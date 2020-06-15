中年職涯就定型了嗎？暢銷作家黃大米教你35歲轉職必勝密技

閱讀小貼士

行政院主計總處10日公布4月工業及服務業薪資調查結果，受疫情影響今年2至4月已經累計淨減少6.6萬受僱員工，離職數創11年新高。這波動盪掀起的離職潮使大家必須重新檢視自己的職涯規劃，除了因疫情被迫解雇「待業者」，以及因疫情感到焦慮不安的「臺幹」或「臺商」首當其衝之外，還有一定程度年資的「中年轉職者」，也同樣需要好好沉澱與省思。

（相關新聞：單月離職數創11年新高 疫情3個月受僱員工淨減6.6萬）

資深媒體主管轉業至人力銀行的黃大米，同時身兼心靈勵志書的暢銷作家，在最新出版新書《功勞只有你記得，老闆謝過就忘了》中，撰寫15篇化打擊為祝福的紓困方案，包含職涯、夢想和感情，戳破你對世界不切實際的期待，教你「想轉生，先轉念」，並為你的低潮與挫折加油打氣！

文／黃大米

三十五歲是職場分水嶺：過不去時，以即將要離職的心情上班。

每個人都將是或曾經是──三十五歲。

對於年輕的你，這篇是寫給未來的開箱預言。

三十五歲之後，你再也不是一個年輕人了，好像到了這個年紀，所有的莽撞和不確定性應該要塵埃落定。

古人說三十而立，主因是以前的人出社會早。到了現在，大家畢業晚，出社會更晚，三十五而立才比較適當。

當你年過三十五，你可能會擁有一點點錢，一些奢華物質也能無痛入手，你也可能已經晉升到小主管的位子，前途光明。甚至，你可能會有點臭屁或者得意洋洋，以為人生就此坦途……

我想跟你說，那你就錯了。

當你來到中年，隨著你的年紀越大，歲數會成為你的心理負擔。

企業不見得一定會因為年紀不要你，但你一定會因為年紀而變得膽怯，變得瞻前顧後。

如果這時候你已經成家立業，在做選擇時就會更小心翼翼，因為你輸不起。你肩膀上的經濟壓力、你習慣過好日子的生活方式，都像蜘蛛網一樣層層包覆你，讓你在面臨職場挫折時，更覺得茫然、無依靠。

（圖／Unsplash）

中年人是備受公司期待的，因為你是企業的新生代主管。

但中年人也是壓力最大的，尤其當你逼近四十歲，或者年過四十時，這時候的你在抉擇工作時，其實很難搞、很龜毛：你要水準以上的待遇；你要週休二日，可以兼顧子女成長；你精明計算通勤時間，太久、太遠的統統不要，仔細評估下班時間不能太晚；你期待在職場上有所發揮，要錢、要位子卻不想要太疲累，因為你的身體已經無法過操、過勞。

中年的你，不能說是眼高手低，卻絕對挑三揀四，因此你必定要知道，如果貿然離職，你的待業時間會比較長。

這和你是否優秀無關，而是由於你設定的條件不低。市場上當然有這樣的夢幻工作，但需要花費時間以及用盡所有人脈，甚至一點點好運來助你覓得職場良緣。

建議年過三十五歲時的你：當你對工作忍無可忍時，請不要率性離職（但如果是因為身體不適，請火速離開，保命最重要）。

既然不要率性離職，那該如何度過這樣難熬的時光呢？請試著做這四件事情。

一、以即將要離職的心情上班

不知道你有沒有發現，同事只要丟出離職單後，會突然變得神清氣爽，神采奕奕，興高采烈，因為深知就算公司有再難忍耐的事情，過陣子就跟自己無關了，再討厭的上司也即將老死不往來，從人生封鎖刪除，上班心情變得很輕鬆。只要心情輕鬆，日子就不難熬了。

因此，當你很想離職，卻因經濟壓力而無法率性離開時，請在自己內心設定離職日期，對自己喊話只忍到那天，改變你每天上班的心情，降低上班的痛苦，也許事情就會好轉。好轉後，搞不好就不想離職了，這不也挺好的嗎？

有時候一份工作做不下去的原因，往往是因為你「太認真」。

二、積極丟履歷

既然都想換工作了，就開始努力想辦法吧！

當你有份工作在手，對於履歷丟出去後沒有回應，會看得比較淡然，得失心較低。當然，也會因為還在職，你評估新工作的標準會比較嚴格、比較挑剔，但這是好事情。畢竟大家都想在一家公司好好發展，不想流浪在各大企業打卡沾醬油，換工作光是又要開一個薪資帳戶、設定密碼等等就很累。

年過三十五，選擇一份適合自己的工作尤其重要，因為入錯行的成本正快速上升，選擇的籌碼正在減少。

「丟履歷」是測試行情最準確的方式。

請要有心理準備，此時你雖擁有一身好本領，卻不一定吃香，因為太資深了，企業有時剛好沒這空缺。不用你，不是你不好，而是你太好。

你一定要有耐心。

（圖／Unsplash）

三、狂用人脈，釋放消息

如果你都沒有釋放出想換工作的消息，別人根本不知道你有異動的心啊。

年過三十五歲世代的人求職有一個很大的優勢：你有比較豐厚的人脈，可以適度向朋友放出風聲，表達自己有想要離開原公司的想法，請大家幫你留意。

四、薪資談判，預留彈性空間

你的薪水可能已經很不錯了，因此當你想跳槽時，「開價」也成為你心中的壓力。

如果你想面談的是大企業，薪資較能讓你滿意。但如果是中小企業，薪資空間就比較小。

若你開出的價格讓主管覺得是天價，他當下不會多說什麼，僅笑笑帶過，保護公司的顏面。譬如：你開九萬，但公司的人事預算只有五萬，面試官自己也開不了口說出底價，怕被你笑話。

價格落差也是很好的篩選機制，假如薪資條件差異太大了，你也無法屈就太久。除非有其他好處，例如免打卡、可在家上班等等福利非常吸引你，足以彌補你金錢上的損失，就可考慮釋放願意降薪的訊息。

udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

工作，對中年人來說是生活和社會地位的支撐。突然失去工作，將使人產生巨大的焦慮、籠罩在不確定的陰影，甚至對自我感到懷疑。因此，除非存款夠厚，請不要貿然失去工作，「騎驢找馬」才是上策。

騎驢找馬時，對於馬遲遲不來，因為還有小驢可騎上路，不會困在「愛而不得」的燒灼。

我輩中人，職場路崎嶇多，大家小心上路，互相照應，一起加油。

◎阿米托福

我家樓上住了幾位獨居老人，我總是熱情地向他們打招呼、搭訕聊天，擔心他們今天除了我以外，沒有人和他們說話。所幸他們都很愛運動，看起來很健康。

有天遇到了婆婆，她剛爬山回來，我問她：「那條山路安全嗎？」

她不解我的提問，比手劃腳、誇張地強調說：「安全啊！很安全！很好爬。」

後山那條緊鄰我家的山路不是主要的登山口，我往往爬到一半，就因為恐懼那條無人路的安全性而折返。聽婆婆這樣一說，興起了怎樣也要爬一次的念頭。

終於，有一天我爬上來了！沒想到這條路非常安全又好爬，真不知道我當初在怕什麼。

人生的路，往往也是這樣。對於未知的恐懼，往往會綁住我們前進的腳步，但真的拚下去做，會驚訝地發現根本沒那樣難。

超越恐懼，未知就會成為已知，成為人生新的道路與風景。

※編註：本書每篇文末的「阿米托福」，都是劃重點的關鍵語錄。

●本文摘自寶瓶文化出版之《功勞只有你記得，老闆謝過就忘了：化打擊為祝福的30個命運翻轉明燈》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

更多推薦閱讀

☞《勇敢做唯一的自己：台大教授郭瑞祥的人生管理學》人生可以管理嗎？以自己的真實故事，以生命凝聚的人生管理智慧，給所有讀者真誠提醒與熱情分享！

☞《若你委屈自己，任誰都能刻薄你：小資世代突破盲腸的30個人生亮點》暢銷作家黃大米的強心書！不再委屈，不再羨慕，不再茫然。從現在起，你自己的成功，由自己定義。

☞《擺脫內耗人生：走出焦慮、自責、憤怒、悔恨⋯⋯透過有效練習轉化情緒，讓你停止內在糾結、化解自我衝突，重新拿回生命主控權！》

☞《沒有退路，才有出路》百萬暢銷書作家李尚龍寫給「迷茫患者」的生存指南！別甘於平庸，做個自律的人，才擁有「自由選擇」的資格！