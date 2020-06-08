胡一天、鍾楚曦主演勵志甜劇！ 《青春須早為》原創小說搶先看

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唐代詩人孟郊《勸學》詩有一句：「青春須早為，豈能長少年。」為一生僅燦爛一次，且一去不復返的青春寫下一個很好的總結。你的青春什麼？是一首歌、一個人，還是一段故事？如今的你回首那段青春故事，可曾年少輕狂、可有追悔莫及，還是已然夢想成真？

《青春須早為》是一部囊括青春、愛情與勵志的小說，講述新時代青年砥礪前行，勇於追愛、奮鬥拚創業，不虛度青春的精神及故事。同名劇集由《致我們單純的小美好》胡一天飾演男主角「鄭乾」，與《芳華》多項大獎提名鍾楚曦飾演女主角「程心」，目前影劇已拍攝完成，在影劇正式開播前不妨搶先看小說，一同感受這份「青春」的氣息！

（左）胡一天，（右）鍾楚曦。（組圖／聯合報系新聞資料庫照片）

文／李行健

呼—

已經八點鐘了。

鄭乾看了眼時間，發送了一個「再見」的表情，關掉電腦，結束一天的客服工作。

剛剛辭去了學校幫忙介紹的實習工作，被生活時時刻刻教做人的鄭乾，不得不想方設法走出一條自己想要的路，對於剛畢業的大學生來說，走上創業道路無非只有兩種情況—一，畢業後沒有一份適合的工作，二，有了適合的工作卻不想做。

無論哪一種，想到當初挑燈夜戰努力奮鬥的畫面，差一點就像科比一樣欣賞「凌晨四點鐘的天空」，都是很讓人不甘心的。努力與收穫不成正比的事情，最令人惱火。

可是又能怎樣？

搖了搖頭，起身伸了個懶腰，驅除一天到晚超負荷的工作量給身體帶來的疲憊，才覺得昏沉的腦袋清醒了不少，身體也舒服了許多。

就在這時，手機鈴聲突然響了起來。

忍不住化身一條固執的魚，逆著洋流獨自遊到底，年少時候虔誠發過的誓，沉默地沉沒在深海裡……

那英獨特而富有魅力的聲音從手機震動中傳出，讓剛倒了杯水坐回窗前思考人生的鄭乾恍然回神。

掏出手機，一張十分漂亮的臉蛋出現在螢幕上，一個被某人強行輸入的暱稱「親愛的」三個字由於某些特有的功能而不停閃爍。

熟悉的頭像，熟悉的備註。

鄭乾笑了笑，劃過綠色的接聽鍵，剛湊到耳朵邊，一個好聽卻……呃，頗有韻味的聲音就從電話那頭傳將過來。

「蠢萌蠢萌的鄭乾先生，請問您工作做完了嗎？」

鄭乾突然覺得一天到晚的疲憊一掃而空，傻傻一笑，一副被人賣了還幫人數錢的模樣：「剛剛做完，有什麼事嗎？」

「你問我什麼事呀？」溫柔嬌嫩的聲音縈繞在耳邊。

鄭乾暗道糟糕，果然，下一秒鐘電話那頭語氣突變：「哼！我就知道你不記得今天是什麼日子，現在本小姐給你一個機會進行自我救贖—」

鄭乾連忙點頭，誠惶誠恐，認真的聽。

「我要你，立刻、馬上……過來娶我！」

噗—一口水差點嗆到……這是什麼要求，有這麼強迫人的嗎？

自家女朋友的性格鄭乾早已瞭若指掌，絕對是那種敢說敢做，直爽豪放又大大咧咧的「女漢子」類型，要不然哪有女孩子家倒貼求婚不說，還一天嚷嚷著要男方娶她的？

聽到這句話，鄭乾苦笑一聲，求饒似的懇求：「我的野蠻大小姐，我……朕做不到啊！」

本來想說著名的「臣妾做不到」，可轉念一想，這豈不是有辱他大男人的身份？

電話那頭又是一聲冷哼：「我就知道你小子不行！好了，本小姐也不強迫你，看在你效勞近三年的份上，今晚……過來我這邊吧。」

「過去你那邊？為什麼？」鄭乾不肯往那方面去想，可是這大晚上的，孤男寡女共處一室……

「喂，一句話，來還是不來？不過我可提醒你，你要是敢不來，你知道後果，哼哼！」

嘟—電話裡傳來一陣短音，程心很乾脆俐落的掛了電話。

究竟什麼事？平常程心不會這麼晚叫他過去的……莫非還真的是他想的那件事？鄭乾自顧自琢磨，越想越覺得有可能，只是眼下……眼下住的是一個月六百元（人民幣，下同）的城中村單人套房，創業處於起步階段，一個月的工資差不多就夠吃夠住，別的花費一概沒預算了。

要是就這樣去了，總感覺有不負責任的嫌疑，如此一來，「吃軟飯」、「小白臉」這樣的尖銳字眼肯定會毫無徵兆劈頭蓋臉往他身上砸，想想都覺得害怕。

該怎麼辦？

對了！

鄭乾一拍腦袋，今早孔浩不是要他晚上一起去一趟學校嗎？因為他女朋友要從學校搬出來住，要他跟著去幫幫忙，兩人的關係是有情有義的好哥們，當然就同意了。

孔浩說的時間是九點，鄭乾抬頭看了眼時鐘，現在是八點十分，還差五十分鐘，所以嘛……嘿嘿，有了藉口。

鄭乾乾咳兩聲，鄭重其事又撥了電話給程心。

「程心，抱歉，我忘了告訴你，今早孔浩叫我晚上去學校幫忙搬東西。」

「哦，沒關係，叫他們也一起過來吧。」程心想都沒想，「正好，好多天沒見了，大家一起聚一聚。」

「啊？你不是叫我……」

「笨蛋！今晚是我們相識的第一千零一夜啊！你在亂想什麼？」

「啊？第一千零一夜……」

原來是第一千零一夜紀念日啊！

時間過得可真快！不知不覺間，兩人相識快三年的時間了。想到不久前的畢業晚會上程心對著他當眾求婚的場景，鄭乾忽然覺得自己很幸福，如果不是工作與生活壓力各方面的原因，他一定會毫不猶豫實現自己的諾言，娶程心回家。

「親愛的，等我。」

掛掉電話，鄭乾一瞬間充滿了幹勁，有子若此，夫復何求？

好哥們孔浩的電話如期而至，一接通，這傢伙就一如往常拿自己的名字調侃起來：「掙錢的，快下來，我在樓下等你。」

「你個空號，再叫試試？」鄭乾沒好氣回了一句。

「大哥！這台車是計時的黑車啊！我租來的，多一分鐘就多幾塊錢！」

鄭乾匆匆下樓，一看到那吊兒郎當的身影，直接一腳就踹了過去，還好在離孔浩屁股十公分左右的時候停下，沒真的踢上。

孔浩，外號空號，也稱線條男，一身肌肉線條難逢對手，身材好得沒話說，在男女比例還算平等的Ｘ大屬於能憑藉外表自動撩妹的類型，平日裡留著時下流行的蓬鬆短髮，帥氣而有魅力，有時也因為顏值過高而遭到男同學嫉妒調侃他是「玉面小郎君」，對此他常常表示「帥是一種寂寞」，引得女生尖叫，男生喊打。

同時，他也是鄭乾最好的朋友，兩人從國中就同班，當時成績相當，考上了同一所高中，高中相同也就算了，鄭乾當時的成績已經遠遠超越了他，結果這傢伙不知道考前哪裡來的毅力，最後一個月竟然硬生生將成績拔了上去，和鄭乾考上了同一所大學，最令鄭乾無奈的是，兩人大學居然還是同班。

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這小子哪裡都好，顏值高身材好，就是嬉皮笑臉不正經，要不怎麼連租車都會租一輛玩計時的黑車？你聽說過租車用計時的嗎？這不明擺著坑人嗎？

鄭乾真想打開他的腦看看，看看裡面裝的是漿糊還是渾水……

「好啦好啦，大哥我錯了！你看，現在九點多了，我們還是先去學校吧，好不好？」

鄭乾狠狠盯了一眼租來的車，發現連車門都歪歪斜斜的……那也就算了，裡面的座位……

「座位呢？」

「拆了，不是要去搬東西嗎，要座位幹嘛？」

「你—好吧，你贏了。」

車子一路顛簸，鄭乾坐在副駕駛座止不住的上下左右搖擺，繫著安全帶還不放心，手又特意抓緊了扶手，生怕開著開著，這車就剩下了四個輪子在滾……

●本文摘自高寶國際書版集團出版之《青春須早為 【上＋下套書】》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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