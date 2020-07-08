憶1950年代圓山動物園！從戰時「猛獸處分」瞭解臺灣動物史

閱讀小貼士

臺北市立動物園每每迎接新生命都能引起大家關注，今年六月底大熊貓「圓圓」誕下第二胎，幼獸萌照融化大家的心，也使動物園顯得生氣蓬勃。不過相信很多人都已遺忘，其實這座動物園前身是「圓山動物園」，1915年曾被臺灣灣總督府收購的官營動物園，雖然長久以來動物園一直被視為是成人以及兒童歡樂的園地，然而當時的動物園也與殖民論述和國家權力息息相關......。

《文明的野獸：從圓山動物園解讀近代臺灣動物文化史》這本書著眼臺灣歷史最悠久、規模最龐大的臺北圓山動物園，集中探討動物園在面對民間、國家、戰爭與環境變遷之際，呈現哪些不同的面貌；在不同的歷史階段，又是如何被凝視、想像與操作。本書不僅是臺灣首部動物文化史，更是一部宏觀的自然史與生命史，透過爬梳動物與人類社會相遇的過程，進一步思考人與自然的和諧共處之道。

文／鄭麗榕

戰時動物園的「猛獸處分」

他們所能做的只有祈禱不要死得太痛苦而已……但在那之前，總之他們不得不射殺動物園的動物們。……我所記得的動物園，真的是我記憶中那樣的動物園嗎？

──村上春樹著，賴明珠譯，〈襲擊動物園（或不得要領的虐殺）〉，《發條鳥年代記 第三部刺鳥人篇》（臺北：時報文化公司，1997），頁78-79、85

二次大戰後期的1943年8月至戰爭結束前，日本帝國內的動物園曾執行「猛獸處分」政策，臺北動物園的「猛獸」並未倖免。雖然已過了將近80年，但關於這些被毀滅的動物，特別是曾被命名的大象，牠們的故事就像家人的往事般，不斷被重新創作、書寫與述說；大阪天王寺動物園並自2005年起，每年在8月舉行相關展覽以資紀念。反戰的日本知名作家村上春樹，曾在1990年代以新京（今中國長春）動物園為主題，想像戰爭末期該動物園執行軍方猛獸處分政策的情形。(備註01)村上稱這種行為是「不得要領的虐殺」，對戰爭時期執行政策者心靈上的自我扭曲，將責任委諸命運、逃避良心譴責的現象刻劃極深(備註02)。動物園經營者原本費心蒐集、圈養的動物，因為戰爭的關係而主動且有計畫地被毀滅，並使用「處分」的字眼，隱然將動物視為財產或是破壞秩序者，與本章後述的慰靈祭宣稱的愛護動物精神，和所謂人與動物間建立「愛之絆」的戰爭宣傳，無論如何都是矛盾的，因此當書寫者回顧這段人與動物關係的歷史時，顯示出的創傷也特別深。

最初的圓山動物園，動物數量不多，但種植花木，讓民眾遊憩。圖／動物園提供（圖片來源／聯合報系新聞資料庫照片）

然而臺灣的動物園由於戰後經歷改朝換代的變革，檔案文字失落或塵封，許多戰爭結束前動物園的集體記憶被遺忘，在這個主題上似乎相對沉寂。回顧動物園在第二次世界大戰期間的情形，思考動物與人的關係，我們要如何召回臺灣動物園的這段歷史記憶？最直接的資料似乎還是要翻回1943年12月27日《臺灣日日新報》一份有關臺北市動物園的報導。其中標題明示：熊與虎都為國犧牲，預備空襲而進行猛獸處分，為少爺、小姐朋友剝製牠們。文中則說明：為確立與完備防空體制，東京及大阪動物園已經屠殺園中猛獸，臺灣既然必將面臨空襲的情勢，考慮到空襲時的危險，12月27日上午8點半將先處分熊及羆。殺戮的方法幾經研究，決定採用電氣法。殺戮後的猛獸則剝製永久保存，作為教育資料外，骨骼及內臟亦提供臺大研究室作為研究資料，其後並將陸續處分虎、豹等。在「少爺及小姐」中最有人氣的猩猩「一郎先生」，因為是國寶，將對其檻舍加以補強，予以保護。臺北市當局並發表如次的談話：

時局日益逼近，關於本市動物園猛獸之處置，已預為考慮。本年9月初以航空信詳詢內地主要都市的情況，得知東京上野動物園業於8月、9月間全部處置，而大阪市馬戲團等也已處置。在此情勢中，鑑於臺灣本島比內地更有空襲必至的事實，需預為處置猛獸，適當考量治安上及防空對策以及市民的不安等，乞求相關各方面能諒解，不得已的事是理所當然。由於得到以上指示，此回處分的猛獸包括獅子、虎、豹、熊、羆、朝鮮狼。無論如何，不僅本市少爺、小姐，就是全島的諸位看來，〔動物〕牠們隨著時局的進展而犧牲，實在很可憐。但這些猛獸完成了永久的使命，提供臺北帝國大學動物學及醫學部和大學病院等作為種種研究資料，並剝製保存於博物館或動物園，骨骼也成為動物研究資料。至於殺戮的方法，研究過毒殺、銃殺及其他方法，結果決定使用電氣，請電力會社協力。市方面為撫慰這些犧牲的動物，有為牠們供餐。由於猩猩是日本唯一的貴重動物，已將其獸檻加強為兩重，並設石造防彈壁予以保護；象已家畜化，很受飼養夫馴化，腳上了鐵鎖，也已設石造防彈壁，因此將予保留；而大蛇及鱷魚正冬眠中，因此也保留。

圓山動物園最早的明星動物紅毛猩猩「一郎君」（或稱一郎先生）當時瘋靡一時。圖／動物園提供（圖片來源／聯合報系新聞資料庫照片）

這是一份臺北當局在殺戮動物園的動物前（開始的當天），公開對市民發出的通告，似有取得市民諒解的意涵，也彰顯該市動物園的動物與市民（尤其文中提到的「少爺」與「小姐」──即兒童）之間的關係；也可能臺北市當局擬透過這項政策說明，達到某些政治或軍事目的（詳後）。這篇報導與官方的說明，詳述臺北動物園執行「猛獸處分」的原因、經過與後續處理措施，強調是為空襲而準備，依循日本內地動物園（尤其是上野）的成例，而保留猩猩、大象、大蛇及鱷魚等動物，由臺灣電力株式會社協助以電殛方式殺戮──稍早鹿兒島動物園也曾在同年處分動物，毒殺法失敗後改採電殛法。

由於臺灣的報導是執行前（及執行當日）發稿，這份報導所描述的被處分動物種類與採用方法，並不是完整的訊息，也無法了解遭處分的動物數目。但對於臺灣動物園這次「猛獸處分」之後的情形，1944年從北海道小樽來臺北帝大攻讀獸醫的學生佳山良正留下了回憶。說他到臺灣時，由於經歷過「猛獸處分」，動物園中僅飼養著中小型動物與鳥類。聽說臺北帝國大學農學部獸醫學生也參與了「猛獸處分」的過程，並實地接受解剖指導，臺北市的技師與任教大學的森於菟教授亦曾參加。殺戮的方法是將動物誘入鋪有通電鐵板的獸籠內，再以通電長槍刺向動物的臉部，獅子及老虎都是這樣被「處分」，而熊在被電殛兩三次後仍能站立。據說學者不但解剖這些被電殛的動物，還試吃牠們。此外還有第二次的處分，依臺北州所發的「火藥類所持許可證」，1945年3月3日，臺北市動物園另以7發銃彈（其中1發空彈，因此實為6發）槍殺園中兩頭獅子。不過戰爭結束15年後，有獅子亡故時，園方卻表示牠早在戰前就來到園中，就這個例子而言，足見戰爭末期的猛獸處分範圍並非全面，至少獅子並沒有被完全「處分」。(備註3)

戰爭結束近20年後，報端曾有一說不盡實在： 1945年臺灣遭受空襲，「全部的動物均予電斃，唯恐一旦獸檻炸破，動物逃出而造成災害，以致當時遺留下來的祇僅僅是兩隻食用火雞而已。」這篇報導在實際處分時間、方式與範圍上，都有值得商榷之處。(備註4)

udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

雖然臺北市當局在對市民關於猛獸處分的公開聲明中，並沒有提到軍方或日本中央的明確政令，但仍出現「指示」兩字，顯示臺灣動物園與日本內地動物園在決策上的指揮關係，或至少是依循日本內地的作法。有關日本帝國動物園決策的一致性，動物園間聯合組織的形成是一個因素。進入戰爭時期後，日本動物園界因漸感物資不足，為技術與資訊交流、飼料及動物相互調節，而於1939年5月23至24日於京都動物園開會，臺北市動物園也派出技師磯崎義演與會。會中決定成立全國動物園協會，這是當年11月17日「日本動物園協會」（次年6月召開第一次總會時更名「日本動物園水族館協會」）成立的緣由。在1939年京都的全國動物園長會議中，會議紀錄提及空襲對策的猛獸處理事項，載明空襲時根本方法是加強動物寢室的耐震、耐火能力，並將猛獸檻舍偽裝迷彩化，而射殺動物則是「必要的最後手段」。紀錄中也提到臺灣特別有遭受空襲的可能，人心相對浮動。1943年8月，日本動物園水族館協會召開戰時最後一次總會（即第4回總會），會中，日本內務省代表曾要求各園處理猛獸，之後即由上野動物園帶頭執行、各動物園接續，總計戰爭結束前，全帝國動物園共「處分」303頭「猛獸」。臺灣選擇在是年（1943）12月底開始執行，除依循內地動物園之例，或許也受到前一個月新竹空軍基地遭美軍大規模空襲造成的恐慌心理影響。

備註 1 新京博物館及動物園歷史研究者犬塚康博認為，依佐藤昌的《満洲造園史》（日本造園修景協会，一九八五，頁九○）、越澤明的《満州国の首都計画》（日本経済評論社，一九八八，頁一六○），一九四五年八月俄軍入侵滿洲的同時，也藥殺了新京動物園的動物，因此，村上春樹小說中所述日軍槍殺動物之情節，是虛構而非真實。感謝網站「戦時中の動物園」（http://ppt.cc/xLjf）站主三上右近先生指教。 2 在章節的安排上，村上春樹描寫獸醫與士兵「處分」了新京動物園的動物後，接著又被命令去屠殺「滿洲國軍士官學校」抗命的學生，亦即從動物到人都是戰爭暴力下的受害者，前一段的章節名稱是「不得要領的虐殺」，後者則稱為「第二次不得要領的虐殺」，敘述口吻是從執行者的角度來書寫。村上春樹著，賴明珠譯，〈襲擊動物園（或不得要領的虐殺）〉，《發條鳥年代記 第三部刺鳥人篇》（臺北：時報文化公司，一九九七），頁七五、二一六。 3〈圓山動物園 遽喪獸中王 身隻影單久無配偶 一朝有病竟告不活〉，《聯合報》，一九六○年九月四日，版三。 4〈檻柵邊朝夕相伴 三十年人情溫暖 不見馴獅人孺子長相憶 為覓飼養者猩猩更悲淒〉，《聯合報》，一九七五年十一月十日，版三。

●本文摘自讀書共和國／遠足文化出版之《文明的野獸：從圓山動物園解讀近代臺灣動物文化史》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

更多推薦閱讀

☞《動物的存在與虛無，以及牠們如何溝通的科學藝術：鳥會說方言、魚會打摩斯密碼、大象會說韓文、鯨魚愛K歌……破解「動物語言」裡的生物哲學》

☞《如詩般的動物課：從情感連結重新認識自然界，充滿詩意、哲理、人文關懷，學會與動物共生（華德福教學引導2）》

☞《臺灣犬》臺灣犬得到國際認證後，首本介紹專書，包含犬種的發跡、與早期臺灣人如何相處、國際認證犬種，完整講述臺灣犬的身世介紹！

☞《通往世界的植物：臺灣高山植物的時空旅史》第一部臺灣高山植物自然溯源史！