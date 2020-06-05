你的菜有洗乾淨嗎？臺大農化系教授教你6招正確洗菜法

閱讀小貼士

我們都知道多吃蔬菜、水果有益身體健康，當你大口攝取蔬果營養的同時，你是否曾想過這些食材是否真的乾淨無虞？你吃下真的「只有健康」嗎？

臺大農化系教授顏瑞泓從事農藥殘留研究20年，在《正確洗菜，擺脫農藥陰影【增訂版】》書中依據不同食材特性、作物栽種方式及農藥殘留部位分門別類，教你正確且詳盡的洗滌法，同時也為讀者提供正確農藥知識，以及教你辨別網路傳言，讓大家免於擔憂蔬果上的農藥殘留問題，吃出真正的健康飲食！

文／顏瑞泓

如何去除農產品上的農藥殘留

殘留與清除

殘留量試驗作物之分群，主要以取食部位特性進行分組，並選擇主要消費農產品、預期殘留量高、經濟價值高、栽培面積大或產量高之作物為該群組之代表作物，所以藉由殘留量試驗作物群組化的概念，以各群組中的代表作物為例，將合法推薦於代表作物上之病蟲害防治用藥，依照其應用方式的不同，概括區分為系統型及接觸型藥劑兩類。

由於系統型藥劑具有較佳的親水性，所以藉由作物吸收進入植物組織中，再移行至植物各部位，此移行過程具有分散的作用，因此系統型藥劑在植物體上比較不會有局部出現高殘留量的情形，且因為是在植物體內分布，較少受外在環境影響（因雨水淋洗流失及因陽光照射分解），而植物體內複雜的植物生理代謝功能也有不同的分解代謝途徑。

至於接觸型藥劑，則較不易在植株中移行，容易附著於植物表面或滲入植物表面臘質中，因此接觸型藥劑會分布在噴施部位，藥劑與作物接觸部位就會有較高的殘留量。雖然接觸型藥劑在外在環境中，直接面對雨水淋洗及光照分解，較易發生消散的情形；但若藥劑理化性質較穩定，則反而不易分解，易有殘留情形發生。

因此本文將依作物分群原則，介紹該分群作物消費者取食作物的特性，再依植物保護資訊系統中推薦於該代表作物上之藥劑，區分其為系統型及接觸型，依照可能殘留部位建議合宜的清洗去除步驟，並將清洗方法延伸應用至同群作物上的清洗及去除，以做為消費者在食用相關農產品前，清洗方法的參考與應用。

＊此一分群係依行政院農業委員會公告「農藥田間試驗準則」之殘留量試驗作物群組所列；若有修訂，以農委會公告為準。

＊內文介紹主旨是將清洗方法延伸應用至同群作物上，並非指延伸作物會有與代表作物相同之農藥殘留情形。

（圖／Unsplash）

清洗蔬果基本方法：

●沖洗 清除接觸型農藥

沖洗是最基本的水洗法，要使用流動的水，才能利用水流帶走殘留藥劑。

●搓洗 清除接觸型農藥

除了以水流沖洗外，用手搓洗蔬果表面，可加強去除沾附的農藥殘留。

●刷洗 清除接觸型農藥

表面凹凸不平或者表皮堅硬的蔬果，可以使用刷子輔助，清除效果更好。刷子可用軟毛刷或舊的牙刷。

●切除 清除接觸型農藥

根部、果蒂凹陷等部位，最好切除或挖除，以清除運送過程中的汙染。

（左上）沖洗、（右上）搓洗、（左下）刷洗都，清除接觸型農藥，（右下）切除，則是清除接觸型農藥的方法。（圖／摘選自商周出版／城邦文化《正確洗菜》書中）

●浸泡 清除系統型農藥

透過浸泡，能使水溶性的系統型農藥溶出，浸泡時要搭配換水，才能確實降低殘留。

●加熱 清除系統型農藥

以中小火加熱數分鐘，煮到水熱，不用燒滾，即可瀝乾備用。可使系統型農藥隨蒸氣消散。

（左上）浸泡與（右上）加熱，可以有效清除接觸型農藥。（下圖）不只有蔬果，主食稻米的清洗方式也需要特別注意唷！（圖／摘選自商周出版／城邦文化《正確洗菜》書中）

【米類】稻米及陸稻、水稻等作物

認識作物

稻米是臺灣民眾的主食，但米並不是以鮮食方式食用。在臺灣，每年夏末冬初各有一期稻作成熟，將稻子收割後，必須把稻穀自稻穗上打下，接著進行乾燥，以避免稻米發芽。乾燥的方式可以是日晒或機器乾燥。

然後再將乾燥的稻穀送到碾米場去碾製。碾米過程如果只去稻穀的外殼，就是糙米；如果進一步去除胚芽，只留胚乳部分，則是精米。接著才是包裝販售。因此，米是要在經過層層碾製的過程後，才會到達消費者的手上。

而消費者買了米，回家後也不會生食，還要經過生米煮成熟飯的步驟。所以，消費者唯一能進行清洗的步驟，就是在煮飯前的洗米過程。雖然臺灣民眾米食消耗量逐年減少，但米依然是大多數人的主食，也是各類農產品中取食量最高的。就因為米的取食量大，即使農藥殘留極微量，也值得消費者重視。

這樣洗才乾淨

○沖洗

首先將米放在鍋或盆內，以流動的水沖洗米粒，同時間以手輕輕的攪動米粒，使其充分接觸到水流，而在水快溢出盆子時，就將盆內的水倒掉；再將盆子放在水龍頭下，以流動的水繼續清洗，重複兩三次。

○浸泡

洗過幾次後，讓米浸泡在水中三至五分鐘，然後將浸泡的水倒掉，再重複以流動的水沖洗數次，接著濾乾水分，即完成清洗。

○加熱

加入適量的水，放入電鍋中炊煮。米飯經過高溫烹煮後，農藥殘留在烹煮過程中，可以隨著蒸氣加速消散。

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農藥如何殘留

○系統型藥劑

殘留在米中的藥劑以系統型藥劑為主，而稻米中可食的部分，佔全部植株的比例不高，因為系統型藥劑吸收後會分散於植株各部位，真正殘留於米粒中的濃度不會太高，再加上系統型藥劑大部分均易溶於水，煮飯前進行適當的洗濯，不但可去除藥劑殘留，在碾米過程中混入的灰塵或是雜質，也可以利用洗米的過程去除。另外，經由烹煮的過程，即使清洗後還存留少量農藥，也將分解消失殆盡。

○接觸型藥劑

使用於稻作的接觸型殺蟲劑或殺菌劑，在施用時大部分針對地面上的部分噴施；除草劑則因針對的是雜草，較少直接對農作物噴施。就水稻而言，地上部分的作物在接觸型農藥直接噴灑於表面後，大部分會經由雨水沖洗掉或被陽光分解，即使有少量殘留，在碾去外殼時也大部分被去除了，因此米中較少有接觸型藥劑殘留的問題發生。

●本文摘自商周出版／城邦文化出版之《正確洗菜，擺脫農藥陰影【增訂版】：家庭必備！學會洗泡刷，減少蔬果農藥殘留，確保全家人健康》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。udn會員獨享8折購書優惠，結帳輸入「reader100」即享折扣。

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