根據皮膚的狀態。嚴重的時候，一天塗抹兩次強度較強的藥，有時即使皮膚尚未完全恢復，也要觀察皮膚狀態，改為一天一次、隔日擦、或是一周一次。

塗抹類固醇的方法

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在塗抹類固醇藥膏時，有時候會將藥膏擠在食指尖上，反覆塗抹、揉出現皮膚炎的部位。然而揉脆弱的皮膚，可能會造成刺激，因此最好使用手指較寬闊的面，輕輕地塗抹一次。一般在幫孩子抹藥時，會沾在無名指的指腹部位，用無名指塗抹。

有時候處方中指示，要隨著不同部位的嚴重程度，比較不嚴重或是皮膚較薄的地方使用低強度的藥；症狀嚴重或是皮膚較厚的地方使用高強度的藥。這時應該先從低強度的藥擦起，然後再擦高強度的藥。如果先擦高強度的藥再擦低強度的藥，手指上殘留的高強度藥，可能會擦到需要擦低強度藥的部位。如果不小心忘記，先擦了高強度藥的話，在擦低強度藥前一定要記得先洗手。記得不要用抹過藥的手，來碰皮膚很脆弱且很容易吸收類固醇的眼睛。

替孩子抹完藥後一定要洗手，請不要忘記也要保護好父母的手。

●本文摘自采實文化出版之《我是過敏專科醫生，也是過敏兒媽媽：從醫療方案到居家照護，一位醫生媽媽的抗敏實踐》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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