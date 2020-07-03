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是我的心要我說謊！美知名心理學家揭愛說謊、沒擔當的真面目

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《為什麼我們總是在逃避？：全美最受歡迎心理學家的14堂自我療癒課》 作者：約瑟夫・布爾戈（Joseph Burgo） 出版社：今周刊出版社 出版時間：2020年6月4日
書名：《為什麼我們總是在逃避？：全美最受歡迎心理學家的14堂自我療癒課》
作者：約瑟夫・布爾戈（Joseph Burgo）
出版社：今周刊出版社
出版時間：2020年6月4日

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我們總是被教導我們「應該」擁有什麼樣的情緒、被灌輸得用「正確的」感受方式，要寬容大度、心懷感激、多諒解少批判，然而，負能量就該完全牴觸嗎？憤怒、仇恨、嫉妒——這些其實也是屬於內心不可或缺的情緒。

全美最受歡迎心理學家約瑟夫・布爾戈（Joseph Burgo）在《為什麼我們總是在逃避？》這本書中從「心理防衛機制」角度出發，幫助我們撕開隱惡揚善的假面，擺脫遇事就逃的鴕鳥心態，唯有斷開大腦中的謊言，學會接納一切情感，能夠與之相安共存，轉念思考才能幫助你得到真正的提升與自由。

文／約瑟夫・布爾戈（Joseph Burgo）

有誰敢保證自己的一天，

不是在兩三次絕妙的合理化中度過？

思考經常展現在內心的對話上，以及我們對自己的評論上，問題也就來了：如果我們告訴自己的事並不是真的，該怎麼辦？有時候思考會成為一種內在謊言，引導我們偏離醜陋的真相，或者掩蓋痛苦的現實。這些情況下，思考便成了心理防衛機制。

別再自欺欺人了！

快面對現實吧！

你只能騙得了你自己。

這只是其中幾句我們認為他人在自我欺騙時使用的表達方式。對方會先告訴我們一件事，同時說明他所認為的真相，透過他的表述，我們會感覺他已然說服自己接受了那種看法，這主要是因為他願意相信，而不是因為它是事實。我們稱之為「一廂情願」。

自此，我們推斷出了自我欺騙的心理過程，即一個利用言語思維圓謊的過程。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

有的時候，謊言包括對感受、動機或行為的辯護，目的之一是為了讓謊言聽起來易於接受或理由正當，二是在謊言不那麼可信時，便於找藉口。

「下載一張盜版CD沒什麼，因為我是窮學生。那些貪心的唱片公司那麼有錢，區區一張CD不會造成什麼損失。」

當我們不願為做過的事承擔全部責任時，我們會為自己的行為找藉口─也就是合理化那些行為。

「我論文得分這麼低，是因為老師不喜歡我，而不是因為沒有努力做好。」

當我們受到連對自己都不願承認的感受驅使時，可能會找出合乎邏輯的理由，為自己做過的事辯解，進而讓整件事看起來完全合情合理。

「我出門買了新外套，因為我沒有合適的衣服去參加珍的派對，而不是因為甩了我的前任也會到場。我要讓他看到我過得很好，很開心，一點也不後悔和他分手。」

就像電影《大寒》中，麥克所說的一樣，每個人都會合理化自己的感受和行為；它成了生活的一部分，不來點自我欺騙的把戲，我們或許都不能安然度日。「事情最終會圓滿解決的」，人們經常用這句話自我催眠，這樣就可以避開內心的失落或悔恨。「萬事皆有因」，我們都這麼說，但實際上，生活大致上是不可預測且隨機性的。合理化會讓我們感覺自己生活在一個有序的世界裡，這個世界會根據一些宏大的規畫不斷進化，但其實它只是一個隨機的世界，痛苦的事情經常無緣無故降臨。

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增強自尊，是合理化在日常生活中發揮的另一大作用。「黛安獲得了晉升，而我沒有，都是因為她野心勃勃，而且善於哄騙老闆。」相較於接受黛安更勝任工作的事實，這個版本的故事難道不更讓人心裡舒服些嗎？ 「布蘭蒂喜歡大衛多於喜歡我，是因為他有錢有車。」但也許真相是她認為大衛更有趣，更有魅力。

最重要的是，合理化並不屬於非常強大的防衛機制，事情的真相通常就藏在表像之下，只要稍加提醒─當有人用非批評亦非指責的方式道出真相時，我們便能在一番短暫的掙扎後，予以承認。

●本文摘自今周刊出版社出版之《為什麼我們總是在逃避？：全美最受歡迎心理學家的14堂自我療癒課》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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作者簡介

約瑟夫・布爾戈（Joseph Burgo）

美國精神分析師、臨床心理學家。從事心理治療三十多年，曾任國際精神分析協會組成協會董事及講師，是熱門部落格After Psychotherapy的作者。 美國國家公共電台（NPR）、今日美國（USA TODAY）、《魅力》雜誌（Glamour）、《紐約時報》（The New York Times）專業評論家、美國備受信賴的雜誌《大西洋月刊》（The Atlantic）定期撰稿人。


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