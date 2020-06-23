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「疫世代」必讀之書！義大利百萬暢銷作家的疫情觀察報告

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《傳染病時代的我們》 作者：保羅．裘唐諾 (Paolo Giordano) 出版社：愛米粒出版 出版時間：2019年6月1日
書名：《傳染病時代的我們》
作者：保羅．裘唐諾 (Paolo Giordano)
出版社：愛米粒出版
出版時間：2019年6月1日

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新冠肺炎這個世紀傳染病持續在全球肆虐，美洲疫情尤為嚴峻，根據（20日）統計，目前美國已經超過222萬確診案列，巴西則是擠身排名第二，也已突破100萬，不僅面臨缺乏物資、呼吸器與加護病房等考驗，兩國醫療體系幾近崩潰，也讓未染病者人心惶惶。

（延伸新聞：巴西確診也破百萬 美洲疫情嚴峻

《傳染病時代的我們》像是一本後新冠肺炎時代的作品，由義大利最富盛名史特雷加文學獎，有史以來最年輕的得主保羅．裘唐諾所寫，身兼科學家和小說家於一身的他，對於新冠肺炎的觀察散文，幫我紀錄這傳染病大流行時的我們的日常，提醒我們所經歷，且永遠不可能遺忘的2020。目前已經陸續翻譯28種語言，是傳染病時代的文學傑作。值得一提的是本書部分版稅捐將作新冠肺炎相關醫學研究及醫護人員之用，足見作者對此疫情重視及貢獻。

文／保羅．裘唐諾 (Paolo Giordano)

數算自己的日子

我剛收到一封電子郵件。我本來應該去札格雷布開會，會議目的是集結各個學術領域、國家的代表，討論所謂「歐洲人」的新定義。現在主辦單位請我「重新考慮是否出席」。當局建議高風險地區的賓客最好不要參加，義大利就是其中一個，其他還包括中國、新加坡、日本、香港、南韓和伊朗。這些成員可妙了，就像Ｇ７，疫情七大國。

隨著疫情繼續擴散，確診人數累計將近十萬例，我見證自己行事曆漸漸崩潰。

三月將會與我的計畫出入甚大，至於四月，誰曉得。這種失去控制的心情很奇怪，我雖然不習慣，卻也不排斥。這些機會都能重新安排，沒有一個是非去不可，每個都能坦然接受，沒有遺憾。我們面對的是更嚴重的事情，需要我們心懷敬意，專心應對。

這場危機有許多層面與時間有關，與我們的安排籌劃、爭取時間有關。如今我們受控於這種嶄新的微小力量，它竟然敢決定人類的命運；我們覺得自己承受莫大壓力，感到憤怒，彷彿塞在車陣中，四周卻空無一人。我們受制於新型冠狀病毒，渴望回到正常生活，也覺得自己有權利恢復日常作息。突然之間，正常作息變得至高無上，儘管我們從未如此重視，甚至也不知道什麼是所謂的正常。我們只知道，我們想恢復正常。

然而日常生活無法繼續，沒有人知道還要等多久。現在這種生活並不正常，但我們必須學會忍受，學會過這種日子。我們必須找到擁抱這種生活的理由，而不只是恐懼死亡。也許病毒真的沒有智慧，在這方面卻勝過我們：病毒會改變、適應新生活，而且迅速應變。我們應該向病毒學習。

目前的僵局將導致無可測量的後果，有人會失去工作，商家得拉下鐵捲門，各個業種都會受到影響，所有人都開始處理自己的損失。我們的文明禁得起各種考驗，卻承受不了放慢腳步。

但是之後會發生什麼事情，這個問題對我而言過於複雜，無法理解，每次想到都只能放棄。一旦有新局面，我會逐一承擔。

最近我常想起《詩篇》第九十篇：求你指教我們怎樣數算自己的日子，好叫我們得著智慧的心。

我會想到這一段，也許是因為我們在這場流行病中只能想到數字。確診人數、康復人數、死亡人數、住院人數、停課的日子、股市損失的幾百億、販售的口罩數目、篩檢結果出爐得等待幾小時、最近的群聚感染與我們的距離、取消住房的人數、與我們有關的接觸人數、我們犧牲的樹木。我們數了又數，不斷數算著日子，尤其是突發狀況還有幾天才會取消。

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但是我覺得《詩篇》建議的是另一種數算方法：教導我們數算自己的餘生，才能重視每一天。要我們數算每個日子，甚至數算這段痛苦時期。

我們可以告訴彼此，新冠肺炎只是單一事件，是一場災難、禍害，也可以怒斥都怪「他們」。我們可以這麼做，也能尋思這場疫情的意義。

善加利用這段時間，好好想想平常忙碌的生活無法沉思的事情：我們怎麼會走到這一步？又想要如何重新過日子？

數算我們的日子。

得著智慧的心。

別讓這場苦難白來一場。

推薦短片：


●本文摘自愛米粒出版出版之《傳染病時代的我們》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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作者簡介

保羅．裘唐諾 (Paolo Giordano)

生於1982年，粒子物理學博士學位。2008年出版處女作《質數的孤獨》，翻譯超過四十種語言，全球暢銷逾500萬冊，贏得五座文學獎，包括義大利最重要的史特雷加文學獎，成為該獎項有史以來最年輕的得主。新冠肺炎剛開始在義大利大流行的時候，他將所思所想寫下，結果文章被轉發分享超過四百萬次。

《傳染病時代的我們》這本書的內容，是身兼科學家和小說家於一身的他，對於新冠肺炎的觀察散文，目前已經陸續翻譯成二十八種語言，是傳染病時代的文學傑作。作者部分版稅捐作新冠肺炎相關醫學研究及醫護人員之用。


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