臺灣味等於殖民地之味？昭和天皇愛不釋筷的臺菜竟是它！

閱讀小貼士

古語有「民以食為天」，臺灣諺語也有「吃飯皇帝大」的說法，一般人每天除了三餐要煩惱之外，偶爾還變花招想著點心、宵夜怎麼吃、吃什麼，何況是那些皇親貴冑呢？但在談論飲食之前，身為臺灣人的你，對「臺灣菜」瞭解又有多少呢？

《「台灣菜」的文化史：食物消費中的國家體現 》作者陳玉箴從歷史面向耙梳臺灣飲食史的發展，不管是酒樓裡的臺灣料理、戰後初期公共食堂、清粥小菜，還是國宴、當代小吃及夜市文化，從中探索百年來的食物生產與消費；另一方面將史學研究與人類學、文學研究結合，進一步分析「國家」作為一種集體意識，如何影響人的味覺與身體記憶。本篇將從日治時期初登場的臺灣料理談起，為你揭開「正港臺菜」的序幕......。

文／陳玉箴

臺灣料理初登場

日皇裕仁軍裝照。（圖／聯合報系新聞資料照）

大正12年（1923）4月16日，日本皇太子裕仁，也就是三年後登基的昭和天皇，從基隆港登陸來到臺灣，展開行啟之旅。(註1)當時日本統治臺灣已將近三十年，臺灣總督田健治郎多次奏請皇太子前來巡察，希望將殖民地的治績與建設成果呈獻在皇太子面前。對日本政府而言，皇太子的巡視，正可作為一種征服的象徵。回望過去，日本領臺之初與臺人衝突不斷，近三十年後，則準備將井然政績呈現在皇室成員面前。對日人而言，彷彿可藉由皇太子的蒞臨，驗收日本的統治成果，並再次確認對殖民地臺灣的統治權力。

這趟皇太子為期十二天的臺灣之旅，對臺灣總督府及各級官員來說，自是至為重要的盛事。舉凡臺北圓山運動場的修築、各地「行啟記念館」的建設、街道清潔、相關人員的健康檢查等，都嚴格執行。裕仁皇太子於4月12日搭乘軍艦出發，16日登陸後下榻在臺北御泊所，為臺灣總督府官邸，也就是今日的臺北賓館。之後便沿縱貫鐵路往南，一路視察新竹州、臺中州、臺南州及高雄州。巡察與參觀地點包括臺北植物園內的「臺灣生產品展覽會」、臺灣總督府博物館（今國立臺灣博物館）、各地法院、學校等。

皇太子的臺灣之旅，少不了大開宴席。這十餘天旅程中的正式晚宴採取西式宴席，獲邀賓客均被要求依照日本內地皇宮禮儀，穿著燕尾服出席。因此在數週之前，受邀官紳們也紛紛訂製新的燕尾服以出席宴會。(註2)自明治維新以來，法國菜宴席在日本上層階級大為風行，正式國宴以西式晚宴為主，即使皇太子來到臺灣也依然如此。

在此情形下，皇太子這趟臺灣之旅中唯一的「臺灣料理宴席」，也就格外引人矚目。

4月24日中午，皇太子在行邸的大食堂賜宴「臺灣料理」，由高等官員陪同享用，這場臺灣料理宴是皇太子此行中唯一主打「地方美食」的正式宴席。一方面讓皇太子換換口味，嚐嚐與日本料理相較之下特別具有「熱帶風情」的當地菜餚，另一方面，也可藉此在宴席中呈獻臺灣盛產的特殊食材與物產，如魚翅。

位於大稻埕的江山樓，奠定臺灣料理的形制與地位。圖片取自youtube網站影片「詠江山樓」（圖／聯合報系新聞資料照）

這場臺灣料理宴席與其他為皇太子籌備的活動一樣，很早就展開精密而審慎的規劃。早在數月前，總督府就已選定臺北著名的料理屋江山樓與東薈芳負責，甚至選派人員遠赴日本進行烹調與試菜。在正式御宴的一週之前，八位廚師必須隔離，齋戒沐浴。他們為這場「料理」御宴端出的菜單如下表所示：(註3)

（圖／摘自聯經出版《「台灣菜」的文化史：食物消費中的國家體現 》書中表格）

這些佳餚囊括了燕窩、鴿蛋、火雞、魚翅、螃蟹、白木耳、鱉、海參等價昂食材，乍看與今日吃喜酒的菜色有些相似。然而，這套宴席並不是任意地將華美佳餚拼湊起來。據「御宴主廚」吳江山日後在《臺灣日日新報》上的說明，這套菜餚其實展演了一套完整的臺灣料理宴席，從菜色排列到用餐禮儀都遵循特定的規範。宴席宛如悉心排列的密碼，不僅展現美食，也同時展現用餐者對美食禮儀的知識與鑑賞能力。

這套臺灣料理宴席分為上半席與下半席，上半席在六道主菜之後，第七道點心炸春餅稱為「即席料理」，標示著上半席的結束。因此賓客看到點心送上席來，便知整套宴席已進行一半，相當於宴席的中場休息時間。休息時間結束後上第八道菜，代表下半席的開始。

宴席中，對於各道菜餚的安排，廚師會特別注意乾、濕相間，也就是一道無湯汁的菜之後往往會搭配湯羹類，以讓客人口感均衡，不致口乾舌燥。賓客們一路談笑用餐，直到最後的點心八寶飯與杏仁茶被送上來，便知宴席已到最後，最末這道點心也特別稱為「完席料理」，標示著宴席的句點。

此為八寶飯示意圖。（圖／聯合報系新聞資料照）

皇太子的臺灣料理宴席大受好評，據報導，皇太子十分滿意，且對八寶飯特別喜愛，自1923年後，「到臺灣吃江山樓的臺灣料理」，成為來臺日本皇室成員的必要行程。「臺灣料理」之於日本皇族，代表的不僅是具有熱帶風情的異國風味，更重要的或許還代表著「殖民地的味道」。

不過，雖這場「臺灣料理」宴席辦得成功，「臺灣料理」對臺灣本地人來說卻相當陌生，對究竟什麼是「臺灣料理」也沒有清楚答案。在殖民開始之前，清代及更早的文獻中，都沒有任何一個名詞用以特指「臺灣的菜餚」。儘管清代的臺灣已有外食，但外食場所多為簡單的攤子、露店，販售者也僅為簡單的麵、飯、點心，並未形成一個特殊的菜餚類型，至於臺人在家中的飲食內容，儘管富有人家會聘請專人司廚，負責伙食及宴席，但至少在各種文獻上，對這些菜餚均未有「臺灣菜」之類的特定稱呼。(註4)換言之，將臺灣的菜餚獨立特別稱為一種菜餚類型的「臺灣料理」，實是日治時期才有的新創。

udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

「臺灣料理」一詞在日治時期第一大報《臺灣日日新報》中最早見於明治31年（1898）1月18日對臺南辦務署新年宴會的報導。這次宴會的參加者除了辦務署的參事署員外，也有一些民間仕紳，因為臺灣人多之故，宴會準備了臺灣料理招待共享。(註5)此外，在同年於嘉義舉辦的官方園遊會中也設置了臺灣料理店。(註6)由此可知，「臺灣料理」對日人而言，是一種新穎特殊的地方菜色，在日治之初便已出現在日本官方宴席，對當時殖民者而言，是一種與日本料理大相逕庭而可嚐鮮的地方風味。

備註 01 昭和天皇本名裕仁（1901/4/29-1989/1/7），自1926年12月25日至1989年1月7日間為日本天皇，年號昭和。昭和天皇為2019年4月30日退位之日本天皇明仁的父親。 02 〈東宮殿下行啟彙報 御陪食には燕尾服 洋服屋の大喜び〉，《臺灣日日新報》，1923年3月2日，第7版。 03 〈御泊所の大食堂にて臺灣料理を召上られ供奉高官全部に御陪食〉，《臺灣日日新報》，1923年4月26日，第7版；〈御宴與臺灣料理，江山樓之光榮〉，《臺灣日日新報》，1923年4月27日，第8版。 04 曾品滄，《從田畦到餐桌：清代臺灣漢人的農業生產與食物消費》，（台北：國立臺灣大學歷史所博士論文，2006），頁194-198。 05 〈臺南辨務署の新年宴會〉，《臺灣日日新報》，1898年1月18日，第3版。 06 〈嘉義通信／園遊會〉，《臺灣日日新報》，1898年5月6日，第5版。

●本文摘自聯經出版出版之《「台灣菜」的文化史：食物消費中的國家體現》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

更多推薦閱讀

☞《新舊聞：從皇帝離婚到妓院指南，從海賊王到男王后，讓人腦洞大開的奇妙連結》

☞《台味便當：30個便當提案X 46種家常配菜X 15道私房好味道》有一種台味，是把「食物記憶」謹慎裝盒。

☞《激骨話：台灣歇後語（附讀法QR Code）》台灣生活史偵探曹銘宗25年經典之作，最詼諧的說話藝術！

☞《大清皇帝陪我吃頓飯：餐桌上的清史，揭露「朕」的菜單怎麼進入你家廚房，哪些御膳能遇到千萬要嘗》