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鬼壓床、觀落陰！驚悚電影《驚夢49天》原著小說邀你試膽

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《驚夢49天：電影小說》 作者：韓肅肅 出版社：聯合文學 出版時間：2020年6月24日
書名：《驚夢49天：電影小說》
作者：韓肅肅
出版社：聯合文學
出版時間：2020年6月24日

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由任容萱、Lewis Liu（劉國雄）、庹宗華、古斌等人主演的臺灣電影《驚夢49天》將於今日（24）上映，這是繼《紅衣小女孩》魔神仔、《粽邪》送肉粽儀式後，又一部取材自取材臺灣神祕民俗的驚悚電影，為將至的端午節帶來一絲絲納涼氣息。

《驚夢49天》故事圍繞在廟宇普遍不願涉及的「觀落陰」儀式，結合懸疑、推理，看見虛幻與真實交錯的驚悚情節，包括故事主角身陷不斷重複的夢靨、偵辦兇案抽絲剝繭找線索的過程等，營造出盛夏炎暑也抵擋不住，讓人背脊發涼的恐怖高潮。電影小說也在今日同步上線，無法進戲院的讀者，不妨閱讀原著小說挑戰你的驚悚的極限吧！

臺灣資深實力派男演員（中）庹宗華，以及（右）任容萱在《驚夢49天》飾演種案刑警追查兇案。（圖／原創娛樂　提供）
臺灣資深實力派男演員（中）庹宗華，以及（右）任容萱在《驚夢49天》飾演種案刑警追查兇案。（圖／原創娛樂　提供）

文／韓肅肅

一陣細雨隨著冷風刺在傘面上，發出細碎的聲響讓Daniel回到現實。

燈籠依然在雨下搖晃，Daniel的瞳孔已經逐漸適應這片黑闇。他大步跨過地上的水窪，沒多久便站在入口處，感應到人類體溫的鬼屋緩緩開啟，左右敞開兩扇古董木門，歡迎這名期待已久的不速之客。

你對鬼屋的概念是什麼？

一口棺材？點著香的靈位？屋子布滿灰塵與蜘蛛絲？散落地上的骷髏？轉角處不經意出現的死屍？或者，陰暗帶著銀白燭光的可怖氣氛？

這間鬼屋設計得不錯，Daniel臉上原本的擔憂，終於換上一抹嘴角的微笑，他按照指示，把金屬手提箱放至擺滿蠟燭的鐵桌上，突然光線一暗，隨之「咔噠」一聲，詭異的舊聲響層層疊疊，在深夜自動播放。

收音機的綠燈也亮起來。

手邊自動升起Sensor，AR的小技巧與必備道具。

「各位朋友晚上好，現在是淩晨的四點三十分，你還醒著嗎？如果你還沒睡的話，那你是不是想體驗一下，一種不一樣的感覺呢？在這深沉的夜晚，我們將帶領你進入一個完全不一樣的世界。」

「Come on……」

Daniel嘲弄般地哼了聲，這些傢伙這次搞得還蠻像回事的。

他笑著搖搖頭，從前方另一個手提箱中拿出了一個圓弧形的VR眼鏡。下一秒他卻皺起眉頭，惡狠狠地瞪著這副VR眼鏡，吼道︰

「這什麼質感？What the Fuck!」

要拿出手就必須是最好的，任何一點瑕疵都會成為汙點，即使掩蓋得再完美，也會讓人感到一身彆扭和不、舒、服。Daniel恨透底下這群蠢蛋了，「頂級！我要的是頂級！」

明明他一再強調什麼是頂級，卻還是在這個節骨眼搞出一個像玩具的破爛塑膠殼，這東西實在太低級了，看來明天勢必還有許多要逐項檢討的細節。

「算了，先這樣吧。」他剛抽出手機準備撥號罵人，卻又壓下脾氣，暫時耐住性子，認命戴上新型眼鏡，讓VR感應啟動。

眼前立即出現一條綠色的亮光如心電圖般在眼鏡上來回跳動，科技感十足。瞬間Daniel的正面也出現了一番截然不同於現實的影像，這是一個類似但丁《神曲》的地獄世界。讓他感到好奇，伸手想要碰觸身邊的無頭生物，然而卻有陣陣窸窣的腳步聲靠近︰一群東西的出現，不禁讓他收手。

喪屍！

在《驚夢49天》電影中（左）古斌演出一個身世成謎的年輕法師，舉手投足相當引人注目;（右）則是華裔百老匯演員Lewis Liu，演出惡夢纏身男主角。（圖／原創娛樂　提供）
在《驚夢49天》電影中（左）古斌演出一個身世成謎的年輕法師，舉手投足相當引人注目;（右）則是華裔百老匯演員Lewis Liu，演出惡夢纏身男主角。（圖／原創娛樂　提供）

一群喪屍，扭動著殘缺不齊的軀體，以蒼白可怖的表情步步逼近。Daniel激動地握緊拳頭，這些屍體的效果做的真不錯！

「Great!」他忘情喊道。根據設計，參觀者必須踩上地毯才能跟著眼前的指示移動來躲避喪屍的追殺。沒想到，當他的目光朝箭頭望去的時候，突然有名女人的身影從一旁房間的紙窗劃過，Daniel愣了一下。

「這女的又是誰設計的？」

他停住腳步，思忖整個VR遊戲的原稿與設計圖，喪屍當中應該不存在任何女性，還是眼前的這個房間隱藏什麼彩蛋，不在他當初的設計之內？

Daniel百思不得其解，看來是個bug？

真有他們的，一定又是那群廢物把他親自監督的遊戲，亂七八遭的，套用到哪一款爛公司的舊程式裡去。時間來不及讓他想明白，就見喪屍又轉回來直撲眼前，Daniel俐落翻身三兩下就解圍了。可是不遠處房間的鑰匙孔，突然射出一道微弱光線，讓他有些詫異！喪屍呢？喪屍怎麼都不見了。

另外，這是什麼門？

這麼矮小的木門？誰設計的劣質品？憤怒的Daniel戴著VR眼鏡，蹲下身去探查鑰匙孔，想搞清楚全部的事情，但他透過轉動鑰匙的小孔，只看見這個房間內，竟然端坐一位全身紅衣的女人！

「喔！dump，什麼鬼啊。」

Daniel啞然失笑，有點傻，自己現在還帶著VR呢。他非常疑惑︰「這又是什麼？」Daniel又氣又笑地摘下眼鏡，但眼前依然有個鑰匙孔，並且隱約透露一股微弱的光束。

「不會吧？搞什麼，視覺暫留嗎？也太瞎了。」

Daniel一臉懷疑的湊上前看，眼睛從鑰匙孔中往內望去，房間內坐著一名紅衣女子，不過在淡淡的煙霧之中，他看不清楚這紅衣女子的容貌。這讓Daniel不得不更努力的把左眼拼命湊上前看。

突然有一隻眼睛──血色瞳孔就隔著門板、穿透鑰匙孔與自己對望！

「啊！」Daniel驚叫失聲。

那女人竟靠過來了！Daniel直覺想離開鑰匙孔，沒想到額頭和下顎都無法掙脫，彷彿這鑰匙孔已溶入眼球，就是個磁石緊緊的吸住了他的瞳孔。Daniel眼看著那個女人的五官先慢慢回復變成了一張清楚而且漂亮的臉孔，但這張漂亮臉孔卻又瞬間從正常轉而崩壞，成為一張腐爛、甚至血水肆淌的人面皮！

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「喂！喂，誰搞的鬼。」Daniel感到對方散發出一種真實的魔物氣息，內心的自信開始受到動搖，他逐漸意識到事情好像失控了，沉重的肩膀開始受不明引力拉扯，所有的焦慮和憤怒也全都轉為驚恐，更難以置信的是，下一秒他的身體竟穿透了門板，進到女鬼的房間。

他用盡全力將VR眼鏡丟向女鬼，沒想到地板整個攤塌，他大叫著向下墜落，背後彷彿是一道無底深淵，慘慘的陰風，極速從他的身際呼嘯而過。

不知過了多久，Daniel醒來時，發現自己已經躺在賓士車上。他打開手機，發現Ben多通未接來電。

●本文摘自聯合文學出版之《驚夢49天：電影小說》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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作者簡介

韓肅肅／小說

32歲臺灣女子，曾旅居新加坡、深圳。

筆耕網路多年，寫作涵蓋武俠、推理、愛情。生活中也不忘繪畫、攝影與美食，同時是FB「尋訪臺灣老建築」粉絲專頁的創辦人。

潘志遠／原著‧電影劇本

《指間的重量》第四十三屆金馬獎五項提名導演。

1967年生，臺北市人。北京電影學院導演系碩士，導演過多部電影及電視作品，包括《深深太平洋》、《指間的重量》、《沙西米》等，電影及劇本作品曾多次入圍金馬獎及世界各大影展獎項。

林秀赫／電影劇本

臺灣八○後小說家、電影編劇。

2015年《嬰兒整形》獲吳濁流文學獎長篇小說首獎；2018年〈冰箱〉獲第五十五屆金馬獎暨第十屆金馬電影學院作品。寫作風格多變，另出版小說《深度安靜》、《老人革命》、《陶淵明別傳》、《儚：恐怖成語故事》。


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