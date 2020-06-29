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比海盜更狂的「植物獵人」！改變了清末歷史版圖與茶葉貿易史

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《植物獵人的茶盜之旅：改變中英帝國財富版圖的茶葉貿易史》 作者：莎拉・羅斯（Sarah Rose） 出版社：麥田／城邦文化 出版時間：2019年5月26日
書名：《植物獵人的茶盜之旅：改變中英帝國財富版圖的茶葉貿易史》
作者：莎拉・羅斯（Sarah Rose）
出版社：麥田／城邦文化
出版時間：2019年5月26日

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中國茶文化歷史源遠流長，唐朝陸羽精通茶道，最廣為人知的經典《茶經》不僅詳細紀載種植、栽培、採收、烹煮等工法，也教人品茶、論茶，茶文化與價值也逐漸蓬勃發展開來！然而茶如此單純的飲品，卻在19世紀改變英國的資本與銀行體系，進而改變中國在世界舞臺上的地位。

《植物獵人的茶盜之旅》本書以清末盜茶背景故事切入，英國的植物學家羅伯．福鈞（Robert Fortune）為了掌握龐大茶經濟，不惜薙髮留辮喬裝深入中國，執行竊取茶樹的危險任務。看植物獵人福鈞如何面對海盜、不懷好意的當地人、險惡的環境，及不值得信賴的旅伴等種種挑戰，一步步改變茶產業，讓世界地圖因「茶」而重繪！

文／莎拉・羅斯（Sarah Rose）

中國自稱「龍之國度」，鎖國了數個世紀，在植物獵人的地圖上仍為大片空白。中國自認為是位於世界中央的「中土之國」，文明綿延逾五千年，但實際上與世事脫節。西方國家不甚了解中國，只把中國想像成是宛如天堂充滿危險的異國。英人會把中國視為園藝上的世外桃源，其實反映的是英人對庭園的種種渴望。

若歐洲人有機會更仔細審視中國，則會發現這個國家其實面臨內憂外患。兩百年前滿清入關，定都北京，統治漢族，要求人民歸順與納稅。不過，南方有許多祕密結社，誓言推翻外來的大清王朝。鄉間到處竊賊與盜匪，海上海盜猖獗，農民受盡飢荒之苦，又遭受過儒家教育的貪官污吏欺壓；來到城市，卻又是一片污穢不堪的景象。

英國透過曾在廣東從事貿易近兩百年的東印度公司，稍微了解中國的狀況，只是對內陸一無所知。然而，英國人倒是確知兩件事：中國有大量的珍奇植物，而英國未來的經濟可能從中受惠。

中國皇帝費盡心思，防止外來者闖入領土探索，竊取資源牟利。若非鴉片戰爭後訂下《南京條約》，讓英人有權在福州與其他四處口岸通商，否則外國人根本進不了岸邊城市的城牆內。但中國仍憂心英人圖謀不軌，遂明文禁止白人在通商口岸新劃定的租界外行動。話說回來，即使律法未將外國人關在城牆內，中國的現實生活同樣能使外國人卻步。這裡氣候潮濕、蟲虫叢出、疾病橫行，最開化的海岸城市衛生條件仍差，令英人難以適應。沒有哪個神智清楚的人會想死在中國，甚至連在此生活也避之唯恐不及。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

一八四二年秋天，兩國和談的消息傳遍皇家園藝學會，這是派遣探險人員深入中國的破天荒良機。發現植物原料並加以運用，已公認是英國的第一要務。福鈞在中英兩國結束交惡之際，成為外交部第一個許可前往中國的人。

皇家學會多半將重要任務交給有身分地位的人，中國探險任務卻委任福鈞。學會給予他的年薪僅一百英鎊（約今日五千英鎊或一萬美元），令他只能以如此微薄的數目養家，且三年任職期間將不調升。他鼓起勇氣，爭取更好的薪資，卻換來學會嚴峻拒絕，還提醒「這項任務的金錢報酬，理當為次要考量。」這句話之前則是：「你無法以其他方式，獲得如此殊榮與地位。」

福鈞缺乏家世背景，因此學會不認為他有資格獲得補貼，也不會給予來福槍、手槍與彈藥等裝備。學會聲稱，福鈞的任務是研究與徵用東方珍奇植物，用不著武器。福鈞辯駁，植物固然不用武器，但他得保護自身安全。雖然同業同情他，然而當時的實際情況是，有身分地位的植物獵人若需要槍枝，會自行設法購買。

學會成員倒是一致承認，若福鈞在完成任務之前死亡，那麼中國探險就算不是付諸流水，至少成果也會大打折扣。因此，學會雖拒絕提高薪資，仍勉強提供一些武器。

學會選派福鈞前往中國，顯然是明智之舉。他將發現的植物詳實呈報給學會，也盡力把新發現的活體植物運回英國。他不僅善用扦插與接枝，仔細記錄觀察到的現象，還為全球植物學家寫下鉅細靡遺的信件。大英帝國在全球疆土交換植物，這過程中，許多人皆受惠於福鈞的發現。福鈞在第一趟中國行結束之際，成為科學探索界的成功典範，他運回英國的第一批貨物已落地生根，也為他贏得適當的肯定。

本圖記錄19世紀中國茶產業勞動者工作時的模樣。（圖／紐約公共圖書館The New York Public Library 提供）
本圖記錄19世紀中國茶產業勞動者工作時的模樣。（圖／紐約公共圖書館The New York Public Library 提供

他具有優秀的採集眼光，能找到珍奇美麗，且具市場潛力的植物。他探索中國自然奇景時，瞄準看似無重大科學意義，卻可能高價賣出的花朵。在三年期間，福鈞發現迎春花、荷包牡丹（這種植物的外觀，正好供維多利亞時期的浪漫派用來代表心碎）、蒲葵（曾在維多利亞女王三十二歲生日時，當作獻給她的殖民地奇物）；白花紫藤、重瓣梔子花、芫花，並在某仕宦人家的庭園找到傳說中的黃花曼陀羅，這花甚至在牆面上攀爬足足四公尺高。有一項發現最為特殊──金橘，這種外皮可食的小型柑橘類水果，英文稱為fortunella，足以令他名留青史。雖然福鈞對於他發現的植物沒有所有權，然而返國時一同帶回的許多珍奇玩意、稀有寶石、陶器與玉，都可以賣錢。

福鈞除了一絲不苟地記錄田野觀察之外，也以日記寫下他的經歷，及在中國遇見的奇人異事。他寫過僕人與口譯，也寫過官吏、商人、中藥師、畫家、漁夫、園丁、和尚、妓女、街頭小販、婦孺。和其他維多利亞時期的旅人一樣，福鈞在一八四七年返國時，曾將他的紀錄以遊記體裁出版。《中國北方三年行》（Three years’ Wondering in the Northern Provinces of China）（註1）固然和植物學文獻一樣，蘊含豐富的地理與園藝資訊，同時福鈞也以活潑不拘的筆調，回憶在商埠遇見英僑、到寺廟遇見法師，及遇劫的點點滴滴。

福鈞的旅程起點為英國最新殖民地──香港。那時正值一八四三年的颱風季，他說這個地方「滿目瘡痍」，空氣不佳、四處瘴癘，致使歐僑衰弱臥床。「我認為，要香港成為貿易重地，恐怕毫無指望。」他沒寫下其他預言。他繼續往最北的通商口岸上海航行，期間遭遇颱風，險些發生船難。「我說件事，讓讀者對颱風有點概念。有條至少三十磅重（十三公斤）的大魚，從海面被拋進船尾天窗，將窗框砸得粉碎，破窗而入，掉到船艙桌上。」在中國內陸的山間蒐羅植物時，他曾遭竊、追趕，甚至被暴徒以磚塊砸頭。「我一時間無法動彈，只能倚牆喘氣，設法恢復神智……然而這幫土匪趁機包圍我，搶走幾項日用品。」他寫道。

福鈞也造訪過鴉片館，滔滔不絕訴說鴉片癮的危害。「我常看見人吸鴉片，多數人固然不會毫無節制，耽溺其中，但我同時也明白，他們就像在我國飲用烈酒一樣，最終常難免走上濫用一途，導致悲慘下場。」

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他特別渴望到仕宦人家的園林，因為這裡常可取得上好的植物標本。為了進入蘇州園林，他甚至喬裝打扮，闖入禁地。「我當然穿著中國服裝旅行，並剃了頭，找了很好的假髮辮，這些行頭原屬於相當有錢的中國人。我想，我應該看起來是很體面的中國人。」這身裝扮騙過城門守衛，福鈞觀察道：「若有人密報守衛，有英國人混入人群，想必他們會大驚失色。」

《中國北方三年行》也說明福鈞的改變，漸漸接納這個他視為謎一般的社會。最初，他以殖民者的高傲姿態看待中國，將這個國家鄙夷為滿是「破爛的中國小屋、棉田與墳墓。」他和許多西方人一樣，自詡為西方生活型態的傳教士，嘲笑中國人的優越感。他相信，歐僑應以自身為例，讓中國人瞧瞧：「『開化』的中華民族，若窺見我們舒適與精緻的生活，肯定對『蠻夷之邦』稍微另眼相看。」然而三年之後，他的看法溫和多了。畢竟要能成功完成任務，非得與中國平民密切接觸不可，這麼一來，他自然會看出中國人人性的一面。

註1

這個「北方」不是指華北，而是在福鈞遊歷中國的年代，外國人只能進出廣州，也只熟悉廣州。因此對福鈞來說，就算只是前往華中或福建，都算是福鈞「認知上的北方」。


●本文摘自麥田／城邦文化出版之《植物獵人的茶盜之旅：改變中英帝國財富版圖的茶葉貿易史》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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作者簡介

莎拉・羅斯（Sarah Rose）

著有《植物獵人的茶盜之旅》、《D-DAY女孩》，並為《華爾街日報》（Wall Street Journal）、《戶外雜誌》（Outside）、《星期六晚郵報》（The Saturday Evening Post）與《男士雜誌》（Men`s Journal）撰文。2014年獲頒洛威・湯瑪斯（Lowell Thomas Prize）旅遊文學獎。

譯者簡介

呂奕欣

師大翻譯所筆譯組畢業，曾任職於出版公司與金融業，現專事翻譯。


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