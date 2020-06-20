聖途的洗禮！30天、600公里完成臺灣首本世界最北朝聖之路紀錄

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每年大甲媽祖遶境進香是許多臺灣人心中重要且很期待的一個宗教活動，今日（20）大甲媽祖繞境將回駕至大甲鎮瀾宮，整整10日、400公里的繞境之旅，終於畫下一個完美的句點，在無數善男信女的努力與堅持，沒有停辦，只是延期，也讓今年這趟繞境之行變得格外有意義。

同樣是走在聖途，李清玉所寫的《北歐聖奧拉夫朝聖之路》是臺灣第一本完整記錄「聖奧拉夫路徑」之書，就跟媽祖繞境之旅很相似，她歷時30天，一個人從瑞典到挪威走完整整600公里的朝聖之旅。但這本卻非一本宗教宣傳書，知名作家陳郁如認為：「我不僅看到一個旅程，看到一個作者真心的內在對話。」朝聖之旅當然會有酸甜苦辣，人生亦同，這在於本書的價值在於作者勇敢一步步邁向終點，感受身體潛能、探索內心、迎向自我的過程難得可貴，也相當讓人動容。

文／李清玉

我年輕的時候常往歐洲跑，妹妹小歐卻是哈日族。她嗜看日劇，認為這是理解世界最快的方法。看了江口洋介主演的《迷路的大人們》這齣日劇之後，她開始對四國遍路這條朝聖路線感到好奇，她與日本的關係不是只有追劇，也和日本佛教有某種觸及心靈深處的連結。二○○九年她跟隨內心的召喚，和一個朋友相約上路了，到日本四國展開為期四十六天長達一千兩百公里的徒步旅行。她是台灣第一位一次走完四國遍路並記錄成文的遍路者，而後在臉書成立「四國遍路同好會」和大家介紹推廣這條聖路。

尼達羅斯大教堂塔頂的風光。（圖／摘自暖暖書屋出版《北歐聖奧拉夫朝聖之路》書中）

二○一七年春天，她打算再次上路，這時我工作上剛好忙完一個大項目想休息一下，於是我加入她的行程，體驗了德島的發心道場路段。這段路大約一百五十公里，我們雖然沒有全程步行，但我也算是體驗到徒步朝聖的一些心路歷程了。師父引進門，修行看個人。我去妹妹的遍路道上作客，回挪威之後，我便萌生想要繼續走的念頭，我想走一條完整的、屬於自己的路，無疑的，聖奧拉夫朝聖之路中的「聖奧拉夫路徑」（St. Olavsleden）是我的最佳選擇，我在朝聖終點特隆赫姆樂活多年，而且我當年第一次到挪威時從瑞典過來的火車，也曾經行經過這段路的一部份。

住在特隆赫姆，聖奧拉夫無所不在。我的兒子在聖奧拉夫醫院出生，在朝聖終點尼達羅斯大教堂受洗；每年七月底八月初的奧拉夫節慶是挪威最大的宗教文化盛事，我會留在城裡參加各式活動。聖奧拉夫是奠立挪威國家基礎的維京國王，他把基督教傳到挪威，時到今日他身為人和被封為聖者的地位和角色都持續被人討論著。雖然我不是基督徒，但基督教是挪威的國教，不管信仰虔誠與否，基督教與挪威人的生活息息相關，舉凡節日和人生儀式這些有形的習俗，到無形的社會價值觀，都與之有緊密的關聯。

幾年前我聽到一個說法：「南有聖地牙哥（西班牙知名的朝聖目標），北有尼達羅斯（特隆赫姆舊名）。」原來特隆赫姆曾經是與聖地牙哥齊名的朝聖目標！朝聖活動在北歐從西元十一世紀開始熱絡了將近五百年，當時的北歐可是條條大路通尼達羅斯的。一五三七年宗教改革，挪威和瑞典把象徵天主教舊習的朝聖活動給禁止了，尼達羅斯這個朝聖目標逐漸沒落，直到幾年前才有人陸續推動復興。根據相關統計數據，二○一八年聖地牙哥的朝聖辦公室登記了將近三十三萬的朝聖者，特隆赫姆這裡才登記了一千多人。

特隆赫姆尼德河畔的朝聖標誌。（圖／摘自暖暖書屋出版《北歐聖奧拉夫朝聖之路》書中）

聖奧拉夫朝聖之路有好幾條路線，主要的兩條分別是從奧斯陸出發南北向的「古德布蘭茲達爾路徑」（官網距離六百四十三公里）和從瑞典錫朗爾出發東西向的「聖奧拉夫路徑」（官網距離五百六十四公里）。後者冠聖奧拉夫之名，因為那是維京國王當年從俄國返回挪威的路線，他一○三○年戰死沙場的地點就在那條路徑上。

特隆赫姆作為一個朝聖終點，有數條路線在尼達羅斯大教堂匯集，城市裡朝聖標示幾乎到處可見，我散步時經常看到。每個上路的朝聖者都有其動機，我的動機之一是好奇，時常在終點晃來晃去的我，哪天如果從起點那裡走過來，不知道是什麼感覺？我喜歡獨處，長時間一個人在人跡罕至的自然環境裡步行，會是一項有意思的身心挑戰。再者，我想幫這條路做點宣傳，我在城裡認識的人不少，但其中沒有任何一個人走過這條路。

「歐洲的傳統，北歐的歷史，挪威的文化，這同時也是一趟完全屬於你個人獨一無二的體驗。」聖奧拉夫朝聖之路官網上的敘述，讓我衷心期待上路的那天。

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第1天 在美好的豔陽天啟程

24km 松茲瓦爾──馬特福什

仲夏節過後的星期天，我搭火車前往瑞典中部濱波羅的海的城市松茲瓦爾，車程大約六個小時。從特隆赫姆出發車行一個半小時之後跨越國界到瑞典，在這裡要換車，瑞典的火車早已電氣化，挪威的還在燒柴油。接下來沿途行經一些大小不等的瑞典市鎮，除了滑雪勝地奧勒和城市厄斯特松德之外，大部分都是陌生的名字。

松茲瓦爾我之前來過兩次，一次私遊一次公差。火車下午兩點到，儒本幫我訂的酒店離車站不遠，我先去入住。入住的時候也領到了我的朝聖護照，朝聖路途中有些地點可以蓋章，既是記錄也是紀念。我的房間很大很舒服，除了覓食之外我就待在房間裡休息，調整即將上路的身心。天氣不穩定，我從房間的窗戶可以眺望到城市的景觀和變換不已的天空，時而烏雲密布，時有彩虹和些許陽光。打開電視，在一個知識頻道看到英國國家廣播公司製作的旅遊節目，主題是印度和恆河朝聖，蠻切題的。晚上入睡前，我練了一下甩手氣功並按摩身體，這是我接下來的朝聖行程中每天固定重複的功課。

（左圖）為朝聖護照。（右圖）在松茲瓦爾的遊客中心蓋下朝聖護照的第一個章。（圖／摘自暖暖書屋出版《北歐聖奧拉夫朝聖之路》書中）

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「聖奧拉夫路徑」的官方起點在錫朗爾，這是一○三○年奧拉夫國王從俄國返回挪威時上岸的地方，當時這是港口所在的位置，如今地景已大幅變動。從松茲瓦爾到錫朗爾有將近八公里的路程，有公車可搭，但我決定用走的，已經要走六百公里了，不差這八公里。離開酒店後，我先去松茲瓦爾的遊客中心蓋朝聖護照的第一個章。

上路第一天，天氣非常晴朗炎熱，但事情通常有好就有壞，天氣好我就得把所有的保暖衣物和雨具都背在身上，負重前行。到錫朗爾的路上偶有朝聖標示，但不是很清楚，我中間小迷路了一下，還遇到修路的狀況，原本的道路封閉必須繞路，但還好問題不大，約莫中午時分，我順利抵達錫朗爾朝聖中心。

●本文摘自暖暖書屋出版之《北歐聖奧拉夫朝聖之路》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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