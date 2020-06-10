罹癌、喪妻、單親難題！臺大教授郭瑞祥以「創新學」迎戰第二人生

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人生總有意外，「計畫趕不上變化」才是常態！你是否一直走在別人為你畫好的路徑上？創造了許多戰績，生活卻很空白？行程很滿，心靈卻很空虛？ 尤其時逢六月畢業季，許多大學新鮮人即將出社會，是否也對未來迷惘焦慮呢？

臺大管理學院教授郭瑞祥歷經罹癌與喪妻重大變故，也曾飽受身心煎熬與迷惘，然而勇敢從第一曲線，邁向人生的第二曲線。他的最新著作《人生第二曲線》是他將企業理論實際應用於自己的人生，透過書中歸納14堂人生創新課，幫助你校正人生方向，重新定義你的富有、思索人生方向，拾獲心靈真正滿足的人生！

文／郭瑞祥、採訪整理／陳建豪

第二課 親子2.0：單親爸爸的三道難題

二○○七年年底，我的妻子離開人世。在妻子的追思會上，我總還算平靜，並未崩潰大哭，但其實我整個人渾渾噩噩、心裡宛如孤島，如此過了一年多有餘。但封閉自己的人，肯定很難當好父親的角色。特別是當「新手單親爸爸」，而且還是撫養著即將進入國中，即將進入青春期的兩個兒子。

於是最初那幾年，與孩子們的相處，我僅徒具形式，犯了心不在焉的錯誤。假日時，我會開車接送孩子們去練足球，平日放學，我則安排補習班課程或是家教陪伴，而每年寒假或暑假，我也至少擇一，安排父子三人出國旅遊。總之，從外表看來，像是個還不錯的家庭。

孩子要的只是用心陪伴

但有種孤單，卻是人在心不在。我是開車接送孩子們練球，但我卻很少下場與他們踢球；我是請家教陪伴孩子們讀書，但卻沒有陪著他們閱讀；每年的出國旅遊，我人是上飛機了，但仍手機不離身，常常也只是看著他們玩，卻忽略了感情是要一起玩、一同瘋，甚至一起哭。

其實，孩子們並不貪心，他們心中想要的，不過是我的陪伴。而我卻親手將這些機會，推給了別人，我竟讓孩子們最深的期待，總是落空。時間會過去，孩子會長大，孩子們也會有樣學樣。當我總是把自己封閉起來，久了之後，孩子們自然也「學」會有心事不跟我說。生命很公平，這回輪到我這父親進不去孩子們的世界。

最讓我醒悟的是大兒子Allen的高中基測（現改為國中會考）。那年，當我欣喜排開萬難，告訴他終於能陪他親上考場時，十五歲的男孩卻告訴我，他真的不要我陪、他已經長大了，他跟朋友們一起去，就可以了！我積極想給的，卻根本不是他在乎的。在那一瞬間，我覺得自己很是失敗。又會不會兒子其實仍需要堅強後盾，只是我已經不是那位能帶給他如此依靠的人？念想至此，我一身冷汗，於是當兒子考完高中基測後，我也開始了我的親子補考。

（圖／Unsplash）

當兒子的隊友，而非對手

大兒子Allen上了高中後，我們父子間經常打籃球。慢慢地、慢慢地，在每一次的傳球中，似也傳出了默契與信任，那每一次的運球，不只離籃框愈來愈近，也拉進了父子兩人的情感。

但很快，真正的考驗來了，考驗我們這對父子，是不是真正的「團隊」。在大兒子高二那年，他開始規劃理想的大學志願，而說得快幾步些，那也就是他將來的職涯方向，算得上是「終身大事」

天下父母心，都怕兒女入錯行。我自己所學，剛好橫跨理工、商管兩大領域，我也總覺得這兩條路都很不錯，熱門且前景可期，所以兒子不管走哪條，都算很好的出路，而我多少也能照應著。

但，這是孩子的人生。有一日大兒子像是有些忐忑，當我故意問他要不要去打球時，他認真告訴了我：「爸，我大學想念體育。我想知道你的看法？」說實話，我當下第一個念頭是：「體育？這將來好找工作嗎？這很非主流、很冷門吧？兒子你怎麼不選理工或是商管呢？」

擔心錯愕之餘，我的知識也不夠。在當時，我真也不知道，我那運動能力雖不錯、但實力還遠遠沒到國手等級的兒子，他大學跑去念體育到底對不對？而將來的出路又是如何？說實話，心中真是驚濤駭浪。但我絕不能在孩子最需要我的時候，不陪他一起上陣。於是我對他說，那我們一起來了解一下，一起來打這場球吧！

我因此懇請幾位台大的同事、幾位傑出的體育老師，抽空與我兒子一聊，分享前輩經驗。如此目的，並不是要兒子打退堂鼓，而是要讓他確認，真正的「念體育」這回事與他心中所想的，是不是大致吻合？而非年輕人的浪漫假想。

答案出爐，兒子並不是憑空想像，而是真心喜愛，大致方向他也確實明白。於是，我選擇要當兒子的隊友，而非阻止他的對手。原因是，不管走哪條路，理工也好、商管也罷，包含體育等等所有出路，路上都不可能永遠風平浪靜，總會有跌倒受挫、面臨狂風暴雨的艱辛時刻。

因此人生長路，比的更是動機與熱情。若孩子選的方向，是自己熱愛的道路，那麼狂風暴雨，也不過是途中風景罷了。而若選的路，是被逼著走，或是為父母而走，那麼風雨一大，他自然怨天尤人、進退兩難。

很快地，逼近了大學學測的日子，一場一試定終身的戰役，但因三年前的高中基測，孩子拒絕我的陪考，故這一回我並沒有主動開口，就只在打完球後，像朋友隨口問了他，學測打算怎麼去？有需要我幫忙準備什麼嗎？

大兒子卻很當一回事的回答我說，考試要兩天，若有人能在考場外幫他看管東西、準備便當等等，其實會比較方便。然後他更問了：「那你願意陪我嗎？」我想他一定不知道，我等這句話、這份信任，其實等了三年。所以，我當下立刻說好，表示我會帶幾本書，在考場也不會無聊，但你出來，就一定能看得到我。淡淡幾句話，卻是真正的隊友與父子，才能、才肯說出的信任。

●本文摘自天下文化出版之《人生第二曲線：台大教授郭瑞祥的人生創新學》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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